Csütörtökön kora délután derült ki, hogy a Fradi szurkolóit szállító különvonat nem tudott átjutni az osztrák határon, így több száz drukker nem tudott eljutni a csütörtök esti, Red Bull Salzburg elleni Európa-liga találkozó helyszínére. A MÁV vezérigazgatója, Hegyi Zsolt Facebook-bejegyzében cáfolta a korábbi hamis osztrák álláspontot, tudatta, mi is történt pontosan.

„Csak osztrák döntésen múlt, hogy a magyar szurkolók nem juthattak el a Ferencváros salzburgi mérkőzésére. A MÁV-csoport szurkolói különvonat ausztriai közlekedtetésre kötött szerződést egy osztrák magánvasúti társasággal, a Wiener Lokalbahnen nevű céggel. A magyar szakaszon – fedélzeti, rendőri kíséret mellett – a MÁV Hegyeshalomig felelt az utazásért, ott a magyar mozdonyvezető szolgálata az eredeti terveknek megfelelően véget ért, és a mozdony vezetését az osztrák magánvasút munkatársa vette át” – olvasható Hegyi Zsolt bejegyzésében.

A Ferencváros több száz szurkolója nem jutott el Salzburgba, a MÁV ismertette az okokat
A Ferencváros több száz szurkolója nem jutott el Salzburgba, a MÁV ismertette az okokat
Fotó: Csudai Sándor - Origo 

A MÁV szerint az osztrákok hibáztak

A vezérigazgató szerint egészen pontosan az osztrák kolléga már nem vette át a feladatát. „A kísérő kollégájával együtt – a szurkolókkal való incidensektől tartva, részben azokra hivatkozva – elhagyta a helyszínt, hátrahagyta a vonatot. A fedélzeten valóban akadtak tiltott pirotechnikai eszközök, ezeket azonban még a magyar rendőrök begyűjtötték, illetve elkobozták a határon. Tény az is, hogy néhány szurkoló nem az elvárt módon viselkedett, de ez nem példa nélküli egy szurkolói különjárat esetében: ahogy a magyar fél fel tudott készülni az ilyen esetek kezelésére, úgy az osztrákok is megtehették volna. Ahogy korábban már nem egy alkalommal meg is tették. Valamiért most erre nem készültek fel” – írta Hegyi, aki szerint a konklúzió is egyértelmű.

„A tény tehát megmásíthatatlanul a következő: csak osztrák döntés eredménye az, hogy végül a tisztességesen viselkedő Fradi-szurkolók sem juthattak el a mérkőzésre, hiába fizettek az utazásért. A MÁV-ra, illetve a magyar félre történő visszamutogatást nem tudom elfogadni, egyszerűen sportszerűtlennek tartom.”

Mint ismert, a Fradi drukkereit szállító különvonat órákon át vesztegelt Hegyeshalomnál. Ugyanezt megerősítette közösségi oldalán a Fradi elnöke, Kubatov Gábor is, aki a meccs után is üzent a drukkereknek.

Labdarúgó Európa-liga, Red Bull Salzburg–Ferencvárosi TC, FTC, Fradi, salzburgi Red Bull Arena, 2025. 10. 23.
A meccsre bejutó Fradi-szurkolók elképesztő hangulatot csináltak
Fotó: Mirkó István

Az osztrákok szerint mindenki huligán volt

A Magyar Nemzet idézte a Salzburger Nachrichten újság cikkét, amiben arról írnak, hogy a Ferencváros ötszáz huligánját tartoztatták fel a határon, miután a vonaton „zavargás” tört ki, amiből az utasok és ezek szerint a tények alapján semmi sem igaz, csak a fent már említett pirotechnikai eszközök használata.

A Ferencvárosnál sem hagyták szó nélkül a szurkolókkal történteket, a Fradi focistái a pályáról egy saját gyártású drapival üzentek azoknak a drukkereknek, akiket az osztrák hatóságok visszafordítottak a határról. Az osztrák hatóságok döntést a csapatkapitány, Dibusz Dénes és maga a klub is bírálta, és a játékosok sem hagyták szó nélkül.

Labdarúgó Európa-liga, Red Bull Salzburg–Ferencvárosi TC, FTC, Fradi, salzburgi Red Bull Arena, 2025. 10. 23.
A Fradi játékosai a meccs előtt üzentek a hazaküldött szurkolóknak
Fotó: Mirkó István

A szurkolókat szállító vonat többórás várakoztatás után visszaindult Budapestre, a szurkolók pedig a Groupama Arénához siettek, hol kivetítőn nézzék meg a Salzburg elleni győzelmet. A meccs után a Fradi elnöke, Kubatov Gábor is üzent az Európa-liga meccs után: Ezt a győzelmet azoknak a Fradi-szurkolóknak ajánlom, akiket ma nem engedtek a lelátóra – akiknek a vonatát visszafordították!

