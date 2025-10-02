A szerdai játéknapon jobbára minden pályán szoros eredmény született. A Manchester City sokáig uralta a mérkőzést a Monaco vendégeként, de nem tudta lezárni a meccset és ez megbosszulta magát, ugyanis egy 90. percben szerzett tizenegyessel egyenlített a hazai csapat.
Az angolok mindkét találatát Erling Haaland szerezte, aki ötvenedik BL-mérkőzésén lépett pályára, ezzel megjavította az első ötven Bajnokok Ligája-mérkőzésen szerzett gólok rekordját. Az eddigi csúcstartó Ruud van Nistelrooy volt, a holland támadó az első ötven BL-mérkőzésén 43-szor bizonyult eredményesnek. Haaland ezzel szemben már 52 találatnál jár a legrangosabb európai kupasorozatban, amivel kilenc csapatnál is többet szerzett már a sorozatban: történetesen a Dinamo Zagreb, az Anderlecht, a Lille, a Club Brugge, a Besiktas, a Celtic, a Galatasaray, a CSZKA Moszkva és a Panathinaikosz is kevesebb találatig jutott az első 50 mérkőzésén.
Haaland a szerdai duplájával közel került Lionel Messi rekordjához is.
A nyolcszoros aranylabdás legenda érte el a leggyorsabban a 60 gólt a legrangosabb európai kupasorozatban, ugyanis mindössze 80 mérkőzésre volt ehhez szüksége, ám a City támadója még idén átadhatja ezt a csúcsot a múltnak, ha így folytatja a gólgyártást.
A hajrában kissé elszabadultak az indulatok és dulakodás tört ki a pályán, miután Nico González eltalálta a cipőjével Eric Dier fejét is. A hosszas videózás alatt Gianluigi Donnarumma, a City kapusa nem volt hajlandó átadni a labdát az oldalvonalnál, miközben Ruben Dias és a Monaco középpályása, Krepin Diatta is lökdösődni kezdett. A közjáték után Jesús Gil Manzano játékvezető kiállította a francia együttes egyik stábtagját, majd megadta a büntetőt, amivel a Monaco megszerezte idei első pontját a BL-ben.
Haaland a lefújás után nem tudta leplezni a csalódottságát és erősen bírálta csapata második félidei játékát, amiért elherdálta a győzelmet.
Teljesen felesleges dolgokat csináltunk a második félidőben. Nem játszottunk elég jól, így nem érdemeltünk győzelmet
– mondta csalódottan a norvég csatár, aki a tizenegyes kapcsán megjegyezte: „Ha valakit arcon rúgsz, az gondolom tizenegyes. Nem tudom, nem láttam a szituációt” – mondta a sorozatban nyolc gólt szerző norvég csatár, aki már 11 találatnál jár a szezonban.
Bár a Monaco sikere önmagában meglepetés, Adi Hütter csapatának kifejezetten jól megy az angol csapatok ellen, ugyanis a legutóbbi tíz meccsből mindössze egyet veszített el és hatot megnyert brit riválisok ellen.
„Óriási gratuláció minden egyes játékosnak. Minden elismerésem, hogy ilyen körülmények között, amikor hat-hét hiányzónk is van, nyerni tudtunk. Szerintem igazságos eredmény a döntetlen. Nem adtuk fel egy percig sem, a szívünket kitettük a pályán, és ez büszkeséggel tölt el” – nyilatkozta a Monaco trénere, Adi Hütter.
„Nyilvánvalóan csalódás, hogy ilyen későn kaptunk gólt, ráadásul egy olyan periódusban, amikor mi irányítottuk a meccset. Nem adtunk nekik sok lehetőséget a kontrára, szóval egy kicsit frusztráló ez az eredmény” – jelentette ki Bernardo Silva, a Manchester City csapatkapitánya.
Pep Guardiola az elszalasztott győzelem miatt nem volt túlzottan boldog, de a lefújás után mégis igyekezett megtalálni a pozitívumokat, viszont a tizenegyesről nem volt hajlandó szót ejteni.
„Nincs mit mondanom a spanyol bíróknak. Jó meccs volt. Mindig igyekszünk sok helyzetet kialakítani, és keveset engedni az ellenfélnek, és most is ez történt. Közel voltunk a győzelemhez, de a végén sajnos nem tudtuk jól kivédekezni egy jogtalan szabadrúgást, majd tizenegyest kapott az ellenfél, mert Nico ért hozzá először a labdához. Semmi szándékosság nem volt a mozdulatban. De a futballban csak az eredmény számít. Viszont sok pozitívumot is láttam. Meccsről meccsre jobbak leszünk. Az első félidőben Phil (Foden) és több játékos is szenzációsan futballozott, viszont szinte semmit sem értünk el vele” – nyilatkozta Guardiola a TNT Sportsnak.
A Manchester City – amely a legközelebb hétvégén a Brentford otthonában javíthat – a legutóbbi 22 Bajnokok Ligája csoportmérkőzéséből 14 győzelem mellett csupán hármat veszített el.
FC Barcelona (spanyol) - Paris Saint-Germain (francia) 1-2 (1-1)
gólszerzők: F. Torres (19.), illetve Mayulu (38.), Goncalo Ramos (90.)
Arsenal (angol)-Olimpiakosz (görög) 2-0 (1-0)
g.: Martinelli (12.), Saka (92.)
Bayer Leverkusen (német)-PSV Eindhoven (holland) 1-1 (0-0)
g.: Kofane (65.), illetve Saibari (72.)
Villarreal (spanyol)-Juventus (olasz) 2-2 (1-0)
g.: Mikautadze (18.), Renato Veiga (90.), illetve Gatti (49.), F. Conceicao (56.)
SSC Napoli (olasz)-Sporting CP (portugál) 2-1 (1-0)
g.: Höjlund (36., 79.), illetve Suárez (62. - tizenegyesből)
AS Monaco (francia)-Manchester City (angol) 2-2 (1-2)
g.: Teze (18.), Dier (90. - tizenegyesből), illetve Haaland (15., 44.)
Borussia Dortmund (német)-Athletic Bilbao (spanyol) 4-1 (1-0)
g.: Svensson (28.), Chukwuemeka (50.), Guirassy (82.), Brandt (91.), illetve Guruzeta (61.)
Royale Union Saint-Gilloise (belga) - Newcastle United (angol) 0-4 (0-2)
g.: Woltemade (17.), Gordon (43., 64.), Barnes (80.)
Qarabag FK (azeri)-FC Köbenhavn (dán) 2-0 (1-0)
g.: Zoubir (28.), Addai (83.)
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!