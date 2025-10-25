A Manchester United a Sunderland után meglepetésre a Liverpoolt is legyőzte az előző körben, ami akkor azért volt érdekes, mert először nyert Rúben Amorim vezetésével a United egymás után két meccset, így nyilvánvalóan a három új rekord.

Rég láthatott négy hazai gólt a Manchester United közönsége

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Manchester United lépdel előre a tabellán

Az első félidőben rögtön támadásba lendült a United, folyamatosak voltak a helyzetek a hazaiak előtt. Cunha, Fernandes és Diallo voltak nagyon aktívak, végül a brazil szerezte az első gólt. A nyáron a Wolvestól érkezett Cunha szépen lőtte ki a bal alsót.

Később Cunha honfitársa, Casemiro szerezte meg a Manchester United második gólját, az ő lövése egy védőn megpattant, így Verbruggennek esélye sem volt.

A fordulás után Bryan Mbeumo is eredményes volt, egy gyors labdaszerzés után lőtte ki a bal alsót a lábak között. A kameruni később majdnem megszerezte a csapata negyedik gólját is, de a holland kapus a kapufára ütötte a labdát.

Az utolsó 20 perc elején a csereként beállt Dorgu hozott össze egy buta szabadrúgást az ellenfélnek, amit Danny Welbeck váltott gólra. Az angol csatár korábbi klubja ellen tekert a léc alá, Lammens pedig az első gólját kapta az Old Traffordon. Nem nyugodhatott meg a Manchester United, hiszen a csereként beállt Kostoulas a 90 + 2. percben egy gólra visszahozta a Brightont egy fejesgóllal.

Ezzel még nem volt vége, az utolsó szó a hazaiaké volt, Mbeumo gólja volt a slusszpoén, a kameruni a léc alá bombázott, és 4-2-re nyert a United, ezzel megelőzte a később pályára lépő Liverpool és feljött a Premier League negyedik helyére.