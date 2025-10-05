A Fizz Liga 9. fordulójában az előző bajnoki kiírás ezüstérmese, a Puskás Akadémia az Újpestet fogadta. A meglehetősen unalmas mérkőzésen azonban volt egy izgalmas kérdés: miért várt mindkét edző egészen a 90. percig cserékkel? Addig mindkét szakvezető egyszer-egyszer cserélt, egyikük 1, másikuk 2 lehetőséget használt ki az ötből. Hornyák Zsolt, a felcsútiak mestere a lefújás után elárulta, hogy részéről a magyarszabály volt a ludas.

Hornyák Zsolt nem szokott köntörfalazni, és a magyarszabály kapcsán sem tett így

Fotó: puskasakademia.hu

Még mindig komplikált tud lenni a magyarszabály

„Győzni szerettünk volna, próbáltunk cserélni, de figyelünk a magyarszabályra, úgyhogy azok mentek be előre, akiknek muszáj volt, hogy bemenjenek. Lehet, más esetben máshogy cseréltem volna, de el kell fogadnunk az egy pontot, mert a gólszerzés nehezen sikerült, viszont ha több nyugodtságot viszünk bele a meccsbe, akkor az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést” – fogalmazott a lefújás után az M4 Sportnak adott nyilatkozatában.

Mint kiderült, az ötmagyaros szabály miatt nem feltétlenül azokat a játékosokat tudta beállítani, akiket szeretett volna, így például Lamin Colley nem is jutott játéklehetőséghez.

„Más tervek voltak a cserében is, de figyelnünk kell a magyarszabályt. Korábban bele akartam nyúlni a mérkőzésbe, de megzavart a szabály, hogy vagy magyar, vagy idegenlégiós: Lamin Colley hiányzott a pályán, Joel Fameyeh teret kapott volna korábban. Betartottuk a szabályt, így Kern Martin és Nagy Zoárd került a pályára” – zárta le a témát.