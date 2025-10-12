A magyar válogatottnak a vb-álmok életben tartásához kötelező volt a győzelem a örmény csapat ellen, azonban ez korántsem volt egyszerű feladat, miután a csapat két legveszélyesebb támadója, Sallai Roland és Varga Barnabás sem léphetett pályára eltiltás miatt. Marco Rossi szövetségi kapitány a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón azt mondta, hogy egy támadópozícióról még nem döntött a kezdőcsapatot illetően.

Lukács Dániel góllal hálálta meg Marco Rossi bizalmát

Fotó: Csudai Sándor

Rossi azt ugyan nem mondta, hogy ez a középcsatár posztja, de mivel egy korábbi interjújában azon lamentált, hogy mi lesz a válogatottal Varga Barnabás nélkül, így kikövetkeztethető volt, hogy ez a pozíció okozott neki leginkább fejtörést.

​Marco Rossi kiosztotta az újságírókat

Mivel az eltiltott Varga Barnabás remekül fejel, sokan úgy gondolták, hogy a Paks támadója, a 198 centis Tóth Barna fog a helyére lépni, Marco Rossi azonban mindenkit meglepett, amikor a Puskás Akadémia támadóját, Lukács Dánielt jelölte a kezdőcsapatba.

Az olasz szakember ismét bizonyította, hogy jobban látja a futballt, mint a szurkolók és az újságírók, hiszen a válogatott Lukács Dániel kulcsfontosságú góljával szerezte meg a vezetést az örmény csapat ellen. Rossi húzása tehát bevált, a kapitány pedig nem volt rest ezt oda is dörgölni az újságírók orra alá.

Marco Rossi kifakadt az újságírókra a mérkőzés után

Fotó: Csudai Sándor

„Molnár Rajmund és Lukács Dániel volt a két esélyesem a kezdőre, utóbbi labdabiztosabb volt, ezért választottam őt” – idézi a Bors a szövetségi kapitányt, aki ezt követően kiosztotta az újságírókat is.

Akárkit hívok be a keretbe, mindig kritikákat kapok. Sehol nem olvastam a meccs előtt, hogy akár Lukács Dániel is kezdő lehetne. Csak én, Marco Rossi gondoltam rá. Igazam van, vagy nem? Lehet, hogy ezért vagyok én a szövetségi kapitány. Nézzenek mélyen magukba. Tisztelettel, de mindenki maradjon a kaptafájánál”

– fakadt ki Marco Rossi.

​Rossi döntése telitalálat volt

A szövetségi kapitány elmondta azt is, miért volt telitalálat Lukács Dániel kezdetése.

Azon gondolkodtam, hogy ő vagy Molnár Rajmund kezdjen, de a héten Lukács tűnt jobbnak, így 4-2-3-1-es felállásban játszottuk. Jól tartottuk a labdát, keveset kockáztattunk, a befejezésekkel volt gond, jobb döntéseket kellett volna hozni. Taktikai szempontból így is telitalálat volt a döntés, hiszen kontrolláltuk a meccset. Mi döntöttük el, mikor gyorsítunk, mikor lassítunk”

– mondta Rossi, aki szerint az is jó döntés volt, hogy nem ívelgettek.