A meccs egyetlen gólját a norvég válogatott Erling Haaland szerezte a kilencedik percben, majd újra bekövetkezett az, amitől rettegtek a Manchester City szurkolói.
Pep Guardiolának csapata egyik kulcsemberét, a spanyol Rodrigo Hernándezt a 22. percben combsérülés miatt le kellett cserélnie – adta hírül az MTI.
A 2024-ben Aranylabdával díjazott Rodrinak tavaly szeptemberben elszakadt a keresztszalag a térdében, idén a klubvilágbajnokságon pedig az ágyéka sérült meg.
A 29 éves klasszis a jelek szerint ismét kidőlt a sorból, de azt még nem tudni, pontosan mennyi ideig lesz harcképtelen.
Premier League, 7. forduló:
Brentford-Manchester City 0-1 (0-1)