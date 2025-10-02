A szerdai játéknapon jobbára minden pályán szoros eredmény született. A Manchester City kétszer is vezetett, de meglepetésre csak 2-2-es döntetlent ért el Monacóban.
Az angolok mindkét találatát Erling Haaland szerezte, aki ötvenedik BL-mérkőzésén lépett pályára, ezzel megjavította az első ötven Bajnokok Ligája-mérkőzésen szerzett gólok rekordját. Az eddigi csúcstartó Ruud van Nistelrooy volt, a holland támadó az első ötven BL-mérkőzésén 43-szor bizonyult eredményesnek. Haaland ezzel szemben már 52 találatnál jár a legrangosabb európai kupasorozatban, amivel kilenc csapatnál is többet szerzett már a sorozatban: történetesen a Dinamo Zagreb, az Anderlecht, a Lille, a Club Brugge, a Besiktas, a Celtic, a Galatasaray, a CSZKA Moszkva és a Panathinaikosz is kevesebb találatig jutott az első 50 mérkőzésén.
A hajrában elszabadultak az indulatok és dulakodás tört ki a pályán. Ugyanis Nico González úgy rúgta el a labdát egy beadás után, hogy közben eltalálta Eric Dier fejét is. A hosszas videózás alatt Gianluigi Donnarumma, a City kapusa nem volt hajlandó átadni a labdát az oldalvonalnál, miközben Ruben Dias és a Monaco középpályása, Krepin Diatta is lökdösődni kezdett. A közjáték után Jesús Gil Manzano játékvezető kiállította a francia együttes egyik stábtagját, majd megadta a büntetőt, amivel a Monaco megszerezte idei első pontját a BL-ben.
A szerdai játéknap legnagyobb rangadója több okból is izgalmasnak ígérkezett. Egyfelől a BL-címvédő PSG edzője, Luis Enrique visszatért egykori sikerei helyszínére, ugyanis 2014 nyarától három éven keresztül volt a Barcelona trénere. A katalán együttessel két bajnoki cím mellett 2015-ben Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot nyert. A friss aranylabdás Ousmane Dembélé korábban ugyancsak a spanyol együttest erősítette, de a francia támadó most sérülés miatt nem léphetett pályára.
Mindkét csapat erősen tartalékos összeállításban szerepelt, de azért így erős kezdőcsapatokat állított össze Hansi Flick, illetve Luis Enrique. A Barcelona kezdte jobban, és Ferran Torres találatával a katalánok szerezték meg a vezetést, de a 19 éves Mayulu még a szünet előtt egyenlített. A fordulás után viszont a BL-címvédő párizsi alakulat akarata érvényesült és a hajrában a csereként beállt Goncalo Ramos révén fordítani tudott, így továbbra is százszázalékos az alapszakaszban, míg a katalán együttes elszenvedte idei első vereségét.
A Barcelonának ez volt sorozatban a 45. tétmérkőzése, amelyen legalább egy gólt szerzett. Ezeken a találkozókon összesen 127 találatnál jár, és megdöntötte a klubrekordot, amit eddig az 1942 novembere és 1944 februárja közötti 44 mérkőzés jelentett.
A Juventus a Villarreal otthonában játszott 2-2-es döntetlent, a Napoli a Sporting ellen nyert hazai pályán 2-1-re, míg az Arsenal otthon győzte le a görög Olympiakoszt 2-0-ra. Az esti meccsek közül a legsimábban a Dortmund-Athletic Bilbao találkozó alakult, amelyet a német csapat nyert 4-1-re.
FC Barcelona (spanyol) - Paris Saint-Germain (francia) 1-2 (1-1)
gólszerzők: F. Torres (19.), illetve Mayulu (38.), Goncalo Ramos (90.)
Arsenal (angol)-Olimpiakosz (görög) 2-0 (1-0)
g.: Martinelli (12.), Saka (92.)
Bayer Leverkusen (német)-PSV Eindhoven (holland) 1-1 (0-0)
g.: Kofane (65.), illetve Saibari (72.)
Villarreal (spanyol)-Juventus (olasz) 2-2 (1-0)
g.: Mikautadze (18.), Renato Veiga (90.), illetve Gatti (49.), F. Conceicao (56.)
SSC Napoli (olasz)-Sporting CP (portugál) 2-1 (1-0)
g.: Höjlund (36., 79.), illetve Suárez (62. - tizenegyesből)
AS Monaco (francia)-Manchester City (angol) 2-2 (1-2)
g.: Teze (18.), Dier (90. - tizenegyesből), illetve Haaland (15., 44.)
Borussia Dortmund (német)-Athletic Bilbao (spanyol) 4-1 (1-0)
g.: Svensson (28.), Chukwuemeka (50.), Guirassy (82.), Brandt (91.), illetve Guruzeta (61.)
Royale Union Saint-Gilloise (belga) - Newcastle United (angol) 0-4 (0-2)
g.: Woltemade (17.), Gordon (43., 64.), Barnes (80.)
Qarabag FK (azeri)-FC Köbenhavn (dán) 2-0 (1-0)
g.: Zoubir (28.), Addai (83.)
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!