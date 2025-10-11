Kövesse velünk élőben a magyar válogatott mérkőzését! Cikkünk folyamatosan frissül.
Szól a magyar himnusz a Puskás Arénában
Az örményeké után most a magyar himnusz is felcsendült. Perceken belül kezdődik a találkozó.
Hamarosan kezdünk
A csapatok már a pályán.
Felcsendült a Nélküled
Már-már megszokott módon felállva énekel több tízezer magyar szurkoló a Puskás Arénában.
Így vonultak a magyar szurkolók a Puskás Arénába
A kezdőcsapatok
Magyarország: Tóth B. - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Styles - Bolla, Tóth A., Szoboszlai - Lukács
Örményország: Avagjan - Hovhaniszjan, Muradjan, Harutjunjan, Pilojan - Bicsahcsjan, Iwu, Szpertszjan - Barszegjan, Zelarajan, Tiknizjan
Marco Rossi kulcsjátékosai nélkül maradt
A támadósorból két meghatározó játékos is hiányozni fog: Varga Barnabás két sárga lapja miatt nem játszhat, míg Sallai Roland kétmeccses eltiltást kapott a dublini kiállítása után. A legvalószínűbb, hogy a Fradi támadóját Tóth Barna fogja helyettesíteni. Jó hír viszont, hogy a szeptemberi összecsapásokat sérülés miatt kihagyó Schäfer András ismét bevethető, így vélhetően a csapatkapitány Szoboszlai Dominik visszatérhet a válogatottban megszokott helyére, azaz ismét elsősorban a támadások segítése lesz a feladata, nem a rivális akcióinak szűrése.
Eddig egyből egy
A magyar válogatott mérlege eddig hibátlan Örményországgal szemben, igaz, a két nemzeti csapat eddig csak egyszer találkozott, annak is már 21 éve. 2004 februárjában Cipruson csaptak össze a felek, s ugyan kissé nehezen, de 2-0-s magyar siker született. Ezen a találkozón debütált Lothar Matthäus a magyar válogatott élén. A két csapatot egyébként 62 hely választja el egymástól a világranglistán, így már csak emiatt is Szoboszlaiék számítanak a meccs egyértelmű esélyesének.
Tét az életben maradás
A vb-selejtező sorozatban még nyeretlen magyar válogatottnak muszáj nyernie az örmények ellen, akiktől siker esetén átvenné a második helyet és féltávhoz érve nyeregbe kerülne a pótselejtezőért folytatott küzdelemben. A döntetlennel ugyan realitás maradna a célkitűzés teljesítése, de ahhoz a novemberi dupla fordulót kellene százszázalékosan abszolválni, azaz nyerni Jerevánban és hazai pályán Írország ellen, tehát nem maradna hibázási lehetőség. A kaukázusi ország budapesti sikerével viszont nemcsak lépéshátrányba kerülne a magyar csapat, de már nem a saját kezében lenne a sorsa.