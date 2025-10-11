Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya az örmények elleni siker után elmondta: csapata sokat szenvedett, de ez természetes akkor, ha nyerni akar. Rossi külön kiemelte Lukács Dánielt is a meccs utáni értékelésében.

Marco Rossi a portugálok is a győzelemre fog törekedni

Fotó: Csudai Sándor

Marco Rossi a portugálok ellen is a győzelemre hajt

„Szenvedtünk, talán túl sokat is, hogy őszinte legyek” – mondta Marco Rossi a meccs után az M4 Sportnak. „Az utolsó 10 percben túlságosan is beszorultunk a kapunk elé, fáradtak is voltunk, mert folyamatosan letámadtunk a lehető legmagasabb pontján a pályának. Nagyon sok labdát szereztünk a középpályán, de ez nagyon sok energiánkba került, úgyhogy sokat szenvedtünk, különösen a végén. Nem gondolhatjuk, – főleg azokon a mérkőzéseken, amelyeket kötelező megnyerni – hogy könnyen fog menni. Ezek nem könnyű mérkőzések. Nem lehetnek könnyűek nekünk. Sokszor elmondtam már, Örményországban van egy-két igencsak jó egyéniség, és a közelmúltban jó eredményeket értek el.

Azt gondolom, hogy Lukács Dániel összességében jó mérkőzést játszott. Az összes helyzetünk az első félidőben az övé volt. A második félidőben, csak azért cseréltem el, mert elfáradt egy picit, de Gruber is jól állt be.

Összességében nem a legjobbját nyújtotta, amire képes lehet, de a végén betalált, és egy támadónak a legfontosabb az, hogy gólt szerezzen. Gólt szereztek mindketten, két fontos találatot, mert ezzel a győzelemmel megvan a remény, hogy legalább a rájátszást, a pótselejtezőt elérjük” – mondta Rossi, aki a folytatásról is beszélt.

„Rajtunk áll a dolog, ha mi elvégezzük a munkánkat, akkor meg kell próbálnunk legyőzni Örményországot, amikor odamegyünk, és nagyon-nagyon nehéz lesz. Aztán látnunk kell, hogy hogyan is néz ki a tabella, hogy milyen eredményt kell elérni utána Írország ellen. Természetesen arra is gondolnunk kell, hogy az összes mérkőzésen győzelemre kell játszanunk. Természetesen Portugália ellen is. Nyilván szinte csoda lenne, ha ez sikerülne ellenük, tudjuk, hogy mire képesek, de nem tudom úgy felkészíteni a csapatot, hogy döntetlenre játsszunk. A legjobbunkat próbáljuk hozni annak érdekében, hogy meglegyen a portugálok a siker. Papíron megtörténhet, mondjuk 100-ból 99-szer, mi abban az egyben reménykedünk” – mondta a további tervekről Marco Rossi.