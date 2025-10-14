A kedd esti találkozó különösen a portugáloknak volt fontos, ugyanis amennyiben a Nemzetek Ligája-győztes csapat legyőzi a magyar válogatottat és közben a csoport másik találkozóján az örmények nem nyernek Írországban, akkor a portugál csapat bebiztosítja szereplését a világbajnokságon.

A magyar válogatott szeptemberben szenzációs meccset játszott a portugál csapattal

Fotó: Csudai Sándor

A magyar válogatott a dublini döntetlennel és az örmények legyőzésével nyeregben érezheti magát a pótselejtezőt érő második helyért folytatott küzdelemben. A találkozó előtt már tudható volt, hogy ez akkor sem változik, hogy Marco Rossi csapata a papírformának megfelelően alulmarad a portugál fővárosban, mivel novemberben a két közvetlen rivális ellen zárja a selejtezősorozatot, azaz mindenképpen a saját kezében marad a sorsa a magyar válogatottnak.

​Marco Rossi bátor játékot várt a válogatottól

A mérkőzés előtt az olasz-magyar szakember hangsúlyozta, hogy bátrabb játékot tervez Lisszabonban, mint amit szeptemberben mutatott a magyar válogatott a Nemzetek Ligája-győztes portugáloktól elszenvedett 3-2-es vereség alkalmával. Rossi elmondta, hogy megpróbálják majd magasabban tartani a védelem vonalát és időnként nagyobb nyomást gyakorolni az esélyesebb ellenfélre.

Ebben nagy segítséget jelenthet, hogy letöltötte kétmeccses eltiltását az Írországban kiállított Sallai Roland, továbbá visszatérhet a középcsatár Varga Barnabás is, aki két sárga lapja miatt nem játszhatott szombaton. Az örmények elleni találkozó után a szövetségi kapitány belengette, hogy Schäfer András és Szoboszlai Dominik is elfáradt, utóbbinak ráadásul volt is egy sárga lapja, így sokan arra számítottak, hogy Rossi talán kiülteti Szoboszlait erre a mérkőzésre, hogy ne kockáztassa az esetleges eltiltását a novemberi jereváni kulcsfontosságú meccsre.

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo is kezdő volt a meccsen

Fotó: Csudai Sándor

Rossi azonban nem óvatoskodott, a legerősebb csapatát küldte pályára, így a magyar válogatott a Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai – Bolla, Schäfer, Styles, Kerkez – Szoboszlai, Sallai – Varga összeállításban futott ki a José Alvalade Stadion gyepszőnyegére, míg a portugál válogatott a Diogo Costa – Nélson Semedo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes – Bruno Fernandes, Rúben Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto összetételű kezdővel ment neki a találkozónak.