A meccset egyébként az otthon játszó délolasz alakulat, azaz a Napoli 3-1-re nyert meg. Az azóta elvégzett vizsgálatok során „kiterjedt sérülést” állapítottak meg a korábbi Manchester City ikon Kevin De Bruyne jobb combjában. Az első gólt éppen ő szerezte tizenegyesből, a sikeresen elvégzett büntető után azonban a jobb combja hátsó részét fogva alig tudott lépni, így nem maradhatott a pályán.

A Manchester City korábbi legendája szerencsétlen módon sérült meg

Fotó: FRANCO ROMANO / NurPhoto

A Napoli jelenlegi, a Manchester City korábbi sztárja sokat hagyhat ki

A Gazzetta dello Sport és a Sky Sport televízió úgy tudja, idén már nem térhet vissza a pályára a 34 éves sérült játékos, aki nyári érkezése óta négy gólt szerzett az olasz bajnokságban és két találatot készített elő a Bajnokok Ligájában.