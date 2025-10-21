Dárdai Márton a Hertha csapatából bekerült a magyar válogatott, Marco Rossi keretébe, amely az örmények elleni hazai (2-0) és a portugálok elleni idegenbeli (2-2) vb-selejtezők előtt állt, öccse, Dárdai Bence viszont idén még nem játszott a Bundesligában, csak a Német Kupában kapott 20 percet, így Rossi rá nem számított. A legkisebb, 19 éves Dárdai-fiú a Hertha elleni, október 8-i hazai edzőmeccsen pályára lépett, és nem egyedüli magyar volt a Wolfsburgban, az U19-es csapatból ide került a 17 éves, utánpótlás-válogatott Mándity Márkó is, aki ezen a meccsen mutatkozott be a felnőtteknél. Mégpedig hosszú sérülése után, és a debütálás azzal együtt nagy élmény lett számára, hogy a meccset a Hertha nyerte meg 2-0-ra.

Mándity Márkó majd a felnőtt válogatottba is s szeretne bekerülni Fotó: MLSZ

Mándity Márkó számára Dárdai Bence példakép

– Az előző héten az U19-es csapatban már játszottam öt percet, aztán elhívtak a felnőttek edzésére, a meccsen pedig fél órát kaptam. A társak jól fogadtak, betartottam, amit az edző kért, és egy gyerekkori álmom vált valóra – mesélte most az M1 aktuális csatornának a középpályás, aki az előző szezont a Wolfsburg U17-es keretében kezdte, majd a téli szünet után az U19-esekhez került. A felnőtteknél már találkozott Dárdai Bencével is.

– Most a meccs előtti edzésen találkoztunk először, jól kijövünk egymással. Ő igazi példakép nekem, és megmutatja, hogy meg lehet ugorni ezt a lépcsőfokot – jelentette ki Mándity Márkó, akinek klubcsapata veretlenül vezeti az U19-es bajnokságot Németországban.

Mándity Márkó magyar U18-as válogatottal kapcsolatban elmondta, mindig örömmel húzza fel a címeres mezt, megtiszteltetés a hazájáért játszani, és szerdán a bosnyákok elleni felkészülési meccsen is pályára lép. A végcélja pedig az, hogy a felnőtt válogatottban is bemutatkozhasson, melynek meccseit egyelőre csak a tévében követi.

