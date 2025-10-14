Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya korábban megjegyezte, hogy csapat az utóbbi időkben nem szállította az eredményeket, de ebben komoly szerepet játszott a balszerencse is.

Marco Rossi csapata szenzációsan futballozott Portugáliában

Fotó: Stefan Koops / NurPhoto via AFP

Az olasz-magyar szakember a portugálok elleni döntetlent követően elmondta, hogy rendkívül büszke a csapatára, mellette pedig kiemelte, hogy egy ilyen sikerhez elengedhetetlen egy kis szerencse is.

​Marco Rossi csapata novemberben a nulláról indul

A találkozó után Marco Rossi az M4 Sport kamerája előtt elmondta, hogy magyar a válogatott az októberi meccseken úgy fegyvereket is felfedezett, melyek hasznosak lehetnek a jövőben.

„A mérkőzés után gratuláltam a srácok teljesítményéhet és az eredményhez is. Persze, ez a tabellán nem sokat változtat, de az önbizalmunknak jót tesz. Ezek után mindenki jobban megbízik a másikban, megvan az egymásba vetett hit. Ráadásul nem csak a meccs elején játszottunk jól, hanem az utolsó tíz percben is beszorítottuk Portugáliát, a világ egyik legjobb csapatát. Magunkhoz képest a legjobbat nyújtottuk” – kezdte az értékelését a szövetségi kapitány, aki ezt követően a szerencséről is ejtett pár szót.

Egy ilyen meccshez szerencse is kell, hiszen lőttek két kapufát. Ez is az jelenti, hogy ha mondok valamit, az úgy van. Ha azt mondom, hogy szükséges egy kis szerencse a jó eredményhez, az borítékolható. Szép volt a teljesítményünk, de máskor is volt már ilyen, mégis veszítettünk. Szeptember óta jól dolgozunk, mindent beleadtunk, ami a sikerhez szükséges volt.

Ráadásul felfedeztünk új fegyvereket is a jövőre nézve. Azokra a srácokra gondolok, akiket mostanáig nem láthattunk teljesíteni a pályán ilyen meccsen, nemzetközi szinten. Nagyon örülök a sikernek, de novemberben újra kell kezdenünk a nulláról” – tette hozzá a szövetségi kapitány, akinek a vezetésével a magyar csapat 1956 után tudott ismét pontot szerezni Portugáliában.

Tóth Balázs remekül védett a portugálok elleni meccsen

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

A mérkőzés egyik legjobbja a magyar csapat kapusa, a négyszeres válogatott Tóth Balázs volt, aki remekül védett a lisszaboni mérkőzésen.

A csapatot illeti az érdem, óriásit harcoltunk, végig hittünk benne. Beszéltük is, hogy ha tudjuk tartani az egygólos hátrányt, biztos lesznek lehetőségeink a végén. Sokat kellett melózni labda nélkül, de megmutattunk, hogy tudunk focizni is. Óriási csapatmunka volt a mai”

– mondta az M4 Sport kamerája előtt az angol Blackburn Rovers csapatában védő Tóth Balázs, akinek a második félidőben két hatalmas bravúrja is volt.