Szörnyű tragédia: sokkoló haláleset a Manchester City BL-rangadója előtt

A Manchester City az első félidőben lerendezte a La Ligában szereplő Villarreal elleni BL-meccset, Erling Haaland vezető gólja után Bernardo Silva állította be a végeredmény a szünet előtt.

A Manchester City ugyan nyert, de egy tragikus hírt is kapott a klub

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Gyászol a Manchester City

Az angol klubnál a győzelem ellenére nem uralkodik vidám hangulat, mert az egyik szurkolójukat szörnyű tragédia érte. Guy Bradshaw egész életében a manchesteri sztárcsapatnak szurkolt, kedden pedig Spanyolországban tartózkodott, hogy a helyszínen tekintse meg a Villarreal elleni BL-mérkőzést.

A stadionba viszont már nem jutott el, a barátai holtan találták rá az ágyában,

abban a lakásban, ahol megszállt kedd reggel.

Tisztelgésképpen a Manchester City a közösségi médiában búcsúzott a hűséges drukkertől.

Mélységesen megrendített minket Guy Bradshaw, a City szurkolójának halála, aki tragikus módon hunyt el Spanyolországban, a klub tegnapi, Villarreal elleni mérkőzése előtt.

A klub minden tagja részvétét fejezi ki családjának, barátainak és szurkolótársainak ebben a nehéz időszakban. Aki egyszer kék volt, mindig kék is marad” – írta szívszorító posztjában a City.

So very sad to hear the news of a fellow blue Guy Bradshaw who travelled to Benidorm to watch @ManCity and has tragically passed away this morning. RIP Blue. Thoughts go out to all his family and friends. 😢 pic.twitter.com/137fbmuanc — Macclesfield MCFC Supporters Club (@MaccBluesOSC) October 21, 2025

A 35 éves Guy Bradshaw néhány órával a szörnyű tragédia előtt közzétett egy videót a Facebook-oldalán, amelyen a nemrég elhunyt bokszlegenda, Ricky Hatton fia, Campbell Hatton társaságában látható.

A Manchester City három forduló elteltével 7 pontot gyűjtve áll a tabella 5. helyén a BL-alapszakaszban. Pep Guardiola együttese legközelebb a Premier League-ben lép pályára, október 26-án az Aston Villa vendégeként játszik rangadót.

