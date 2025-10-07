Már-már aligha meglepő, hogy az elmúlt évtizedek sikercsapata, a Manchester United rosszul kezdte a szezont. Rúben Amorim együttese a Ligakupában kiesett a negyedosztályú Grimsby Town ellen, a Premier League-ben pedig hét forduló után csupán a tizedik helyen áll. A Vörös Ördögök kapuját már 11-szer bevették az ellenfelek a bajnokságban, aminél több gólt csak a 14. helynél hátrébb lévő csapatok kaptak. Most azonban, ha rövid időre is, de Rúben Amorim fellélegezhet, mivel úgy fest, sikerült megtalálnia a megoldást a csapat egyik legnagyobb problémájára.
Az elmúlt évtizedekben számos nagyszerű kapus védett az Old Traffordon, elég csak Peter Schmeichelre, Edwin van der Sarra, vagy David de Geára gondolni. Utóbbi 2023 nyarán, tizenkét év után távozott, mivel nem hosszabbították meg a lejáró szerződését, ám a Manchester United azóta képtelen volt megtalálni a spanyol kapus méltó utódját.
André Onana kis túlzással több potyagólt kapott, mint amennyi bravúrt mutatott be a kapuban, de a kameruni távozásával Altay Bayindirrel sem lett jobb a helyzet. Az idei szezon katasztrofálisan indult a török hálóőrrel, aki rengeteget hibázott, ez pedig alapvetően befolyásolta a csapattársak önbizalmát.
A Vörös Ördögök legendája, Rio Ferdinand úgy véli, nagyot hibázott a klub, amikor hagyta elmenni De Geát.
Én soha nem engedtem volna el David de Geát... Nem tudom, hogy a vezetőség ezt miért hagyta. Azt a személyt kellett volna kirúgni, aki jóváhagyta a távozását, és soha többé nem lenne szabad a klub közelébe engedni"
– mondta Ferdinand, aki szívesen látná újra az Old Traffordon egykori csapattársát.
Bár a nyáron Gianluigi Donarumma és Emiliano Martínez neve is felmerült, a Manchester United végül Senne Lammenst igazolta le 21 millió euróért az Atwerpentől. Bayindir gyenge teljesítménye miatt a belga kapus debütálása már egy ideje esedékes volt, de Rúben Amorim a Manchester City és a Chelsea ellen még nem akarta bedobni a mélyvízbe a fiatal játékost.
A Brentford elleni kínos vereséggel aztán ismét fokozódott a nyomást Amorimon, aki a Sunderland ellen az 50. mérkőzésére készült a Manchester United élén. A portugál edző némi meglepetésre a kapuba állította a nyáron igazolt Senne Lammenst, aki azonnal meggyőzte a mostanság nem éppen türelmes szurkolókat.
Az átigazolási időszak utolsó apján az Antwerpentől szerződtetett 23 éves belga kapus bemutatkozása tökéletesre sikerült, ugyanis kapott gól nélkül hozta le a 2-0-ra megnyert meccset. Nem véletlen, hogy a szurkolók már a legapróbb sikereknek is örülnek, hiszen a Uniteddel először fordult elő ebben a szezonban, hogy nem kapott gólt.
„Senne nagyon jól teljesített. Meg kell értenünk, hogy mindenkinek készen kell állnia a játékra. Hosszú a szezon, számos problémánk van, bármi megtörténhet. A fontos az, hogy a csapat segített Lammensnek abban, hogy nagyon jó teljesítményt nyújtson” – mondta fiatal kapusáról Rúben Amorim, akin a brit sajtó szerint csökkent a nyomás a múlt hétvégi győzelemmel.
Lammensnek nem volt különösebben nehéz meccse, de így is bemutatott három nagy védést, miközben a levegőben rendívül magabiztosan húzta le a beadásokat. A belga teljesítménye olyannyira meggyőzte a szurkolókat, hogy a meccs legjobbjának választották meg, de a SofaScore-on is ő kapta a legjobb értékelést (7,8). A lefújás után a manchesteri védők, Matthijs de Ligt, Luke Shaw és Harry Maguire is azonnal Lammenshez rohantak, hogy gratuláljanak neki, ami azt mutatja, hogy a csapattársak is mögötte állnak.
„Nagyon jól teljesített és igazán okosnak is tűnik, szóval lenyűgözött” – mondta a 23 éves kapussal kapcsolatban a United balhátvédje, Luke Shaw, de a 39 éves cserekapust, Tom Heatont is meggyőzte: „Előzetesen nem sokat tudtam róla, de néhány edzés után feltűnt, hogy nagyon jó srác, nyugodt és karizmatikus személyiség. Az adottságai lenyűgözőek”.
A kétszeres belga bajnok Lammenst sokan féltették, mivel a legmagasabb szinten kevés tapasztalata volt. A United előtt csupán 64 alkalommal lépett pályára a Royal Antwerpenben, ahol 64 meccsen 86 gólt kapott, de a Bajnokok Ligájában is csak egyszer szerepelt. Ennek ellenére már az első meccse után a legendás Peter Schmeichelhez hasonlították a manchesteri szurkolók.
Te vagy az álruhás Schmeichel?
– skandálták a United szurkolók.
Mindez azért is érdekes, mert maga a dán kapuslegenda a nyáron még csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy a MU a világbajnok Emiliano Martínez helyett Lammenst választotta, akinek mindössze egy teljes szezonja van a felnőtt futballban.
„Le kellett volna igazolnunk Emi Martínezt. Valójában Gianluigi Donnarumát kellett volna erőltetnünk, amikor volt rá esélyünk. Martínez nagyon jó lehetőségnek tűnt, mert ő pontosan az a fajta kapus, akire a Manchester Unitednek szüksége van. A legmagasabb szinten bizonyította képességeit. Briliánsan teljesít minden téren, de emellett vezéregyéniség is. Ő azon kapusok közé tartozik, akik elgondolkodtatják a csatárokat. Ez a jelenlét létfontosságú. Ezért volt rendkívül kiábrándító hallani, hogy az üzlet pénzügyi okok miatt meghiúsult” – mondta a múlt hónapban a legendás kapus, aki elárulta, hogy korábban nem is hallott Lammensről.
„Ami Lammenst illeti, őszinte leszek – soha nem hallottam róla. Tudom, hogy a statisztikái kiválóak, de ez az Antwerpben volt Belgiumban, egy olyan csapatban, amely ötödik lett. A statisztikák nem mutatják meg, hogyan reagálsz egy hiba után, vagy hogyan kezeled a Manchester Unitednél tapasztalható nyomást. Ez a nyomás összehasonlíthatatlan. Lammens lehet a történelem legjobb igazolása – de jelenleg csak reménynek tűnik, amire a Unitednek most nincs szüksége. Ha Martínezzel együtt igazoltuk volna le, annak tökéletes értelme lett volna: egy bizonyított világbajnok első számúként, és egy tehetséges fiatal kapus, aki mögötte fejlődik. De ehelyett az a kérdés, hogy ki lesz az első számú”.
A Club Brugge utánpótlásában nevelkedett Lammens 13 évesen a saját szemével látta, amit a Manchester United a 2015/16-os idényben kiütötte a belga csapatot a Bajnokok Ligája selejtezőjében, majd három évvel később felkerült a Brugge első csapatához. A belga sajtóban rögtön a címlapokra került, amikor 16 évesen bekerült az Atlético Madrid elleni utazó keretbe. Mivel a korábbi liverpooli kapus, Simon Mignolet mellett nem sok lehetőséghez jutott, így 2023 nyarán ingyen igazolt a címvédő Royal Antwerphez. Rögtön a Porto ellen mutatkozott be a Bajnokok Ligájában, de az első antwerpeni szezonjában sokáig csak a belga kupába kapott lehetőséget, majd az igazi áttörés a szezon végi rájátszásban jött el, amikor is csapata utolsó 10 meccséből kilencen is kezdőként lépett pályára. Innentől kezdve kirobbanthatatlan lett a kapuból.
Bár az Antwerp csak ötödik lett, de a kapusa magasan kiemelkedett a belga bajnokságban. Lammens négy tizenegyest hárított, emellett összesen 173 védést mutatott be, 77,4 százalékos védési mutatóval, amivel az összesített védések tekintetében első lett a tíz legerősebb európai bajnokságban szereplő kapusok között. Nem véletlen, hogy a nyáron a Manchester United azonnal lecsapott a tehetséges kapusra, akinek tinédzserként Thibaut Courtois és Manuel Neuer voltak a példaképei.
A Manchester United legendás kapusa, Alex Stepney – akinél kapusként csak David De Gea játszott több mérkőzést a csapat színeiben – úgy véli, hogy Lammens számára minden adott, hogy fényes karriert fusson be az Old Traffordon.
„Mint minden fiatalnak, Sennének is meg kell mutatnia, hogy van bátorsága önmaga lenni. Manapság sok kapus nem érti, hogy a tizenhatoson beüli terület az övék. Ha ott magabiztosak, azonnal kivívják a csapattársaik és az ellenfeleik tiszteletét” – mondta a klub honlapjának a BEK-győztes kapus, aki a hetvenes években egyszer olyan intenzitással üvöltött a védőivel, hogy kiakadt az állkapcsa.
A Sunderland elleni bajnoki után a belga sajtó is dicsérte Lammenst, aki eddig csupán az utánpótlás válogatottakban szerepelt, de már most fényes jövőt jósolnak neki a felnőttek között Thibaut Courtois utódjaként. Lammens kilencszer szerepelt a belga U21-es válogatottban, amely vele csupán kétszer kapott ki: először tavaly októberben a magyarok elleni Eb-selejtező utolsó fordulójában. A fiatal kapus manchesteri debütálását Courtois is dicsérő szavakkal illette a közösségi médiában, ugyanis a Real Madrid kétszeres BL-győztes kapusa tapsoló hangulatjelekkel gratulált honfitársának a kapott gól nélküli meccshez.
Bár egy meccs alapján hiba lenne messzemenő következtetéseket levonni, de minden jel arra mutat, hogy a Manchester United kapusgondjai hosszú idő után megoldódni látszódnak, ugyanis egy olyan csiszolatlan gyémántra bukkantak, aki David de Gea méltó utódja lehet.
A Vörös Ördögökre nehéz feladat vár a válogatott szünet után, ugyanis két hét múlva a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató, címvédő Liverpoolhoz látogatnak, amely kisebb hullámvölgybe került. Az azonban már most kijelenthető, hogy óriási meglepetés lenne, ha az Anfielden nem a belga kapus nevével kezdődne a manchesteriek kezdője.