A világbajnoki selejtezősorozat féltávjánál a magyar labdarúgó-válogatott jelenleg 4 ponttal a pótselejtezőt érő második helyen áll az F jelű európai selejtezőcsoportban. Marco Rossi együttese kedden a Nemzetek Ligája-győztes Portugália ellen lép pályára, amely ellen még soha nem sikerült nyernie.
Azonban mivel novemberben a két közvetlen rivális, Írország és Örményország ellen zárja a selejtezősorozatot a magyar csapat, így akkor is a saját kezében marad a sorsa, ha kedden esetleg kikap a portugáloktól. Marco Rossi éppen ezért elmondta, sokkal bátrabb játékot terveznek Lisszabonban, mint amit szeptemberben mutatott a nemzeti együttes a portugáloktól elszenvedett 3-2-es vereség alkalmával. Megfogalmazása szerint megpróbálják majd magasabban tartani a védelem vonalát és időnként nagyobb nyomást gyakorolni az esélyesebb ellenfélre.
Marco Rossi szerint bátor játék kell a világ egyik legerősebb csapata ellen
„Szeretném látni azokon a játékosokon, akik felmennek a pályára, hogy megmutatják a bátorságukat 50 ezer ember előtt. Hazai pályán játszottunk már ennyi, sőt több szurkoló előtt is, de most nem nekünk fognak szurkoló, ráadásul egy topcsapat ellen fogunk játszani. Egy futballista számára mindig a félelem a legfőbb akadály. Remélem, hogy holnap senki sem fog félni. Azt szeretném, ha a srácok felszabadultan tudnának játszani, egy olyan ellenféllel szemben, akit senkinek sem kell bemutatni, de ettől még a taktikai tervet követnünk kell az első perctől az utolsóig. Tudjuk jól, hogy Portugália teljesen más szintet képvisel mint, Írország, vagy Örményország. Szerintem a világ legjobb négy-öt válogatottja között ott van, sorrendet nem tudnék felállítani, de Portugália, Spanyolország, Argentína, Brazília a legjobbak között van. Ezzel tisztában kell lennünk. Láttuk, hogyan játszottak az írek ellen, az első perctől az utolsóig uralták a meccset. Arra készülünk, hogy ellenünk is dominálni fognak. Ám még ha védekeznünk is kell, akkor is mutassunk karaktert.
Szerintem otthon összességében jó meccset játszottunk Portugáliával, közel voltunk a döntetlenhez. Meg kell próbálnunk megismételni azt a teljesítményt, de a pontszerzést csak remélni tudjuk”
– kezdte a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember a hétfő esti sajtótájékoztatóján.
Rossi szerint ahhoz hogy a magyarok meglepetést okozzanak, nemcsak hibátlan és szervezett védekezésre lesz szükség, hanem gólt is kell szerezni, továbbá szükség lesz szerencsére is. Amikor arról kérdezték, szerinte mennyire reális, hogy négy pontja van a válogatottnak, akkor a szövetségi kapitány válaszul ismét odaszúrt a sajtónak.
„Ha a szerencséről beszélek, az úgy fest, mintha alibit keresnék. Ezt néha el kell mondanom az újságíróknak is. Amikor egy éven keresztül veretlenek voltunk, amikor a németeket és az angolokat is legyőztük, akkor azt mondták a szurkolók és az újságírók, hogy jól játszottunk, de szerencsénk is volt.
Viszont az Európa-bajnokság óta nincs szerencsénk, és itt nem csak a pályán nyújtott teljesítményre gondolok, hanem a játékvezetők döntésére, amit nem tudunk kontrollálni. De a szurkolókat és az újságírókat ez most nem érdekli.
– fakadt ki Rossi, azzal kapcsolatban, hogy szerinte az utóbbi egy-másfél évben nincs szerencséjük a kulcspillanatokban.
Lukács gólja kezdőt ért?
Az olasz mestert ezt követően a támadókról faggatták. Mint ismert, a portugálok ellen Varga Barnabás és Sallai Roland is visszatérhet az eltiltásából, ám az örmények ellen Gruber Zsombor és Lukács Dániel is góllal hálálta meg a bizalmat.
Olaszországban van egy mondásunk: győztes csapaton ne változtass! Lehet ez lesz holnap, ki tudja...
– mondta Rossi, ugyanakkor hozzátette Sallait és Vargát nehéz kihagyni, így vélhetően mindketten a kezőben fognak helyet kapni.
A játékosok közül Nego Loic arról beszélt, profi sportolóként mindig a legjobbak ellen akar futballozni, így ez egy remek lehetőség mindannyiuk számára.
A portugál-magyar vb-selejtező kedden 20.45-kor kezdődik a lisszaboni José Alvalade Stadionban, amely tavasszal a női Bajnokok Ligája döntőjének adott ottont.
