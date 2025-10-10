Live
Az örmény labdarúgás legnagyobb sztárja, Henrikh Mkhitaryan nemrég kiadta az önéletrajzáról szóló könyvét. Ebben a Manchester United és az Arsenal korábbi focistája megdöbbentő dolgokat állít korábbi edzőjéről, José Mourinhóról, aki gyakorlatilag elüldözte őt Manchesterből.

A magyar válogatott szombaton sorsdöntő meccset vív a Puskás Arénában Örményországgal az európai labdarúgó vb-selejtezősorozat F csoportjában, ám az örmény futball legnagyobb sztárja, Henrikh Mkhitaryan nem különösebben foglalkozik a mérkőzéssel, hiszen már évekkel ezelőtt visszavonult a válogatottságól. Az Inter szélsője 2021. november 14-én, a Németország elleni 4-1-es vereség alkalmával játszotta utolsó mérkőzését a nemzeti csapatban. Bár a kaukázusi ország csapatának szövetségi kapitánya ugyan nemrég belengette, hogy megpróbálja visszacsábítani a hátralévő vb-selejtezőkre a valaha volt örmény focistát, erre gyakorlatilag csekély az esély. A Manchester United korábbi játékosa mostanság olyan dolgokkal van elfoglalva, mint az önéletrajzi könyvének reklámozása.

José Mourinho miatt távozott a Manchester Unitedtől Henrikh Mkhitaryan
José Mourinho miatt távozott a Manchester Unitedtől Henrikh Mkhitaryan
Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Mourinho kegyetlen üzenetekkel üldözte el Manchester United játékosát

A 36 éves támadó 2016-ban nagy reményekkel igazolt a Manchester Unitedhez a Borussia Dortmundtól, ám hiába írt alá négy évre, mindössze két év után mennie kellett. Mkhitaryan összesen 63 mérkőzésen lépett pályára a Vörös Ördögök színeiben, ezalatt 13 gólt és 11 gólpasszt jegyzett, valamint 2017-ben megnyerte a Ligakupát és az Európa-ligát a csapattal.

Már korábban is lehetett olyan pletykákat hallani, miszerint a United akkori edzője, José Mourinho miatt kellett távoznia Manchesterből, ám az örmény most kendőzetlenül mesélt a portugállal való kapcsolatáról. Mkhitaryan a könyvében azt állította, hogy az egyik edzés alkalmával összetűzésbe került Mourinhóval, aki „sz*r játékosnak” nevezte őt.

Az örmény szerint a következő párbeszéd zajlott le közöttük:

  • Mkhitaryan: „Amióta megérkeztem Manchesterbe, másfél éve csak kritizálsz engem.”
  • Mourinho: „Sz*r vagy. Érted?”
  • Henrikh: „Te vagy a sz*r. Egy rakás sz*r.”
  • Mourinho: „Tűnj el innen, soha többé nem akarlak látni.”
     
Jose Mourinho Head Coach of AS Roma and Henrikh Mkhitaryan celebrate after winning the UEFA Conference League Final match between AS Roma and Feyenoord at Arena Kombetare, Tirana, Albania on 25 May 2022. (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto) (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto via AFP)
A Rómánál már javult az örmény támadó és a portugál edző kapcsolata
Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

„Az edzések alatt egy szót sem szólt hozzám, de minden este küldött egy üzenetet WhatsAppon, amiben az állt: »Micki, kérlek, menj el«. A helyzet kezdett nagyon bizarrá válni. Minden egyes alkalommal ugyanazt a választ küldtem el neki, vagyis ha megtalálom a számomra megfelelő csapatot, akkor távozom, máskülönben megvárom a nyarat” – írta.

A kétszeres BL-döntős futballista elárulta, hogy téli átigazolási időszakban Mourinho kissé változtatott az üzenetén, de továbbra is a játékos távozását kérte, csak azzal indokolva, hogy szeretné leigazolni Alexis Sánchezt az Arsenaltól. „Erre már az én válaszom is megváltozott. Megmondtam neki, hogy nem azért fogok távozni, hogy szívességet tegyek neki, és megkértem, hogy ne írjon nekem többé” – fogalmazott az örmény, aki a United után egy csereügylet keretein belül szerződött az Arsenalhoz.

A sors iróniája, hogy aztán Mkhitaryan és Mourinho útjai évekkel később ismét keresztezték egymást, amikor a portugál a Roma edzője lett. Az olasz együttesnél sikerült jó viszonyt kialakítaniuk, sőt, együtt megnyerték a Konferencia-ligát is a 2021/2022-es szezonban.

