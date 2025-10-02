A szerdai játéknapon jobbára minden pályán szoros eredmény született. A Manchester City kétszer is vezetett, de meglepetésre csak 2-2-es döntetlent ért el Monacóban.

A Manchester City sztárja, Erling Haaland előbb duplázott, majd dühöngött

Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

Az angolok mindkét találatát Erling Haaland szerezte, aki ötvenedik BL-mérkőzésén lépett pályára, ezzel megjavította az első ötven Bajnokok Ligája-mérkőzésen szerzett gólok rekordját. Az eddigi csúcstartó Ruud van Nistelrooy volt, a holland támadó az első ötven BL-mérkőzésén 43-szor bizonyult eredményesnek. Haaland ezzel szemben már 52 találatnál jár a legrangosabb európai kupasorozatban, amivel kilenc csapatnál is többet szerzett már a sorozatban: történetesen a Dinamo Zagreb, az Anderlecht, a Lille, a Club Brugge, a Besiktas, a Celtic, a Galatasaray, a CSZKA Moszkva és a Panathinaikosz is kevesebb találatig jutott az első 50 mérkőzésén.

Haaland és a Manchester City játékosai kis híján felrobbantak

A hajrában elszabadultak az indulatok és dulakodás tört ki a pályán. Ugyanis Nico González úgy rúgta el a labdát egy beadás után, hogy közben eltalálta Eric Dier fejét is. A hosszas videózás alatt Gianluigi Donnarumma, a City kapusa nem volt hajlandó átadni a labdát az oldalvonalnál, miközben Ruben Dias és a Monaco középpályása, Krepin Diatta is lökdösődni kezdett. A közjáték után Jesús Gil Manzano játékvezető kiállította a francia együttes egyik stábtagját, majd megadta a büntetőt, amivel a Monaco megszerezte idei első pontját a BL-ben.

A szerdai játéknap legnagyobb rangadója több okból is izgalmasnak ígérkezett. Egyfelől a BL-címvédő PSG edzője, Luis Enrique visszatért egykori sikerei helyszínére, ugyanis 2014 nyarától három éven keresztül volt a Barcelona trénere. A katalán együttessel két bajnoki cím mellett 2015-ben Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot nyert. A friss aranylabdás Ousmane Dembélé korábban ugyancsak a spanyol együttest erősítette, de a francia támadó most sérülés miatt nem léphetett pályára.

Mindkét csapat erősen tartalékos összeállításban szerepelt, de azért így erős kezdőcsapatokat állított össze Hansi Flick, illetve Luis Enrique. A Barcelona kezdte jobban, és Ferran Torres találatával a katalánok szerezték meg a vezetést, de a 19 éves Mayulu még a szünet előtt egyenlített. A fordulás után viszont a BL-címvédő párizsi alakulat akarata érvényesült és a hajrában a csereként beállt Goncalo Ramos révén fordítani tudott, így továbbra is százszázalékos az alapszakaszban, míg a katalán együttes elszenvedte idei első vereségét.

A Barcelonának ez volt sorozatban a 45. tétmérkőzése, amelyen legalább egy gólt szerzett. Ezeken a találkozókon összesen 127 találatnál jár, és megdöntötte a klubrekordot, amit eddig az 1942 novembere és 1944 februárja közötti 44 mérkőzés jelentett.

A Juventus a Villarreal otthonában játszott 2-2-es döntetlent, a Napoli a Sporting ellen nyert hazai pályán 2-1-re, míg az Arsenal otthon győzte le a görög Olympiakoszt 2-0-ra. Az esti meccsek közül a legsimábban a Dortmund-Athletic Bilbao találkozó alakult, amelyet a német csapat nyert 4-1-re.