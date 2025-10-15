Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedd este Marco Rossi csapata 2-2-es döntetlent ért el Lisszabonban a sztárokkal teletűzdelt portugál válogatott ellen. A 69 éve nem látott bravúros pontszerzés és a csoport másik meccsén kialakult eredmény miatt a magyar válogatott helyzete több mint biztató a vb-selejtező novemberi zárása előtt.

A magyar válogatott a világbajnoki selejtezők F csoportjának 4. fordulójában Szoboszlai Dominik utolsó pillanatban szerzett góljával 2-2-es döntetlent játszott a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként. Jól mutatja, mekkora bravúrt ért el Marco Rossi csapata, hogy Magyarország 1956 után tudott ismét gólt- és pontot szerezni Portugáliában. 

A magyar válogatott óriásit lépett a vb- pótselejtező felé
A magyar válogatott óriásit lépett a vb- pótselejtező felé
Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

A Cristiano Ronaldo vezette portugálok már kedden bebiztosíthatták volna csoportelsőségüket, amihez a mieink elleni győzelem mellett arra lett volna szükség, hogy a csoport másik meccsén az örmények ne nyerjenek Írországban. Utóbbi feltétel teljesült, ugyanis az írek 1-0-ra nyerni tudtak, megszerezve ezzel első győzelmüket, a luzitánok viszont először veszítettek pontot a vb-selejtezőben, sőt az idei naptári évben is először játszottak döntetlent, amivel eldőlt, hogy még nem jutottak ki a jövő évi vb-re. 

A magyar csapat kezdett egy Írország elleni 2-2-es döntetlennel idegenben, majd Portugáliától itthon 3-2-re kikapott, múlt szombaton 2-0-ra verte a Puskásban az örményeket, most pedig Lisszabonban játszott 2-2-es döntetlent. Ezzel már öt pontot szerzett a nemzeti tizenegy négy meccs után, ráadásul minden találkozón lőtt két gólt.

A magyar válogatott továbbra is második a csoportjában

Túl a selejtezősorozat kétharmadán a magyar válogatott nyeregben érezheti magát, ugyanis úgy áll jelenleg a pótselejtezőt érő második helyen, hogy a csoport favorit portugálokkal már oda-vissza játszott, ráadásul egy pontot elcsípett. Novemberben pedig már csak a két közvetlen riválissal fog találkozni, akik közül az írek november 13-án fogadják még Portugáliát, az örmények pedig a zárófordulóban látogatnak Portóba. Mivel a magyar labdarúgó-válogatottnak sikerült elgáncsolnia a portugálokat, így annak a veszélye sem áll fenn, hogy az utolsó fordulókra Cristiano Ronaldóék ne tennék már magukat oda a biztos továbbjutás tudatában. 

Gyakorlatilag Marco Rossi együttes már november 13-án biztossá teheti pótselejtezős helyét, ha nyer Örményországban, Portugália pedig Írországban, ugyanis 4 pontos előnnyel fordulhatna az utolsó körre, vagyis a záróforduló eredményeitől függetlenül tét nélküli lenne az írek elleni mérkőzés a Puskás Arénában.

Így áll a magyar válogatott világbajnoki selejtezős csoportja:

  1. Portugália 10 pont (+7)
  2. MAGYARORSZGÁG 5 pont (+1)
  3. Írország 4 pont (-1)
  4. Örményország 3 pont (-7) 

A magyar válogatott hátralévő meccsei:

  • 2025. november 13., csütörtök, 18:00: Örményország–Magyarország
  • 2025. november 16., vasárnap, 15:00: Magyarország–Írország 

Kapcsolódó cikkek:

A magyar válogatott szenzációsan játszott, megleptük a portugálokat
Marco Rossi: Ha mondok valamit, az úgy van!
Ezt mondta Szoboszlai Dominik a portugáloknak lőtt gólja után
Ezzel a góllal leptük meg a portugálokat – videó
Csoda Lisszabonban! Egészen elképesztő, amit a magyar csapat csinált
Nézze meg Szoboszlai Dominik gólját, amivel sokkoltuk a portugálokat
A magyar szurkolók elképesztő hangulatot csináltak Lisszabon utcáin – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!