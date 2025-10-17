Nathan Bishop őszintén vallott arról az Erik ten Haggal folytatott beszélgetéséről, amikor kérdéses volt a jövője a Manchester Unitednél.

A Manchester United korábbi kapusa, Nathan Bishop nem őriz jó emlékeket Erik ten Hagról

Fotó: SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Erik ten Hag gyorsan lerendezte a Manchester United exfocistáját

Nathan Bishop elmondása szerint a holland menedzser az arcába csapta az ajtót, amikor a szerződés meghosszabbításáról kérdezte.

A The One Glove’s Beyond The Box podcastban így fogalmazott a Manchester United egykori kapusa:

„Ezt a helyzetet túldramatizáltam. Beszélnem kellett Erikkel az új szerződésről. Egy hónapon át, de lehet akár hosszabb ideig is készültem rá, újra meg újra átgondoltam a beszélgetést.

Végül odamentem, megkopogtattam az ajtaját. Kinyitotta az ajtót, azt mondta: 'Nem ma', majd becsapta az ajtót. Én meg ott álltam ajtó előtt, és azt gondoltam: 'Most mi a francot csináljak?”

Nathan Bishop describing the experience of when he had to knock on Erik ten Hag’s door to discuss his contract situation is absolutely hilarious 😭😭😭😭😭



[🎥 - Beyond The Box @ Podcast and The One Glove] pic.twitter.com/LuSf3iWdF7 — (fan) 𝗔𝗺𝗼𝗿𝗶𝗺’𝘀 𝗥𝗲𝗱𝘀 ✍🏼🇵🇹 (@AmorimBalll_) October 16, 2025

Hozzátette, eleve azért volt nehéz neki odamenni a menedzserhez, mert nem gondolta, hogy ezt megteheti a csapatban betöltött szerepe miatt.

Azt mondogattam magamban: Ki vagy te, hogy odamenj és kopogtass az ajtaján? Nem játszol, csak egy kis senki vagy, eddz, fog be a szádat, írd alá a szerződést, és húzz el innen.

A kapus 2020-ban, 20 évesen érkezett a klubhoz a Southend United együttesétők, de nem játszott az első csapatban, majd 2023-ban a Sunderlandhez igazolt, jelenleg pedig az AFC Wimbledon játékosa.