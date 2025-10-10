A magyar válogatott szombaton sorsdöntő meccset vív a Puskás Arénában Örményországgal az európai labdarúgó vb-selejtezősorozat F csoportjában, ám az örmény futball legnagyobb sztárja, Henrikh Mkhitaryan nem különösebben foglalkozik a mérkőzéssel, hiszen már évekkel ezelőtt visszavonult a válogatottságól. Az Inter szélsője 2021. november 14-én, a Németország elleni 4-1-es vereség alkalmával játszotta utolsó mérkőzését a nemzeti csapatban. Bár a kaukázusi ország csapatának szövetségi kapitánya ugyan nemrég belengette, hogy megpróbálja visszacsábítani a hátralévő vb-selejtezőkre a valaha volt örmény focistát, erre gyakorlatilag csekély az esély. A Manchester United korábbi játékosa mostanság olyan dolgokkal van elfoglalva, mint az önéletrajzi könyvének reklámozása.

José Mourinho miatt távozott a Manchester Unitedtől Henrikh Mkhitaryan

Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Mourinho kegyetlen üzenetekkel üldözte el Manchester United játékosát

A 36 éves támadó 2016-ban nagy reményekkel igazolt a Manchester Unitedhez a Borussia Dortmundtól, ám hiába írt alá négy évre, mindössze két év után mennie kellett. Mkhitaryan összesen 63 mérkőzésen lépett pályára a Vörös Ördögök színeiben, ezalatt 13 gólt és 11 gólpasszt jegyzett, valamint 2017-ben megnyerte a Ligakupát és az Európa-ligát a csapattal.

Már korábban is lehetett olyan pletykákat hallani, miszerint a United akkori edzője, José Mourinho miatt kellett távoznia Manchesterből, ám az örmény most kendőzetlenül mesélt a portugállal való kapcsolatáról. Mkhitaryan a könyvében azt állította, hogy az egyik edzés alkalmával összetűzésbe került Mourinhóval, aki „sz*r játékosnak” nevezte őt.

Az örmény szerint a következő párbeszéd zajlott le közöttük:

Mkhitaryan: „Amióta megérkeztem Manchesterbe, másfél éve csak kritizálsz engem.”

Mourinho: „Sz*r vagy. Érted?”

Henrikh: „Te vagy a sz*r. Egy rakás sz*r.”

Mourinho: „Tűnj el innen, soha többé nem akarlak látni.”



A Rómánál már javult az örmény támadó és a portugál edző kapcsolata

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

„Az edzések alatt egy szót sem szólt hozzám, de minden este küldött egy üzenetet WhatsAppon, amiben az állt: »Micki, kérlek, menj el«. A helyzet kezdett nagyon bizarrá válni. Minden egyes alkalommal ugyanazt a választ küldtem el neki, vagyis ha megtalálom a számomra megfelelő csapatot, akkor távozom, máskülönben megvárom a nyarat” – írta.