A világbajnoki selejtezősorozat féltávjánál a magyar labdarúgó-válogatott jelenleg 4 ponttal a pótselejtezőt érő második helyen áll az F jelű európai selejtezőcsoportban. Marco Rossi együttese kedden a Nemzetek Ligája-győztes Portugália ellen lép pályára, amely ellen még soha nem sikerült nyernie.

Marco Rossi Portugáliában 80. alkalommal irányíthatja a magyar válogatottat

Fotó: Csudai Sándor

Azonban mivel novemberben a két közvetlen rivális, Írország és Örményország ellen zárja a selejtezősorozatot a magyar csapat, így akkor is a saját kezében marad a sorsa, ha kedden esetleg kikap a portugáloktól. Marco Rossi éppen ezért elmondta, sokkal bátrabb játékot terveznek Lisszabonban, mint amit szeptemberben mutatott a nemzeti együttes a portugáloktól elszenvedett 3-2-es vereség alkalmával. Megfogalmazása szerint megpróbálják majd magasabban tartani a védelem vonalát és időnként nagyobb nyomást gyakorolni az esélyesebb ellenfélre.

Marco Rossi szerint bátor játék kell a világ egyik legerősebb csapata ellen

„Szeretném látni azokon a játékosokon, akik felmennek a pályára, hogy megmutatják a bátorságukat 50 ezer ember előtt. Hazai pályán játszottunk már ennyi, sőt több szurkoló előtt is, de most nem nekünk fognak szurkoló, ráadásul egy topcsapat ellen fogunk játszani. Egy futballista számára mindig a félelem a legfőbb akadály. Remélem, hogy holnap senki sem fog félni. Azt szeretném, ha a srácok felszabadultan tudnának játszani, egy olyan ellenféllel szemben, akit senkinek sem kell bemutatni, de ettől még a taktikai tervet követnünk kell az első perctől az utolsóig. Tudjuk jól, hogy Portugália teljesen más szintet képvisel mint, Írország, vagy Örményország. Szerintem a világ legjobb négy-öt válogatottja között ott van, sorrendet nem tudnék felállítani, de Portugália, Spanyolország, Argentína, Brazília a legjobbak között van. Ezzel tisztában kell lennünk. Láttuk, hogyan játszottak az írek ellen, az első perctől az utolsóig uralták a meccset. Arra készülünk, hogy ellenünk is dominálni fognak. Ám még ha védekeznünk is kell, akkor is mutassunk karaktert.

Szerintem otthon összességében jó meccset játszottunk Portugáliával, közel voltunk a döntetlenhez. Meg kell próbálnunk megismételni azt a teljesítményt, de a pontszerzést csak remélni tudjuk”

– kezdte a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember a hétfő esti sajtótájékoztatóján.