„Nagyon büszke vagyok a srácokra, de ettől nem változott semmi a jövőre nézve, mert az utolsó két meccs dönti el, hogy sikerül-e kivívni a pótselejtezőt érő második helyet. Ami fontos, hogy a portugálok így nem pihentethetik a legjobbjaikat a hátralévő meccseken, ahogy azt tavaly az Eb-n tették" – mondta Marco Rossi utalva a nemzeti együttes Európa-bajnoki búcsújára, amelyhez utolsó fordulós vereségével Portugália is hozzájárult, így a magyarok nem kerültek a négy legjobb csoportharmadik közé. – Jól emlékszem, hogy Georgia ellen nekünk a döntetlen is elegendő lett volna a továbbjutáshoz és mégis kikaptak. Ilyen százból egyszer történhet meg és akkor ez megtörtént. Portugália kizárólag a cseréit szerepeltette, és ezt most is megtehette volna, így viszont nem."

Marco Rossi elégedett volt a magyar válogatott portugáliai teljesítményével

Fotó: Stefan Koops / NurPhoto via AFP

A lisszaboni vb-selejtezőn elért 2-2-es döntetlent követően Rossi azt is hangsúlyozta, nagyon örül Szalai Attila remek teljesítményének és góljának, mert jól emlékszik, mennyi kritikát kapott a meghívásáért, amikor a védő éppen pályafutása mélypontján volt. Hozzátette, örül, hogy kitartott mellette, mert ez volt a helyes és jó döntés. A 61 éves tréner arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani eredményhez kellettek az olyan régi alapemberek kiemelkedő produkciója, mint Szalaié, de az újak is hozzátették a magukét, példaként pedig a csereként beállt Lukács Dánielt említette, aki három nappal ezelőtti gólja után ezúttal a hosszabbításban gólpasszt adott.

Marco Rossi szerint a magyar válogatott rászolgált a portugáliai döntetlenre

„Mindig azt kérem a játékosoktól, hogy olyan teljesítményt nyújtsanak, amivel emelt fővel jöhetnek le a pályáról. Nem szerezhetünk minden meccsen három pontot, de ha büszkék lehetünk és megőrizzük a méltóságunkat, akkor elégedettek is lehetünk.

Most azt hiszem, felemelhetjük a fejünket azok után, hogy otthon 3-2-re kaptunk ki, most idegenben pedig 2-2-s döntetlent értünk el a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliával,

amely a szerintem a világ öt legerősebb válogatottja közé tartozik" – méltatta együttesét Rossi. Úgy vélte, nehéz lenne ezt az egyik legjobb eredménynek nevezni, melyet elért a nemzeti együttes kispadján, mivel több hihetetlen meccsen nemcsak a döntetlen, hanem a győzelem is összejött korábban. Szerinte annak ellenére igazságos döntetlen született, hogy a rivális kétszer annyit birtokolta a labdát, mert csapata jól védekezett, jól működött a letámadása is, ráadásul úgy, hogy az ellenfél középpályáján többek között a BL-győztes Vitinha futballozott.