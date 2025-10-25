Marcos Rojo 2021-ben igazolt a Manchester Unitedtől a Boca Juniorshoz, ám a nyáron viharos körülmények között távozott és a szerződése felbontása után a Racing Clubhoz igazolt.

A Manchester United volt védője, Marcos Rojo nehéz helyzetbe hozta csapatát a Libertadores-kupában

Negatív hős lett a Manchester United korábbi sztárja

Szerda este az argentin csapat a brazil Flamengo otthonába látogatott a Libertadores-Kupa elődöntőjének első mérkőzésén, ám Marcos Rojo számára a találkozó alig tíz perc alatt rémálommá vált. A hazaiak ugyan végig fölényben voltak, de csak a hajrában sikerült bebiztosítaniuk a győzelmet, méghozzá Marcos Rojo öngóljával. A 88. percben Jorge Carrascal lövése megpattant Rojón, így a labda védhetetlenül csapódott a Racing kapujába.

A 35 éves bekk aztán a hosszabbításban ismét bűnbakká vált, ám ezúttal a saját csapattársa, Santiago Sosa volt ennek az elszenvedője. A hétperces hosszabítás legvégén Rojo igyekezett tisztázni egy beadást, ám amikor felugrott fejelni, véletlenül lekönyökölte a társát, akit súlyos sérülésekkel szállítottak rio de janeiroi kórházba. A hírek szerint Sosa állkapocscsont-törést szenvedett és a jobb szeme is bevérzett az ütéstől, így egészen biztos, hogy a jövő heti visszavágót kihagyja.

Bár a Racing egyelőre nem közölt pontos információt azzal kapcsolatban, hogy a védő térhet vissza, de várhatóan idén már nem léphet pályára.

„Nem ilyen eredményben reménykedtünk a mérkőzés előtt, de végig jól játszottunk egy erős ellenfél ellen. Carrascal lövése levágódott az egyik csapattársamról, majd pont úgy pattant a lábamra, hogy és a kapusunk, Nazareno Colombo már tehetetlen volt. Igazságtalan az eredmény, de a saját szurkolóink ​​előtt megfordíthatjuk a párharcot” – mondta a mérkőzés után az argentin védő, aki korábban hét évig játszott a MU-ban, ahol Európa-ligát, FA-kupát és a Ligakupát is nyert.