Már-már aligha meglepő, hogy az elmúlt évtizedek sikercsapata, a Manchester United rosszul kezdte a szezont. Rúben Amorim együttese a Ligakupában kiesett a negyedosztályú Grimsby Town ellen, a Premier League-ben pedig hét forduló után csupán a tizedik helyen áll. A Vörös Ördögök kapuját már 11-szer bevették az ellenfelek a bajnokságban, aminél több gólt csak a 14. helynél hátrébb lévő csapatok kaptak. Most azonban, ha rövid időre is, de Rúben Amorim fellélegezhet, mivel úgy fest, sikerült megtalálnia a megoldást a csapat egyik legnagyobb problémájára.

Senne Lammens rendkívül magabiztosan mutatkozott be a Manchester Unitedben

Évek óta probléma a kapusposzt a Manchester Unitednél

Az elmúlt évtizedekben számos nagyszerű kapus védett az Old Traffordon, elég csak Peter Schmeichelre, Edwin van der Sarra, vagy David de Geára gondolni. Utóbbi 2023 nyarán, tizenkét év után távozott, mivel nem hosszabbították meg a lejáró szerződését, ám a Manchester United azóta képtelen volt megtalálni a spanyol kapus méltó utódját.

André Onana kis túlzással több potyagólt kapott, mint amennyi bravúrt mutatott be a kapuban, de a kameruni távozásával Altay Bayindirrel sem lett jobb a helyzet. Az idei szezon katasztrofálisan indult a török hálóőrrel, aki rengeteget hibázott, ez pedig alapvetően befolyásolta a csapattársak önbizalmát.

Törökországig menekült a United történetének legrosszabb kapusának tartott André Onana

A Vörös Ördögök legendája, Rio Ferdinand úgy véli, nagyot hibázott a klub, amikor hagyta elmenni De Geát.

Én soha nem engedtem volna el David de Geát... Nem tudom, hogy a vezetőség ezt miért hagyta. Azt a személyt kellett volna kirúgni, aki jóváhagyta a távozását, és soha többé nem lenne szabad a klub közelébe engedni"

– mondta Ferdinand, aki szívesen látná újra az Old Traffordon egykori csapattársát.

Bár a nyáron Gianluigi Donarumma és Emiliano Martínez neve is felmerült, a Manchester United végül Senne Lammenst igazolta le 21 millió euróért az Atwerpentől. Bayindir gyenge teljesítménye miatt a belga kapus debütálása már egy ideje esedékes volt, de Rúben Amorim a Manchester City és a Chelsea ellen még nem akarta bedobni a mélyvízbe a fiatal játékost.