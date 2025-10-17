Nathan Bishop őszintén vallott arról az Erik ten Haggal folytatott beszélgetéséről, amikor kérdéses volt a jövője a Manchester Unitednél.
Erik ten Hag gyorsan lerendezte a Manchester United exfocistáját
Nathan Bishop elmondása szerint a holland menedzser az arcába csapta az ajtót, amikor a szerződés meghosszabbításáról kérdezte.
A The One Glove’s Beyond The Box podcastban így fogalmazott a Manchester United egykori kapusa:
„Ezt a helyzetet túldramatizáltam. Beszélnem kellett Erikkel az új szerződésről. Egy hónapon át, de lehet akár hosszabb ideig is készültem rá, újra meg újra átgondoltam a beszélgetést.
Végül odamentem, megkopogtattam az ajtaját. Kinyitotta az ajtót, azt mondta: 'Nem ma', majd becsapta az ajtót. Én meg ott álltam ajtó előtt, és azt gondoltam: 'Most mi a francot csináljak?”
Hozzátette, eleve azért volt nehéz neki odamenni a menedzserhez, mert nem gondolta, hogy ezt megteheti a csapatban betöltött szerepe miatt.
Azt mondogattam magamban: Ki vagy te, hogy odamenj és kopogtass az ajtaján? Nem játszol, csak egy kis senki vagy, eddz, fog be a szádat, írd alá a szerződést, és húzz el innen.
A kapus 2020-ban, 20 évesen érkezett a klubhoz a Southend United együttesétők, de nem játszott az első csapatban, majd 2023-ban a Sunderlandhez igazolt, jelenleg pedig az AFC Wimbledon játékosa.