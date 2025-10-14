A magyar válogatott 20:45-től lép pályára a José Alvalade Stadionban.

A magyar válogatott szurkolói Lisszabonban is óriási hangulatot csináltak

Fotó: Csudai Sándor

A találkozó előtt a Carpathian Brigade, a válogatott szervezett szurkolói csoportja a portugál fővárosba is meghirdette a már szokásosnak mondható stadionhoz való vonulást.

A stadionhoz vonulás során elhangzottak a szurkolói csoport legismertebb dalai.