A szerdai játéknapon jobbára minden pályán szoros eredmény született. A Manchester City sokáig uralta a mérkőzést a Monaco vendégeként, de nem tudta lezárni a meccset és ez megbosszulta magát, ugyanis egy 90. percben szerzett tizenegyessel egyenlített a hazai csapat.

Erling Haaland két gólja sem volt elég a Manchester Citynek Monacóban

Haaland duplája sem volt elég a Manchester Citynek

Az angolok mindkét találatát Erling Haaland szerezte, aki ötvenedik BL-mérkőzésén lépett pályára, ezzel megjavította az első ötven Bajnokok Ligája-mérkőzésen szerzett gólok rekordját. Az eddigi csúcstartó Ruud van Nistelrooy volt, a holland támadó az első ötven BL-mérkőzésén 43-szor bizonyult eredményesnek. Haaland ezzel szemben már 52 találatnál jár a legrangosabb európai kupasorozatban, amivel kilenc csapatnál is többet szerzett már a sorozatban: történetesen a Dinamo Zagreb, az Anderlecht, a Lille, a Club Brugge, a Besiktas, a Celtic, a Galatasaray, a CSZKA Moszkva és a Panathinaikosz is kevesebb találatig jutott az első 50 mérkőzésén.

Haaland a szerdai duplájával közel került Lionel Messi rekordjához is.

A nyolcszoros aranylabdás legenda érte el a leggyorsabban a 60 gólt a legrangosabb európai kupasorozatban, ugyanis mindössze 80 mérkőzésre volt ehhez szüksége, ám a City támadója még idén átadhatja ezt a csúcsot a múltnak, ha így folytatja a gólgyártást.

A hajrában kissé elszabadultak az indulatok és dulakodás tört ki a pályán, miután Nico González eltalálta a cipőjével Eric Dier fejét is. A hosszas videózás alatt Gianluigi Donnarumma, a City kapusa nem volt hajlandó átadni a labdát az oldalvonalnál, miközben Ruben Dias és a Monaco középpályása, Krepin Diatta is lökdösődni kezdett. A közjáték után Jesús Gil Manzano játékvezető kiállította a francia együttes egyik stábtagját, majd megadta a büntetőt, amivel a Monaco megszerezte idei első pontját a BL-ben.

Gianluigi Donnarumma vitatkozik az oldalvonal mellett a Monaco egyenlítő gólja előtt

Haaland a lefújás után nem tudta leplezni a csalódottságát és erősen bírálta csapata második félidei játékát, amiért elherdálta a győzelmet.

Teljesen felesleges dolgokat csináltunk a második félidőben. Nem játszottunk elég jól, így nem érdemeltünk győzelmet

– mondta csalódottan a norvég csatár, aki a tizenegyes kapcsán megjegyezte: „Ha valakit arcon rúgsz, az gondolom tizenegyes. Nem tudom, nem láttam a szituációt” – mondta a sorozatban nyolc gólt szerző norvég csatár, aki már 11 találatnál jár a szezonban.