Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Félelmetes gyorsasággal terjed a veszélyes vírus, súlyos a helyzet

Szól a magyar himnusz a Puskás Arénában
2025.10.11. 18:00
Hamarosan kezdünk
2025.10.11. 17:56
Felcsendült a Nélküled
2025.10.11. 17:51
Így vonultak a magyar szurkolók a Puskás Arénába
2025.10.11. 17:42
A kezdőcsapatok
2025.10.11. 17:28
Marco Rossi kulcsjátékosai nélkül maradt
2025.10.11. 17:23
Eddig egyből egy
2025.10.11. 17:17
Tét az életben maradás
2025.10.11. 17:09
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
Szombaton folytatódnak az európai labdarúgó világbajnoki selejtezők. A magyar válogatott a harmadik fordulóban Örményország ellen szerezheti meg első győzelmét, ami kötelező lenne Marco Rossi együttese számára, ha életben akarja tartani vb-re való kijutásról szőtt álmait. Kövesse velünk élőben a mérkőzést!

Kövesse velünk élőben a magyar válogatott mérkőzését! Cikkünk folyamatosan frissül.

 

18:00
2025. október 11.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Szól a magyar himnusz a Puskás Arénában

 Az örményeké után most a magyar himnusz is felcsendült. Perceken belül kezdődik a találkozó.

17:56
2025. október 11.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Hamarosan kezdünk

A csapatok már a pályán.

17:51
2025. október 11.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Felcsendült a Nélküled

Már-már megszokott módon felállva énekel több tízezer magyar szurkoló a Puskás Arénában.

17:42
2025. október 11.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Így vonultak a magyar szurkolók a Puskás Arénába

Magyarország–Örményország világbajnoki selejtező, labdarúgás, foci, futball, Magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025. 10. 11. Szurkolók vonulnak
Szurkolói vonulás a magyar-örmény előtt
Fotó: Csudai Sándor

 

17:28
2025. október 11.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A kezdőcsapatok

Magyarország: Tóth B. - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Styles - Bolla, Tóth A., Szoboszlai - Lukács

Örményország: Avagjan - Hovhaniszjan, Muradjan, Harutjunjan, Pilojan - Bicsahcsjan, Iwu, Szpertszjan - Barszegjan, Zelarajan, Tiknizjan

17:23
2025. október 11.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Marco Rossi kulcsjátékosai nélkül maradt

A támadósorból két meghatározó játékos is hiányozni fog: Varga Barnabás két sárga lapja miatt nem játszhat, míg Sallai Roland kétmeccses eltiltást kapott a dublini kiállítása után. A legvalószínűbb, hogy a Fradi támadóját Tóth Barna fogja helyettesíteni. Jó hír viszont, hogy a szeptemberi összecsapásokat sérülés miatt kihagyó Schäfer András ismét bevethető, így vélhetően a csapatkapitány Szoboszlai Dominik visszatérhet a válogatottban megszokott helyére, azaz ismét elsősorban a támadások segítése lesz a feladata, nem a rivális akcióinak szűrése.

17:17
2025. október 11.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Eddig egyből egy

A magyar válogatott mérlege eddig hibátlan Örményországgal szemben, igaz, a két nemzeti csapat eddig csak egyszer találkozott, annak is már 21 éve. 2004 februárjában Cipruson csaptak össze a felek, s ugyan kissé nehezen, de 2-0-s magyar siker született. Ezen a találkozón debütált Lothar Matthäus a magyar válogatott élén. A két csapatot egyébként 62 hely választja el egymástól a világranglistán, így már csak emiatt is Szoboszlaiék számítanak a meccs egyértelmű esélyesének.

17:09
2025. október 11.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Tét az életben maradás

A vb-selejtező sorozatban még nyeretlen magyar válogatottnak muszáj nyernie az örmények ellen, akiktől siker esetén átvenné a második helyet és féltávhoz érve nyeregbe kerülne a pótselejtezőért folytatott küzdelemben. A döntetlennel ugyan realitás maradna a célkitűzés teljesítése, de ahhoz a novemberi dupla fordulót kellene százszázalékosan abszolválni, azaz nyerni Jerevánban és hazai pályán Írország ellen, tehát nem maradna hibázási lehetőség. A kaukázusi ország budapesti sikerével viszont nemcsak lépéshátrányba kerülne a magyar csapat, de már nem a saját kezében lenne a sorsa.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!