A Manchester United kisebbségi tulajdonosa, Jim Ratcliffe három évet adott Ruben Amorim vezetőedzőnek, hogy bizonyítson, és hangsúlyozta, hogy nem fogja a klubot „meggondolatlan” döntések alapján irányítani. A portugál edző hamarosan egy éve lesz az Old Traffordon, és nagy figyelem övezi a ténykedését, mióta tavaly november 1-jén átvette a csapat irányítását.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ez idő alatt nem sikerült egymást követő győzelmeket elérnie a Premier League-ben, az előző idényben a 15. helyen végzett a United – ez a csapat legrosszabb eredménye az első osztályban 1974 óta –, és a helyzet nem sokat javult a nyár után sem, mivel a United augusztusban kiesett a Ligakupából a negyedosztályú Grimsby ellen. Ez alapján arra lehet gondolni, hogy Amorim állása veszélyben van, de Ratcliffe szerint a 40 éves edző „jó srác”, és van ideje megfordítani a helyzetet. „Nem volt a legjobb idénye. Rubennek három év alatt kell bebizonyítania, hogy remek edző. Én így látom a helyzetet” – mondta a The Times és a The Sunday Times által készített The Business podcastban.

„A sajtót néha nem értem. Azonnali sikert akarnak. Úgy gondolják, hogy ez olyan, mint egy villanykapcsoló. Tudod, megnyomod a kapcsolót, és másnapra minden rózsás lesz. Nem lehet egy olyan csapatot vezetni, mint a Manchester United, ha minden héten reagálsz valamelyik újságíró heves reakcióira.”

Ratcliffe 2024 februárja óta kémiai vállalatán, az Ineoson keresztül a United kevesebb mint 30 százalékát birtokolja, és átvette a klub futballtevékenységének irányítását is. A Glazer család továbbra is megmaradt a klub irányításában, bár a 2005-ös hatalomátvétele óta számos szurkolói tiltakozás tárgyát képezte a klub vezetése miatt. Arra a kérdésre, hogy mi történne, ha a Glazerek azt mondanák neki, hogy bocsássa el Amorimot, Ratcliffe így válaszolt: „Ez nem fog megtörténni.” Az Ineos vezérigazgatója hozzátette, hogy a Glazerek örülnek annak, hogy ő vette át az irányítást, és így folytatta: „Ez valószínűleg összefoglalja a helyzetet. Mi helyiek vagyunk, ők pedig a tenger másik oldalán élnek. Az nagyon messze van ahhoz, hogy egy olyan nagy és összetett futballklubot irányítsanak, mint a Manchester United. Mi itt vagyunk, a földön állunk.”