A Premier League 8. fordulójának legjobban várt rangadóján a Manchester United 2-1-re legyőzte a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt. A címvédő már alig több mint 90 másodperc után hátrányba került egy vitatott góllal, majd ugyan szinte végig Arne Slot együttese játszott fölényben, de csak a 78. percben sikerült egyenlítenie Cody Gakpo révén. A hajrában fokozta a tempót a győzelemre hajtó Liverpool, azonban végül pontot sem sikerült mentenie, mivel Harry Maguire fejese győzelmet ért a Vörös Ördögöknek, akik 2016 után először tudtak nyerni az Anfielden, Rúben Amorim irányításával pedig először sikerült két meccset nyerni zsinórban.

Bruno Fernandes gólpasszal vette ki a részét a Manchester United liverpooli győzelméből

Fotó: PETER POWELL / AFP

A Liverpool ezzel szemben sorozatban negyedik tétmeccsét veszítette el, s ha szerdán is kikap az Eintracht Frankfurt otthonában, akkor 72 éve nem látott mélységbe kerül, ugyanis legutóbb 1953-ban volt arra példa, hogy egymás után öt meccset elbukjanak a Vörösök.

A liverpooliak frusztráltsága segítette győzelemhez a Manchester Unitedet

A Manchester United csapatkapitánya, Bruno Fernandes – aki múlt kedden a portugál válogatott színeiben is farkas szemet nézet a pályán Szoboszlaival és Kerkezzel – úgy véli, a liverpooli szurkolók csalódottsága segítette hozzá a vendégeket a győzelemhez.

Tudtuk, hogy az első tíz perc nehéz lesz. Igazság szerint az első félidőben éreztük is, hogy nyomás alatt játszanak a Liverpool játékosai, mert ha náluk volt a labda, a szurkolók egyből azt kiabálták, hogy játsszanak gyorsabban. Mi viszont lassítani akartuk a játékukat, hogy ezáltal hatalmas területek szabaduljanak fel a középpályán. Tudjuk, mit jelent a szurkolók és a klub számára egy ilyen nagy múltú rangadó, különösen, hogy rég sikert itt nyerni az Anfielden. Ezért is nagyon örülök, hogy most végre sikerült

– mondta a portugál középpályás.

Rúben Amorim szerint még nem BL-szintű csapat a United

A Manchester United győzelmével két pontra megközelítette a tabellán a negyedik helyen álló Liverpoolt, és jelentősen megnőttek a csapat esélyei a Bajnokok Ligája-helyek megszerzésére. A Manchester United edzője, Rúben Amorim ugyanakkor a vasárnapi győzelem után is úgy fogalmazott, hogy nem tartja még reálisnak, hogy együttese a legrangosabb európai kupasorozatban szerepeljen.

Szeretném ha a játékosok folytatnák ezt a sikertörténetet, ezért nem fogom növelni az önbizalmukat”

– mondta nevetve Amorim a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. – „Most a legfontosabb, hogy megpróbáljunk három meccset nyerni sorozatban, és ott legyünk a legjobb négy vagy legjobb hat között. Már korábban is mondtam, hogy szeretnénk kijutni Európába. De ez a győzelem semmin sem változtat, ugyanaz a csapat vagyunk, mint 90 perccel ezelőtt” – nyilatkozta a portugál edző.