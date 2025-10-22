Szörnyű tragédia: sokkoló haláleset a Manchester City BL-rangadója előtt

Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában Pep Guardiola csapata 2-0-ra nyert a Villarreal vendégeként. A győzelem ellenére a Manchester Citynél jelenleg gyászolnak, ugyanis Spanyolországban meghalt az egyik hűséges szurkolójuk.

A Manchester City az első félidőben lerendezte a La Ligában szereplő Villarreal elleni BL-meccset, Erling Haaland vezető gólja után Bernardo Silva állította be a végeredmény a szünet előtt.

Manchester City's Norwegian forward #09 Erling Braut Haland heads the ball during the UEFA Champions League league phase day 3 football match between Villarreal CF and Manchester City at La Ceramica Stadium in Vila-real on October 21, 2025. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
A Manchester City ugyan nyert, de egy tragikus hírt is kapott a klub
Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Gyászol a Manchester City

Az angol klubnál a győzelem ellenére nem uralkodik vidám hangulat, mert az egyik szurkolójukat szörnyű tragédia érte. Guy Bradshaw egész életében a manchesteri sztárcsapatnak szurkolt, kedden pedig Spanyolországban tartózkodott, hogy a helyszínen tekintse meg a Villarreal elleni BL-mérkőzést. 

A stadionba viszont már nem jutott el, a barátai holtan találták rá az ágyában, 

abban a lakásban, ahol megszállt kedd reggel.

Tisztelgésképpen a Manchester City a közösségi médiában búcsúzott a hűséges drukkertől. 

Mélységesen megrendített minket Guy Bradshaw, a City szurkolójának halála, aki tragikus módon hunyt el Spanyolországban, a klub tegnapi, Villarreal elleni mérkőzése előtt. 

A klub minden tagja részvétét fejezi ki családjának, barátainak és szurkolótársainak ebben a nehéz időszakban. Aki egyszer kék volt, mindig kék is marad” – írta szívszorító posztjában a City.

A 35 éves Guy Bradshaw néhány órával a szörnyű tragédia előtt közzétett egy videót a Facebook-oldalán, amelyen a nemrég elhunyt bokszlegenda, Ricky Hatton fia, Campbell Hatton társaságában látható.

A Manchester City három forduló elteltével 7 pontot gyűjtve áll a tabella 5. helyén a BL-alapszakaszban. Pep Guardiola együttese legközelebb a Premier League-ben lép pályára, október 26-án az Aston Villa vendégeként játszik rangadót.

