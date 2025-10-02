Nem újdonság, hogy a Manchester United egy vadonatúj, ultramodern, a 21. század igényeinek mindenben megfelelő 100 ezer férőhelyes csodalétesítménnyel váltaná le a mára igencsak elöregedett legendás Old Traffordot.

A Manchester United jelenlegi stadionja, az Old Trafford fölött már eljárt az idő

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A több bővítés után ma a maga 75 ezer férőhelyével a Wembley után a második legnagyobb brit stadion akármennyire is patinás, már nem sok területen felel meg a kor kihívásainak.

Nem megy cirkuszba a Manchester United

A tavasszal kiadott első tervek azonban nem találtak egyöntetű pozitív fogadtatásra, még a klub szurkolói között is többségben voltak, akik élből elutasították a világhírű építész, Norman Foster irodájának, a Foster + Partnersnek a terveit.

Hiába mondta a klub kisebbségi, de szinten minden téren döntési joggal rendelkező tulajdonosa, Jim Ratcliffe, hogy a tervek pontosan megfelelnek a klub által adott iránymutatásnak.

„Egy olyan stadion tervét kértük Normantől, aminek, ha a képét bárki bárhol a világon meglátja, rögtön tudja, hogy az a Manchester United stadionja. Sőt több, mint egy stadion. Olyan, mint az Eiffel-torony, ami turisták millióit vonzza, mert mindenki látni akarja. Ez a terv számomra 10-ből 10 pontos, egy igazi különlegesség” – emlékeztet a The Athletic Ratcliffe tavaszi szavaira.

🚨🗣️ @lauriewhitwell on the new stadium having plans drawn up without the canopy:



"There’s plans drawn up that don’t feature the canopy because of an ongoing issue with freightliner, the company that owns a lot of land around Old Trafford, which United need to buy to construct… pic.twitter.com/Fqd19CJcdH — UtdXclusive (@UtdXclusive) October 2, 2025

A fenti tervet látva aztán mindenki elkezdett ujjal mutogatva röhögni a fennállása egyik legszánalmasabb időszakát futó, de még mindig a világ egyik legnagyobbjának számító klubon. A többség szerint a MU-ban focizó bohócok a megfelelő helyre, egy cirkuszi sátorba kerülnek. Mások a képen látható – a tervezők által a klub címerében található háromágú villát megjelenítő – oszlopokról minareteket vizionáltak Salfordba.

A brit lapok információ szerint a háttérben minden bizonnyal megindult a variálás, és arra jutottak a felek, hogy Fosterék átalakítják a terveket, amelyeken már nem fog szerepelni a sátortető, aminek annyi lett volna a szerepe, hogy esős időben fedelet ad a szurkolóknak.

Olcsóbb lesz és gyorsabb

Az áttervezésben egyébként pénzügyi okok is szerepet játszhatnak. Az új létesítmény jóval nagyobb területen kapna helyet, mint a jelenlegi stadion. Az a terület viszont nem a MU-é, hanem a Freightliner nevű cégé, amelyik a keresletet érzékelve 400 millió fontért mondana csak le róla.