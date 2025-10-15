A magyar válogatott a világbajnoki selejtezők F csoportjának 4. fordulójában Szoboszlai Dominik utolsó pillanatban szerzett góljával 2-2-es döntetlent játszott a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként. Jól mutatja, mekkora bravúrt ért el Marco Rossi csapata, hogy Magyarország 1956 után tudott ismét gólt- és pontot szerezni Portugáliában.

A magyar válogatott óriásit lépett a vb- pótselejtező felé

Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

A Cristiano Ronaldo vezette portugálok már kedden bebiztosíthatták volna csoportelsőségüket, amihez a mieink elleni győzelem mellett arra lett volna szükség, hogy a csoport másik meccsén az örmények ne nyerjenek Írországban. Utóbbi feltétel teljesült, ugyanis az írek 1-0-ra nyerni tudtak, megszerezve ezzel első győzelmüket, a luzitánok viszont először veszítettek pontot a vb-selejtezőben, sőt az idei naptári évben is először játszottak döntetlent, amivel eldőlt, hogy még nem jutottak ki a jövő évi vb-re.

A magyar csapat kezdett egy Írország elleni 2-2-es döntetlennel idegenben, majd Portugáliától itthon 3-2-re kikapott, múlt szombaton 2-0-ra verte a Puskásban az örményeket, most pedig Lisszabonban játszott 2-2-es döntetlent. Ezzel már öt pontot szerzett a nemzeti tizenegy négy meccs után, ráadásul minden találkozón lőtt két gólt.

A magyar válogatott továbbra is második a csoportjában

Túl a selejtezősorozat kétharmadán a magyar válogatott nyeregben érezheti magát, ugyanis úgy áll jelenleg a pótselejtezőt érő második helyen, hogy a csoport favorit portugálokkal már oda-vissza játszott, ráadásul egy pontot elcsípett. Novemberben pedig már csak a két közvetlen riválissal fog találkozni, akik közül az írek november 13-án fogadják még Portugáliát, az örmények pedig a zárófordulóban látogatnak Portóba. Mivel a magyar labdarúgó-válogatottnak sikerült elgáncsolnia a portugálokat, így annak a veszélye sem áll fenn, hogy az utolsó fordulókra Cristiano Ronaldóék ne tennék már magukat oda a biztos továbbjutás tudatában.

Gyakorlatilag Marco Rossi együttes már november 13-án biztossá teheti pótselejtezős helyét, ha nyer Örményországban, Portugália pedig Írországban, ugyanis 4 pontos előnnyel fordulhatna az utolsó körre, vagyis a záróforduló eredményeitől függetlenül tét nélküli lenne az írek elleni mérkőzés a Puskás Arénában.