A Premier League 8. fordulójának vasárnapi rangadóján a Manchester United a Liverpoolhoz látogatott, az angol bajnoknál pedig ezúttal is végig a pályán volt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.

Szoboszlaiéknak nem ment a Manchester United ellen

Fotó: PETER POWELL / AFP

A vendégek már alig több mint 90 másodperc után megszerezték a vezetést Bryan Mbeumo góljával, ami sok liverpooli szurkolónál kiverte a biztosítékot. Ugyan szinte végig a címvédő játszott fölényben, de csak a 78. percben sikerült egyenlítenie Cody Gakpo révén. A hajrában fokozta a tempót a győzelemre hajtó Liverpool, azonban végül pontot sem sikerült mentenie, mivel Harry Maguire fejesével elvitte a három pontot Rúben Amorim csapata az Anfieldről. A United ezzel 2016 után tudott újra nyerni a Liverpool vendégeként, a portugál edzővel pedig először sikerült két meccset nyerni zsinórban.

Nagy port kavart a Manchester United legendájának ünneplése

Bár a második félidőben nem igazán volt benne a játékban a vendégek újabb gólja, a Manchester United korábbi legendás játékosa, Gary Neville megjósolta, hogy Rúben Amorim csapata be fog még találni a sérült Alissont helyettesítő Giorgi Mamardasvili kapujába. „Lehet, hogy ostobaság...de szerintem a United fog még egy gólt lőni” – jelentette ki az egykor kiváló angol jobbhátvéd Bruno Fernandes szöglete előtt. Maguire gólja után aztán Neville nem is tudta visszafogni az érzelmeit, és örömében sikoltozni kezdett élő adásban.

Gary Neville commentary...

"Maybe this is daft thinking...but I do think there's another goal for United"



Upsteps Harry Maguire pic.twitter.com/mFdSf75x2l — Chris Nicholls (@cnicholls7) October 19, 2025

Neville reakciója alaposan feldühítette a szurkolókat, mivel szerintük a Sky Sports szakértőjeként dolgozó exfocista túlságosan elfogult egykori csapatával szemben.

„A Sky-nak beszélnie kellene Gary Neville-lel. Múlt héten az Arsenal gólja után azt mondta: »nem, nem, nem«. A United győztes góljánál meg úgy ordított, mint KSI 2013-ban” – írta egy dühös szurkoló.

„Ha nem tudsz pártatlan lenni, akkor pakold össze a cuccod, haver, unalmas vagy már” – fogalmazott meg éles kritikát egy másik.

„Gary Neville a mikrofonba ordít. A Sky Sports ezzel ismét mélypontra került” – mondta egy harmadik.

„Mellőzni kellene Gary Neville-t a kommentátori munkától, túlságosan elfogult és röhejes hallgatni a cinikus ünneplését” – írta egy Arsenal-szimpatizáns.

A Liverpool sorozatban harmadik bajnokiját veszítette el egy góllal, s a Bajnokok Ligáját is beleszámolva már négymeccses a kudarcsorozata. Szoboszlaiék az Anfielden először kaptak ki a mostani szezonban, és négy pontosra lőtt a hátrányuk a listavezető Arsenal mögött.