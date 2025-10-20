Live
A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 2-1-re kikapott hazai pályán a a ősi rivális Manchester Unitedtől. A Vörös Ördögöknél hatalmas volt az öröm és az ünneplés a lefújást követően, hiszen tíz év után sikerült újra nyerniük az Anfielden. A Manchester United csapatkapitánya, Bruno Fernandes a meccs után elmondta, a Liverpool szurkolói segítették őket a győzelemhez, Rúben Amorim pedig épp a manchesteri drukkereknek mondott köszönetet.

A Premier League 8. fordulójának legjobban várt rangadóján a Manchester United 2-1-re legyőzte a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt. A címvédő már alig több mint 90 másodperc után hátrányba került egy vitatott góllal, majd ugyan szinte végig Arne Slot együttese játszott fölényben, de csak a 78. percben sikerült egyenlítenie Cody Gakpo révén. A hajrában fokozta a tempót a győzelemre hajtó Liverpool, azonban végül pontot sem sikerült mentenie, mivel Harry Maguire fejese győzelmet ért a Vörös Ördögöknek, akik 2016 után először tudtak nyerni az Anfielden, Rúben Amorim irányításával pedig először sikerült két meccset nyerni zsinórban. 

Bruno Fernandes gólpasszal vette ki a részét a Manchester United liverpooli győzelméből
Bruno Fernandes gólpasszal vette ki a részét a Manchester United liverpooli győzelméből
Fotó: PETER POWELL / AFP

A Liverpool ezzel szemben sorozatban negyedik tétmeccsét veszítette el, s ha szerdán is kikap az Eintracht Frankfurt otthonában, akkor 72 éve nem látott mélységbe kerül, ugyanis legutóbb 1953-ban volt arra példa, hogy egymás után öt meccset elbukjanak a Vörösök.

A liverpooliak frusztráltsága segítette győzelemhez a Manchester Unitedet 

A Manchester United csapatkapitánya, Bruno Fernandes – aki múlt kedden a portugál válogatott színeiben is farkas szemet nézet a pályán Szoboszlaival és Kerkezzel – úgy véli, a liverpooli szurkolók csalódottsága segítette hozzá a vendégeket a győzelemhez.

Tudtuk, hogy az első tíz perc nehéz lesz. Igazság szerint az első félidőben éreztük is, hogy nyomás alatt játszanak a Liverpool játékosai, mert ha náluk volt a labda, a szurkolók egyből azt kiabálták, hogy játsszanak gyorsabban. Mi viszont lassítani akartuk a játékukat, hogy ezáltal hatalmas területek szabaduljanak fel a középpályán. Tudjuk, mit jelent a szurkolók és a klub számára egy ilyen nagy múltú rangadó, különösen, hogy rég sikert itt nyerni az Anfielden. Ezért is nagyon örülök, hogy most végre sikerült

 – mondta a portugál középpályás.

Rúben Amorim szerint még nem BL-szintű csapat a United

A Manchester United győzelmével két pontra megközelítette a tabellán a negyedik helyen álló Liverpoolt, és jelentősen megnőttek a csapat esélyei a Bajnokok Ligája-helyek megszerzésére. A Manchester United edzője, Rúben Amorim ugyanakkor a vasárnapi győzelem után is úgy fogalmazott, hogy nem tartja még reálisnak, hogy együttese a legrangosabb európai kupasorozatban szerepeljen.

Szeretném ha a játékosok folytatnák ezt a sikertörténetet, ezért nem fogom növelni az önbizalmukat”

 – mondta nevetve Amorim a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. – „Most a legfontosabb, hogy megpróbáljunk három meccset nyerni sorozatban, és ott legyünk a legjobb négy vagy legjobb hat között. Már korábban is mondtam, hogy szeretnénk kijutni Európába. De ez a győzelem semmin sem változtat, ugyanaz a csapat vagyunk, mint 90 perccel ezelőtt” – nyilatkozta a portugál edző.

Manchester United's Portuguese head coach Ruben Amorim talks to Manchester United's English midfielder #37 Kobbie Mainoo during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester United at Anfield in Liverpool, north west England on October 19, 2025. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Rúben Amorim nem akarja, hogy elbízzák magukat a játékosai
Fotó: PETER POWELL / AFP

„Nem tudom, hogy változott-e a hozzáállás, de azt hiszem, sok meccset fogunk még nyerni. Viszont ezért tenni is kell. Nincs sok győzelmem Manchesterben, ezért is nagyon fontos, hogy egymás után másodszor sikerült győzni. A mai a meccsnek minden apró részlete – a hangulata, amikor nehéz helyzetben voltunk, vagy épp mi irányítottunk – tökéletes volt. Megpróbáljuk ezt megismételni a a jövő héten. Ez a győzelem a szurkolóink számára is nagyon fontos volt, különösen, hogy cserben hagytuk őket a Grimsby és a Brentford ellen, de ma egy másik csapatot láthattak a pályán. 

Nehéz ilyen szurkolókat találni, akik a nehéz helyzetben is mindig támogatják az edzőt, még akkor is, amikor mindenki azt mondja, hogy karácsonyra már ki lesz rúgva. Szerencsés vagyok, hogy mögöttem állnak

 – mondta Rúben Amorim.

A kilencedik helyen álló Manchester United jövő hétvégén a 10. Brightont fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában, míg a Liverpool majd a 16. Brentford otthonában javíthat.

