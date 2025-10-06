Live
A labdarúgó NB I 9. fordulójának rangadóján a Ferencváros 2-2-es döntetlent játszott a Paks ellen. A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi hét játékost is figyelhetett, de a csatárkérdés miatt továbbra is aggódhat, hiszen nem ez a meccs mutatta meg, hogy ki pótolhatja majd Sallai Rolandot és Varga Barnabást az örmények elleni vb-selejtezőn.

Varga Barnabás ismét megmutatta, hogy mennyire nélkülözhetetlen alapembere a magyar válogatottnak, a Fradi csatára a 100. FTC-meccsén is eredményes volt. A 30 éves támadó azonban az örmények elleni vb-selejtezőt eltiltás miatt kihagyja, akárcsak Sallai Roland, és még mindig nem derült ki, melyik futballista pótolhatná őket Marco Rossi együttesében.

Varga Barnabás pótlása miatt van miért aggódnia Marco Rossinak
Fotó:  Johan Eyckens/ Belga/AFP

Marco Rossi aggódhat a csatárkérdés miatt

Marco Rossi több válogatott futballistát is megtekinthetett a rangadón, azonban a csatárok közül Gruber Zsombor és Tóth Barna játékát illetően nem biztos, hogy okosabb lett. A Fradi és a Paks támadója is lehetséges alternatívaként jöhet szóba a gólerős Varga pótlására, ám egyikük sincs kirobbanó formában. Gruber ezúttal Ötvös Bence helyére állt be a 83. percben, de a pályán töltött bő 10 perc alatt nem tudott érdemben hozzájárulni a játékhoz, igaz, ilyen kevés idő alatt nem is könnyű ezt megtenni. 

A Fradi fiatal támadója azonban ettől függetlenül sincs jó passzban, legutóbb a Diósgyőr ellen duplázott csereként beállva, azóta viszont négy meccsen nem lőtt gólt, 

noha összesen 112 percet kapott Robbie Keane-től.

Budapest, 2025. szeptember 19. Gruber Zsombor, az FTC játékosa (b), valamint Demeter Milán (b2), Sajbán Máté (b3) és Karlo Sentic kapus (b4), a Diósgyőr játékosai a labdarúgó Fizz Liga 7. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Diósgyőri VTK mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. szeptember 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Gruber Zsombor (balra) formája az utóbbi időben visszaesett
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Tóth Barna formája miatt sem lehet nyugodt Rossi mester, ugyanis a Paks csatárának nem igazán volt jó meccse a hétvégén. A 30 éves támadónak 80 perc alatt csupán két lövése volt, de Dibusz Dénes kapujára egyik sem jelentett veszélyt, a párharcai közül pedig nagyon keveset tudott megnyerni. Gruber és Tóth is pótolhatná az eltiltott Sallait és Vargát az örmények elleni vb-selejtezőn, de tőlük talán nem érdemes azt a magas szintet elvárni, amit a meccsről hiányzó klasszisok képviselnek.

A válogatott szövetségi kapitánynak a csatárkérdés mellett viszont megnyugvásra adhat okot az, hogy a középpályán remek formát mutató játékosai vannak. Tóth Alex és Ötvös Bence rendre jó teljesítményt nyújt az idei szezonban a Ferencváros színeiben, ebből pedig a nemzeti csapat is profitálhat.

