A kedd esti találkozó különösen a portugáloknak volt fontos, ugyanis amennyiben a Nemzetek Ligája-győztes csapat legyőzi a magyar válogatottat és közben a csoport másik találkozóján az örmények nem nyernek Írországban, akkor a portugál csapat bebiztosítja szereplését a világbajnokságon.
A magyar válogatott a dublini döntetlennel és az örmények legyőzésével nyeregben érezheti magát a pótselejtezőt érő második helyért folytatott küzdelemben. A találkozó előtt már tudható volt, hogy ez akkor sem változik, hogy Marco Rossi csapata a papírformának megfelelően alulmarad a portugál fővárosban, mivel novemberben a két közvetlen rivális ellen zárja a selejtezősorozatot, azaz mindenképpen a saját kezében marad a sorsa a magyar válogatottnak.
Marco Rossi bátor játékot várt a válogatottól
A mérkőzés előtt az olasz-magyar szakember hangsúlyozta, hogy bátrabb játékot tervez Lisszabonban, mint amit szeptemberben mutatott a magyar válogatott a Nemzetek Ligája-győztes portugáloktól elszenvedett 3-2-es vereség alkalmával. Rossi elmondta, hogy megpróbálják majd magasabban tartani a védelem vonalát és időnként nagyobb nyomást gyakorolni az esélyesebb ellenfélre.
Ebben nagy segítséget jelenthet, hogy letöltötte kétmeccses eltiltását az Írországban kiállított Sallai Roland, továbbá visszatérhet a középcsatár Varga Barnabás is, aki két sárga lapja miatt nem játszhatott szombaton. Az örmények elleni találkozó után a szövetségi kapitány belengette, hogy Schäfer András és Szoboszlai Dominik is elfáradt, utóbbinak ráadásul volt is egy sárga lapja, így sokan arra számítottak, hogy Rossi talán kiülteti Szoboszlait erre a mérkőzésre, hogy ne kockáztassa az esetleges eltiltását a novemberi jereváni kulcsfontosságú meccsre.
Rossi azonban nem óvatoskodott, a legerősebb csapatát küldte pályára, így a magyar válogatott a Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai – Bolla, Schäfer, Styles, Kerkez – Szoboszlai, Sallai – Varga összeállításban futott ki a José Alvalade Stadion gyepszőnyegére, míg a portugál válogatott a Diogo Costa – Nélson Semedo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes – Bruno Fernandes, Rúben Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto összetételű kezdővel ment neki a találkozónak.
A magyar csapat óriási intenzitással, rendkívül bátor letámadással kezdte a meccset, a portugálok azonban nem jöttek ettől zavarba, nem csúszott hiba a labdakihozatalaikba. A találkozó első helyzetek a hazaiak előtt adódott, az ötödik perc elején Cristiano Ronaldo kapott egy átadást, 18 méterről kapásból bombázott, de a lövése elszállt Tóth Balázs kapuja fölött. A mieink a hetedik percben veszélyeztettek először, ekkor Sallai Roland cselezett jobbról befele, 18 méterről a rosszabbik lábával megcélozta a hosszú alsót, de sajnos Diogo Costa óriási bravúrral szögletre tudta ütni a labdát.
Ezt követően viszont már semmi nem mentette meg a portugálokat, ugyanis Szoboszlai Dominik remek szögletére Diogo Costa borzalmas ütemben jött ki, az 51. válogatott mérkőzésén pályára lépő Szalai Attila pedig négy méterről az üres kapuba fejelt (0-1).
A bekapott gól után a portugálok sebességet váltottak, a 14. percben Ronaldo próbálkozott egy 22 méteres lövéssel, de Tóth Balázs vetődve védeni tudta a bal alsóba tartó labdát.
Ezt követően a portugálok fokozták a nyomást, a 22. percben pedig egy tökéletesen kijátszott góllal egyenlítettek. Az Aranylabda-szavazáson harmadik helyen végző Vitinha tálalt Nélson Semedo elé, aki megtolta a labdát Szalai Attila mellett majd középre centerezett, az érkező Cristiano Ronaldo pedig három méterről az üres kapuba lőtt (1-1).
A portugálok gólja nem fogta meg a mieinket, akik bátran mentek előre, a 30. percben pedig akár egy tizenegyest is kaphattak volna. Egy remek szabadrúgás-figura végén Varga Barnabás fejelte le középre a labdát, a menteni igyekvő Renato Veiga kikanalazta a labdát, azonban a portugál védő egy szerencsétlen mozdulattal a saját kezére rúgta azt. A szerb Srdjan Jovanovics játékvezető nem ítélt tizenegyest, és bár az esetet a VAR-szobában is vizsgálták egy percig, ott sem láttak semmiféle szabálytalanságot.
Ráadásul az újabb szögletből kis híján ismét vezetést szerzett a magyar válogatott, ugyanis Szoboszlai remekül visszanyesett labdájára Bolla Bendegúz érkezett mélységből, aki 16 méterről kapásból bombázott kapura, de a kísérlete néhány centivel a kapu mellé ment.
Marco Rossi nem volt könnyű helyzetben, mert a portugál válogatott óriási fölényben játszott, ráadásul Schäfer András betegen vállalta a játékot, és csak a 38. percig bírta, így a helyére Tóth Alex érkezett a középpályára.
A baj azonban a csőstül jött, ugyanis a mieink nem tudták döntetlennel kihúzni az első félidőt. A hosszabbítás harmadik percében Nuno Mendes balról betekert labdájára Cristiano Ronaldo érkezett a hosszú oldalon, és négy méterről kapásból a mieink kapujába helyezett (1-2).
A fordulás után jobban kezdtek a portugálok, az 53. percben növelhették is volna az előnyüket, de Pedro Neto éles szögből leadott bombáját Tóth Balázs védeni tudta. Két perccel később a mieink is megvillantak. Egy gyors kontratámadás végén Szalai Attila került ki a bal szélre, középre csavarta a labdát, ahol Szoboszlai robbant be, de a tízméteres fejese pont a középen álló Diogo Costa kezébe ment.
Az 58. percben Marco Rossi belenyúlt a mérkőzésbe. Bolla Bendegúz helyére az örmények ellen fontos gólt szerző Lukács Dániel érkezett. Néhány másodperc múlva aztán majdnem eldöntötték a meccset a portugálok. A középső védő Rúben Dias cipelte fel a labdát, senki nem lépett ki rá, így 23 méterről kapura lőtt, de a bombája a bal oldali keresztlécen csattant. A 61. percben ismét a mieinkkel volt a portugál kapufa. Ezúttal Bruno Fernandes, a Manchester United sztárja kísérletezett egy 19 méteres átlövéssel, de a kísérletét Tóth Balázs ujjheggyel a bal kapufára ütötte.
A 64. percben ismét Tóth Balázs tartotta meccsben a csapatot. A csereként beállt Francisco Conceicao leheletfinom labdát tekert át a hosszúra, ahol a szintén imént beállt Joao Felix érkezett, aki öt méterről fejelhetett, de a magyar elképesztő bravúrral kiütötte a léc aló tartó labdát.
A 72. percben meghűlt a vér a portugál-szurkolók ereiben, mert kis híján egyenlített a magyar válogatott. Egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után Kerkez Milos kapta a labdát a bal szélen, tökéletesen tekert középre, a berobbanó Szalai Attila öt méterről lefejelte a labdát a földre, de pechére az a felső lécre pattant.
Az utolsó szűk negyedórára Marco Rossi frissített a magyar csapaton, Kerkez Milost Dárdai Márton váltotta, Callum Styles helyére pedig a Győr középpályása, Vitális Milán érkezett. A hajrában a mienk mentek előre az egyenlítésért, a portugálok pedig már csak az eredmény tartásával foglalkoztak, erre pedig rá is fáztak a hosszabbításban.
A remekül beszálló Lukács Dániel a jobb szélen megverte Nuno Tavarest, majd középre centerezte a labdát, ami elment mindenki előtt, a hosszún azonban érkezett Szoboszlai Dominik, aki két méterről az üres kapuba helyezett (2-2).
Az egyenlítés után már csak egy perc maradt a mérkőzésből, ezt pedig a mieink taktikus lehozták, így Marco Rossi csapata szenzációs játékkal pontot szerzett a világ egyik legjobb csapatának otthonában, és lépéselőnybe került a csoport harmadik helyén álló ír csapattal szemben, amely hazai pályán 1-0-ra legyőzte az örmény válogatottat.
Európai vb-selejtezők, F csoport, 4. forduló:
Portugália-Magyarország 2-2 (2-1)
Lisszabon, José Alvalade Stadion, 50 ezer néző
Játékvezető: Srdan Jovanovics (szerb)
Portugália: Costa - Semedo, Dias, Veiga, Mendes (Tavares, 78.) - Fernandes (Conceicao, 62.), Neves (Palhinha, 62.), Vitinha - Silva, Ronaldo (Ramos, 78.), Neto (Felix, 62.)
Magyarország: Tóth B. - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) - Schäfer (Tóth A., 38.), Styles (Vitális, 79.) - Bolla (Lukács, 58.), Szoboszlai, Sallai - Varga B.
gólszerzők: Ronaldo (22., 45+3.), illetve Szalai A. (9.), Szoboszlai (91.)
sárga lap: Fernandes (34.), Felix (90.), illetve Styles (51.), Lukács (95.)
A magyarok legközelebb november 13-án Örményország vendégeként lépnek pályára.
