Mondhatnánk, hogy szokatlan történet borzolja a kedélyeket Angliában, de mégsem annyira az. Elképesztő jelenetek zajlottak le ugyanis a Manchester United U21-es csapata és a Rochdale közötti National League Cup-mérkőzésen, amikor a negyedosztályú klub két játékosát már a kezdés utáni első fél percben lecserélték. Nem is olyan régen azonban már előfordult hasonló sztori.

A Rochdale vezetőedzője, James McNulty alighanem Robbie Savage korábbi trükkjéből merített ihletet a Manchester United ellen, amikor Ryan Eastet és Toby Adebayo-Rowlingot azonnal lehívta a pályáról, hogy helyükre Jake Burger és Jack Griffiths érkezzen.

A Rochdale két játékosának esélye sem volt megizzadni a Manchester United ellen
Fotó: Manchester United/X

Trükközött a Rochdale edzője a Manchester United ellen

A csapat a kezdőrúgás után szándékosan rúgta ki a labdát oldalra, hogy lehetőség nyíljon a cserékre.  

A döntés hátterében a kupa versenykiírása áll: a szabályok szerint a National League-ben szereplő kluboknak legalább négy olyan játékost kell a kezdőbe nevezniük, akik a legutóbbi bajnokin is pályára léptek. McNulty így papíron eleget tett a követelménynek, gyakorlatban viszont mindössze néhány másodpercig tartott a két futballista mérkőzése.  

Az ötlet nem új: Robbie Savage már szeptemberben hasonló húzással hívta fel magára a figyelmet, amikor a Forest Green menedzsereként mindössze egy perc után négy játékost cserélt le a Wolves U21-es csapata ellen. Akkor be is jött a merész döntés, hiszen a Forest Green 3–2-re megnyerte a meccset.  

McNulty-nak viszont nem volt ilyen szerencséje: a Rochdale 2-0-ra kikapott a Manchester United fiataljaitól. 

A győzelmet a dán Chidozie Obi és gibraltári James Scanlon gólja biztosította a Manchester United második együttese számára.  

