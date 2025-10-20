A Premier League 8. fordulójának legjobban várt rangadóján a Manchester United 2-1-re legyőzte a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt. A címvédő már alig több mint 90 másodperc után hátrányba került egy vitatott góllal, majd ugyan szinte végig Arne Slot együttese játszott fölényben, de csak a 78. percben sikerült egyenlítenie Cody Gakpo révén. A hajrában fokozta a tempót a győzelemre hajtó Liverpool, azonban végül pontot sem sikerült mentenie, mivel Harry Maguire fejese győzelmet ért a Vörös Ördögöknek, akik 2016 után először tudtak nyerni az Anfielden, Rúben Amorim irányításával pedig először sikerült két meccset nyerni zsinórban.
A Liverpool ezzel szemben sorozatban negyedik tétmeccsét veszítette el, s ha szerdán is kikap az Eintracht Frankfurt otthonában, akkor 72 éve nem látott mélységbe kerül, ugyanis legutóbb 1953-ban volt arra példa, hogy egymás után öt meccset elbukjanak a Vörösök.
A liverpooliak frusztráltsága segítette győzelemhez a Manchester Unitedet
A Manchester United csapatkapitánya, Bruno Fernandes – aki múlt kedden a portugál válogatott színeiben is farkas szemet nézet a pályán Szoboszlaival és Kerkezzel – úgy véli, a liverpooli szurkolók csalódottsága segítette hozzá a vendégeket a győzelemhez.
Tudtuk, hogy az első tíz perc nehéz lesz. Igazság szerint az első félidőben éreztük is, hogy nyomás alatt játszanak a Liverpool játékosai, mert ha náluk volt a labda, a szurkolók egyből azt kiabálták, hogy játsszanak gyorsabban. Mi viszont lassítani akartuk a játékukat, hogy ezáltal hatalmas területek szabaduljanak fel a középpályán. Tudjuk, mit jelent a szurkolók és a klub számára egy ilyen nagy múltú rangadó, különösen, hogy rég sikert itt nyerni az Anfielden. Ezért is nagyon örülök, hogy most végre sikerült
– mondta a portugál középpályás.
Rúben Amorim szerint még nem BL-szintű csapat a United
A Manchester United győzelmével két pontra megközelítette a tabellán a negyedik helyen álló Liverpoolt, és jelentősen megnőttek a csapat esélyei a Bajnokok Ligája-helyek megszerzésére. A Manchester United edzője, Rúben Amorim ugyanakkor a vasárnapi győzelem után is úgy fogalmazott, hogy nem tartja még reálisnak, hogy együttese a legrangosabb európai kupasorozatban szerepeljen.
Szeretném ha a játékosok folytatnák ezt a sikertörténetet, ezért nem fogom növelni az önbizalmukat”
– mondta nevetve Amorim a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. – „Most a legfontosabb, hogy megpróbáljunk három meccset nyerni sorozatban, és ott legyünk a legjobb négy vagy legjobb hat között. Már korábban is mondtam, hogy szeretnénk kijutni Európába. De ez a győzelem semmin sem változtat, ugyanaz a csapat vagyunk, mint 90 perccel ezelőtt” – nyilatkozta a portugál edző.
„Nem tudom, hogy változott-e a hozzáállás, de azt hiszem, sok meccset fogunk még nyerni. Viszont ezért tenni is kell. Nincs sok győzelmem Manchesterben, ezért is nagyon fontos, hogy egymás után másodszor sikerült győzni. A mai a meccsnek minden apró részlete – a hangulata, amikor nehéz helyzetben voltunk, vagy épp mi irányítottunk – tökéletes volt. Megpróbáljuk ezt megismételni a a jövő héten. Ez a győzelem a szurkolóink számára is nagyon fontos volt, különösen, hogy cserben hagytuk őket a Grimsby és a Brentford ellen, de ma egy másik csapatot láthattak a pályán.
Nehéz ilyen szurkolókat találni, akik a nehéz helyzetben is mindig támogatják az edzőt, még akkor is, amikor mindenki azt mondja, hogy karácsonyra már ki lesz rúgva. Szerencsés vagyok, hogy mögöttem állnak”
– mondta Rúben Amorim.
A kilencedik helyen álló Manchester United jövő hétvégén a 10. Brightont fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában, míg a Liverpool majd a 16. Brentford otthonában javíthat.
- Kapcsolódó cikkek: