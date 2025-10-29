A Rochdale vezetőedzője, James McNulty alighanem Robbie Savage korábbi trükkjéből merített ihletet a Manchester United ellen, amikor Ryan Eastet és Toby Adebayo-Rowlingot azonnal lehívta a pályáról, hogy helyükre Jake Burger és Jack Griffiths érkezzen.

A Rochdale két játékosának esélye sem volt megizzadni a Manchester United ellen

Fotó: Manchester United/X

Trükközött a Rochdale edzője a Manchester United ellen

A csapat a kezdőrúgás után szándékosan rúgta ki a labdát oldalra, hogy lehetőség nyíljon a cserékre.

A döntés hátterében a kupa versenykiírása áll: a szabályok szerint a National League-ben szereplő kluboknak legalább négy olyan játékost kell a kezdőbe nevezniük, akik a legutóbbi bajnokin is pályára léptek. McNulty így papíron eleget tett a követelménynek, gyakorlatban viszont mindössze néhány másodpercig tartott a két futballista mérkőzése.

ROCHDALE made a double substitution inside the first 30 seconds of their National League Cup defeat to Man United. https://t.co/3WHDQfFAiU https://t.co/3WHDQfFAiU — Irish Sun Sport (@IrishSunSport) October 29, 2025

Az ötlet nem új: Robbie Savage már szeptemberben hasonló húzással hívta fel magára a figyelmet, amikor a Forest Green menedzsereként mindössze egy perc után négy játékost cserélt le a Wolves U21-es csapata ellen. Akkor be is jött a merész döntés, hiszen a Forest Green 3–2-re megnyerte a meccset.

McNulty-nak viszont nem volt ilyen szerencséje: a Rochdale 2-0-ra kikapott a Manchester United fiataljaitól.

A győzelmet a dán Chidozie Obi és gibraltári James Scanlon gólja biztosította a Manchester United második együttese számára.