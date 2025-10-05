A meccs egyetlen gólját a norvég válogatott Erling Haaland szerezte a kilencedik percben, majd újra bekövetkezett az, amitől rettegtek a Manchester City szurkolói.

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A Manchester City aranylabdás sztárja újra megsérült

Pep Guardiolának csapata egyik kulcsemberét, a spanyol Rodrigo Hernándezt a 22. percben combsérülés miatt le kellett cserélnie – adta hírül az MTI.

A 2024-ben Aranylabdával díjazott Rodrinak tavaly szeptemberben elszakadt a keresztszalag a térdében, idén a klubvilágbajnokságon pedig az ágyéka sérült meg.

A 29 éves klasszis a jelek szerint ismét kidőlt a sorból, de azt még nem tudni, pontosan mennyi ideig lesz harcképtelen.

🚨⚠️ Rodri leaves the pitch with muscle injury, bad news for Manchester City with medical staff set to assess the midfielder. pic.twitter.com/GEos1Tgksg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2025

Premier League, 7. forduló:

Brentford-Manchester City 0-1 (0-1)