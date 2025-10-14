Live
Kedden este a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája-győztes portugál csapat vendégeként játszik világbajnoki selejtezőt. A lisszaboni mérkőzésre a magyar válogatottat szép számú szurkolói csoport kísérte el, mely elképesztő hangulatban vonult a José Alvalade Stadionhoz.

A magyar válogatott 20:45-től lép pályára a José Alvalade Stadionban. 

Magyarország–Örményország világbajnoki selejtező, labdarúgás, foci, futball, Magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025. 10. 11. Szurkolók vonulnak, magyar válogatott
A magyar válogatott szurkolói Lisszabonban is óriási hangulatot csináltak
Fotó: Csudai Sándor

A találkozó előtt a Carpathian Brigade, a válogatott szervezett szurkolói csoportja a portugál fővárosba is meghirdette a már szokásosnak mondható stadionhoz való vonulást. 

​A magyar válogatott szurkolói óriási hangulatot csináltak

A stadionhoz vonulás során elhangzottak a szurkolói csoport legismertebb dalai. 

 

