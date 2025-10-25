George F. Hemingway, a Budapest Honvéd egykori tulajdonosa volt a Sport TV Mai Helyzet című műsorának vendége. Az immáron újra Amerikában élő üzletember a magyar labdarúgásban töltött 13 esztendőjéről nosztalgiázott, és szóba került a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is, aki 2017-ben, 24 év várakozást követően bajnok lett a kispesti csapattal.

George F. Hemingway a Marco Rossi segítségével elhódított bajnoki trófeával

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

Kevés edző evett meg sok sót a fizetési sapkát bevezető, ráadásul a magyar közegben szokatlanul keménykezű tulajdonos-elnök mellett Kispesten. George F. Hemingway azonban a saját pénzét tette bele a konkrét és átvitt értelemben is romokban heverő Budapest Honvéd FC megmentésébe és felemelésébe. Az üzletember elárulta, emlékei szerint három edzővel kapcsolatban hozott nagyon jó döntést: Sisa Tiborral, Supka Attilával és Marco Rossival.

„Mindhárom nemcsak jó edző, de jó ember is, és ez nagyon fontos volt.

Mi tetszett Marco Rossiban? Hátvéd volt, nem csatár. Általában belőlük jobb edzők lesznek, mint a csatárokból. Legalábbis az én meglátásom szerint. Annak ellenére, hogy másod- és harmadosztályban dolgozott, komoly tapasztalata volt az olasz labdarúgásban.

Nagyon tisztelem az ottani futballt, különösen a védekezésben, és úgy láttam a csapatnak arra nagy szüksége van. A megérzéseim alapján pedig egy jó embert találtam a személyében, ami egy edzőnél nagyon fontos" – emlékezett vissza a Honvéd egykori tulajdonosa, aki két korszakban (2012-2014, 2015-2017) is alkalmazta az olasz szakembert.

Marco Rossi gyakran foglalkozik a kritikákkal, nehezen viseli azokat Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Jótanács Marco Rossinak

George F. Hemigway több mint 150 mérkőzésen szavazott bizalmat Marco Rossinak Kispesten, egyéves dunaszerdahelyi szerepvállalása után a tréner immár nyolcadik éve irányítja a magyar labdarúgó-válogatottat. Egykori főnöke elmondta, miért viseli rosszul a kritikákat a gyakran kifakadó sikerkapitány.

„Örülök, hogy Marco Rossi jó munkát végez a válogatottnál. Sajnálom, hogy annak ellenére, hogy a válogatott jól teljesít, egy kisebb kudarc után elkezdik Marcót szidni. Azért, mert Marco velem ellentétben egy nagyon érzékeny ember.

Marco nem szereti, ha szidják, őt ez megviseli. Én mindig azt tanácsoltam neki, hogy ne izgassa magát amiatt, hogy mások mit mondanak, mert az teljesen jelentéktelen, de őt befolyásolja mások véleménye. Ha negatív dolgokat mondanak, ő szenved

– mondta a kapitánnyal kapcsolatban.