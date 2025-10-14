Kedden este a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája-győztes portugál csapat vendégeként játszik világbajnoki selejtezőt. A lisszaboni mérkőzésre a magyar válogatottat szép számú szurkolói csoport kísérte el, mely elképesztő hangulatban vonult a José Alvalade Stadionhoz.
A magyar válogatott 20:45-től lép pályára a José Alvalade Stadionban.
A találkozó előtt a Carpathian Brigade, a válogatott szervezett szurkolói csoportja a portugál fővárosba is meghirdette a már szokásosnak mondható stadionhoz való vonulást.
A magyar válogatott szurkolói óriási hangulatot csináltak
A stadionhoz vonulás során elhangzottak a szurkolói csoport legismertebb dalai.
