A magyar válogatottnak a vb-álmok életben tartásához kötelező volt a győzelem a örmény csapat ellen, azonban ez korántsem volt egyszerű feladat, miután a csapat két legveszélyesebb támadója, Sallai Roland és Varga Barnabás sem léphetett pályára eltiltás miatt. Marco Rossi szövetségi kapitány a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón azt mondta, hogy egy támadópozícióról még nem döntött a kezdőcsapatot illetően.
Rossi azt ugyan nem mondta, hogy ez a középcsatár posztja, de mivel egy korábbi interjújában azon lamentált, hogy mi lesz a válogatottal Varga Barnabás nélkül, így kikövetkeztethető volt, hogy ez a pozíció okozott neki leginkább fejtörést.
Marco Rossi kiosztotta az újságírókat
Mivel az eltiltott Varga Barnabás remekül fejel, sokan úgy gondolták, hogy a Paks támadója, a 198 centis Tóth Barna fog a helyére lépni, Marco Rossi azonban mindenkit meglepett, amikor a Puskás Akadémia támadóját, Lukács Dánielt jelölte a kezdőcsapatba.
Az olasz szakember ismét bizonyította, hogy jobban látja a futballt, mint a szurkolók és az újságírók, hiszen a válogatott Lukács Dániel kulcsfontosságú góljával szerezte meg a vezetést az örmény csapat ellen. Rossi húzása tehát bevált, a kapitány pedig nem volt rest ezt oda is dörgölni az újságírók orra alá.
„Molnár Rajmund és Lukács Dániel volt a két esélyesem a kezdőre, utóbbi labdabiztosabb volt, ezért választottam őt” – idézi a Bors a szövetségi kapitányt, aki ezt követően kiosztotta az újságírókat is.
Akárkit hívok be a keretbe, mindig kritikákat kapok. Sehol nem olvastam a meccs előtt, hogy akár Lukács Dániel is kezdő lehetne. Csak én, Marco Rossi gondoltam rá. Igazam van, vagy nem? Lehet, hogy ezért vagyok én a szövetségi kapitány. Nézzenek mélyen magukba. Tisztelettel, de mindenki maradjon a kaptafájánál”
– fakadt ki Marco Rossi.
Rossi döntése telitalálat volt
A szövetségi kapitány elmondta azt is, miért volt telitalálat Lukács Dániel kezdetése.
Azon gondolkodtam, hogy ő vagy Molnár Rajmund kezdjen, de a héten Lukács tűnt jobbnak, így 4-2-3-1-es felállásban játszottuk. Jól tartottuk a labdát, keveset kockáztattunk, a befejezésekkel volt gond, jobb döntéseket kellett volna hozni. Taktikai szempontból így is telitalálat volt a döntés, hiszen kontrolláltuk a meccset. Mi döntöttük el, mikor gyorsítunk, mikor lassítunk”
– mondta Rossi, aki szerint az is jó döntés volt, hogy nem ívelgettek.
„Tóth Barna jelenleg nincs olyan formában, mint az idény elején volt, illetve az írországi meccsen sem élt a lehetőséggel a becserélésekor” – mondta Rossi.
A szövetségi kapitány elismerte, hogy szenvedős meccs volt, de szerinte kis szerencsével kevesebbet szenvedhetett volna a csapata, példaként említette Nagy Zsolt kapufáját, Orbán a kaput centikkel elkerülő fejesét és Szoboszlai első félidőben kihagyott ziccerét.
Rossi hangsúlyozta, hogy türelmesnek kell lenni ilyen visszahúzódó ellenfelekkel szemben, és megemlítette, hogy a legutóbb vb-döntős franciák is csak a második félidőben szereztek vezetést Azerbajdzsán ellen.
Rossi végezetül elárulta, már az edzőtábor elején eldöntötték, hogy más meccstervvel készülnek portugálok elleni lisszaboni vb-selejtezőre, ugyanis megpróbálnak majd nagyobb nyomást gyakorolni a Nemzetek Ligája-győztes csapatra és magasabban tartani a védelem vonalát, mint azt szeptemberben tették az itthon 3-2-re elvesztett összecsapáson.
Rossitól megkérdezték azt is, megfordult-e a fejében, talán jobb lett volna, ha Szoboszlai Dominik az örmények ellen begyűjti a második sárga lapját, mert bár akkor nem játszhatott volna Portugáliában, de a két utolsó meccsen – Jerevánban az örmények, zárásként itthon az írek ellen – biztosan pályára léphetne.
Rossi kiemelte, hogy Szoboszlai mellett Szalai Attila, Tóth Barna és Dibusz Dénes is veszélyeztetett, de „egyikük hiánya sem érintené olyan érzékenyen a csapatot, mint Szoboszlaié”.
Szoboszlai odaszúrt Varga Barnabásnak
A találkozó után a csapatkapitány Szoboszlai Dominik az M4 Sport kamerája előtt elmondta, hogy a türelem volt a kulcs a sikerhez.
„Amikor az első félidőben bementünk az öltözőbe, az volt a beszélgetés tárgya, hogy türelmesnek kell maradni, mert meglesznek a helyzeteink, meg is voltak. Az első félidőben sajnos nem tudtunk vele élni, de a másodikban sikerült csapatként gólokat szerezni” – kezdte a Liverpool középpályása, aki Sallai Roland és Varga Barnabás hiányában Tóth Alex és Lukács Dániel, majd a hajrában Gruber Zsombor mellett játszott a támadósorban.
Megtanultuk, hogy a bíróval senkinek sem szabad beszélnie. Köszönjük Varga Barnabásnak is, hogy erre figyelmeztet minket minden egyes alkalommal. Nekem szabad, de normálisan és csak tisztelettudóan. Senki másnak nem szabad, mert nem jó ilyen hülyeségek miatt kihagyni egy meccset”
– tette hozzá Szoboszlai Dominik.
A gólszerző Lukács Dánielt kirázta hideg
A második válogatott mérkőzésén az első gólját szerző Lukács Dániel is Marco Rossi taktikáját dicsérte a mérkőzés után.
„Az elképzelés az volt, hogy egy elmozgó támadósorunk legyen, úgy érzem ez jól sikerült, jól el tudtunk mozogni, aminek következtében az örmények nem is nagyon tudták, hogy kin kéne védekezniük. A taktika nagyon jó volt és ült is végig. Amikor berúgtam a gólt, lejátszódott bennem, hogy nem voltam-e lesen, de végig rázott a hideg, nagyon boldog voltam, ez egy eszméletlen este és karrierem eddigi legszebb pillanata” – mondta az M4 Sport kamerája előtt a Puskás Akadémia 29 éves támadója, aki már az első félidőben is betalálhatott volna, de akkor még nem járt sikerrel.
Az első félidőben kiszorított helyzetben voltam, a bal lábamon is volt a labda. Megpróbáltam, hátha sikerül bőrbe ellőni, de a kapus mutatta is utána, hogy figyelt rá. Nagy védés volt, de mentem tovább, nem estem tőle letargiába”
– válaszolta a vegyeszónában Lukács, aki elárulta, hogy a mérkőzés reggelén tudta csak meg, hogy kezdeni fog az örmények ellen.
A magyar válogatott legközelebb kedden, a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként lép pályára Lisszabonban. A portugálok csak a hosszabbításban tudták legyőzni az íreket, így hibátlanul vezetik a csoportot 9 ponttal. A mieinknek négy, az örményeknek három, az íreknek egy pontja van.
