A Nemzeti Sport, a német Augsburger Allgemeine és a dán Tipsbladet is tényként közölte, hogy a korábbi magyar válogatott támadó lett Jess Thorup egyik segítője, ráadásul a 45-szörös bajnok kairói klub közösségi oldala közölt egy képet az új szakmai stábról, amelyen Szabics is szerepel.

Szabics Imre 36-szor lépett pályára a magyar válogatottban

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Egyiptomban lett edző a korábbi magyar válogatott csatár

A játékosként 36-szoros válogatott csatár dolgozott már a magyar és az osztrák válogatottnál, valamint a Sturm Graznál és az FC Zürichnél. Augsburgban tavaly nyár óta tevékenykedett.