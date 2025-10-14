A magyar válogatott három mérkőzés után négy ponttal a pótselejtezőt érő második helyen áll az európai vb-selejtezők F csoportjában. Mivel a magyar csapatnak egy Portugália elleni esetleges vereséggel is a saját kezében marad a sorsa – a két közvetlen riválisa ellen zárja a selejtezősorozatot novemberben –, így a keddi mérkőzés előtt leginkább az volt a kérdés, hogy Marco Rossi kockáztatja-e a sárga lapos Szoboszlai Dominik szerepeltetését, illetve, hogy az első gólos Lukács Dániel és Gruber Zsombor ismét lehetőséget kap-e, vagy visszakerül a kezdőbe a két vb-selejtezőn háromszor is eredményes Varga Barnabás.

Marco Rossi döntött: Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik is kezd Portugáliában

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Marco Rossi a legerősebb csapatát küldi pályára Portugáliában

Marco Rossi a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a kezdőcsapatot illetően úgy fogalmazott, „a győztes csapaton ne változtass”, azonban sejtelmesen hozzátette, hogy minden bizonnyal az eltiltásából visszatérő Sallai Roland és Varga Barnabás sem a padot fogja koptatni.

A szövetségi kapitány végül Vargát és Sallait is a kezdőbe jelölte, utóbbi a betegség miatt Lisszabonba el sem utazó Nagy Zsolt helyére került be, de a sárga lapos eltiltását kockáztató Szoboszlai is ott van kezdőcsapatban.

A magyar válogatott kezdőcsapata:

Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai, Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Szoboszlai, Sallai – Varga B.

A portugál válogatott kezdője:

Diogo Costa - Semedo, Dias, Veiga, Nuno Mendes - Ruben Neves, Vitinha - Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedo Neto - Cristiano Ronaldo

A vb-selejtező 20:45-kor kezdődik a portugál fővárosban. A mérkőzést az Origo élőben közvetíti szöveges formában.