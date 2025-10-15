Live
Az oroszok keményen odaléptek – komoly vádakkal illették a felfuvalkodott Nyugatot

Szabics Imre távozott a német labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Augsburg szakmai stábjából. A korábbi 36-szoros magyar válogatott támadó az egyiptomi élvonalban címvédő al-Ahli SC pályaedzője lett.

A Nemzeti Sport, a német Augsburger Allgemeine és a dán Tipsbladet is tényként közölte, hogy a korábbi magyar válogatott támadó lett Jess Thorup egyik segítője, ráadásul a 45-szörös bajnok kairói klub közösségi oldala közölt egy képet az új szakmai stábról, amelyen Szabics is szerepel.

Szabics Imre 36-szor lépett pályára a magyar válogatottban
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Egyiptomban lett edző a korábbi magyar válogatott csatár

A játékosként 36-szoros válogatott csatár dolgozott már a magyar és az osztrák válogatottnál, valamint a Sturm Graznál és az FC Zürichnél. Augsburgban tavaly nyár óta tevékenykedett.

