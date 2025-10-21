A magyar labdarúgó-válogatott az eddig lejátszott négy után, novemberben még két mérkőzés vár a 2026-os foci-vb selejtezőjének – reményeink szerint első – körében. Az örmények és az írek elleni selejtezőkön a a Marco Rossi irányította magyar válogatott kiharcolhatja a pótselejtezőn való szereplést, azaz egy hatalmas lépéssel közelebb kerülhet a vb-álmok valóra váltásához.

Marco Rossi pontosan tudja, mire lesz szükség a két novemberi vb-selejtezőn

Fotó: Csudai Sándor

A portugálok elleni lisszaboni döntetlen után a szurkolók körében óriási a várakozás, alighanem pillanatokon belül gazdára találnak majd az írek elleni meccsre árult jegyek.

Marco Rossi üzent a szurkolóknak

Ilyenkor jönnek jól a szövetségi kapitánynak a kedélyeket kissé lehűtő mondatai. Az olasz szakember a közösségi oldalán üzent a szurkolóknak.

„Én vagyok az, aki a legjobban hisz a rájátszásban, és keményen dolgozunk azon, hogy ezt a célt valóra váltsuk.

Amikor viszont azt mondom, hogy még nincs értelme erről beszélni, az azért van, mert előbb novemberben meg kell vernünk Örményországot és Írországot – két masszív csapatot, amelyek már eddig is mutattak jó dolgokat.

Maximális koncentrációra van szükségünk. Ahogy tudjátok, az én feladatom, hogy a játékosokból kihozzam a maximumot, és mindent megtegyek azért, hogy elérjük a célunkat. Mindig a nagyobb képet tartjuk szem előtt, de meccsről meccsre kell haladunk.

Összpontosítsunk a célunkra felemelt fejjel!” – zárta sorait optimistán a kapitány.

