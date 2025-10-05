Live
Brutális hullám söpör végig a Tejútrendszeren – csillagok tízezrei mozdultak ki a helyükről

A Manchester City 1-0-ra nyert a Brentford otthonában a Premier League hetedik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

A meccs egyetlen gólját a norvég válogatott Erling Haaland szerezte a kilencedik percben, majd újra bekövetkezett az, amitől rettegtek a Manchester City szurkolói.

Manchester City's Spanish midfielder #16 Rodri receives medical treatment during the English Premier League football match between Brentford and Manchester City at the Gtech Community Stadium in London on October 5, 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Manchester City sztárja, az aranylabdás Rodri megint megsérült
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A Manchester City aranylabdás sztárja újra megsérült

Pep Guardiolának csapata egyik kulcsemberét, a spanyol Rodrigo Hernándezt a 22. percben combsérülés miatt le kellett cserélnie – adta hírül az MTI. 

A 2024-ben Aranylabdával díjazott Rodrinak tavaly szeptemberben elszakadt a keresztszalag a térdében, idén a klubvilágbajnokságon pedig az ágyéka sérült meg. 

A 29 éves klasszis a jelek szerint ismét kidőlt a sorból, de azt még nem tudni, pontosan mennyi ideig lesz harcképtelen.

Premier League, 7. forduló:

Brentford-Manchester City 0-1 (0-1)

 

