Magyarország: Tóth B. - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Styles - Bolla, Tóth A., Szoboszlai - Lukács

Örményország: Avagjan - Hovhaniszjan, Muradjan, Harutjunjan, Pilojan - Bicsahcsjan, Iwu, Szpertszjan - Barszegjan, Zelarajan, Tiknizjan