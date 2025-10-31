Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Felháborító!

Tarr Zoltán beismerése tarol a neten!

Most érkezett!

Bombariadó miatt leállt a vasúti forgalom

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kylian Mbappé, a Real Madrid támadója átvette a legeredményesebb európai labdarúgót megillető Aranycipő-díjat, amelyet a 2024/2025-ös idényben szerzett bajnoki gólok alapján, a kontinentális szövetség (UEFA) pontszámítási rendszere alapján érdemelt ki. Mbappé az előző szezonban 31 gólt lőtt a spanyol bajnokságban.

Kylian Mbappé, a Real Madrid világbajnok francia csatára a Santiago Bernabéu stadionban, csapattársai jelenlétében vette át a díjat. 

A Real Madrid játékosai is gratuláltak Mbappé Aranycipő-díjához
A Real Madrid játékosai is gratuláltak Mbappé Aranycipő-díjához
Fotó: Anadolu via AFP/Burak Akbulut

A 26 éves támadó 34 meccsen elért 31 találattal - az UEFA-szorzó alapján 62 ponttal - zárta első La Liga-szezonját.

Mbappé a szorzókkal előzte meg Gyökerest

Az ünnepélyes díjátadón részt vett Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke, aki a francia csatárt méltatta beszédében.

Kedves Kylian, ez a cipő a futball iránti elkötelezettséged bizonyítéka. Büszke vagyok, hogy egy olyan játékosom van, mint te, aki tökéletesen megtestesíti klubunk értékeit. Ez az Aranycipő arra ösztönöz, hogy továbbra is nyerj, és tovább gazdagítsd a Real Madrid történelmét” 

– idézi a Marca a madridi klub első emberét. 

Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke és Kylian Mbappé, a csapat támadója
Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke és Kylian Mbappé, a csapat támadója
Fotó: Burak Akbulut/Anadolu via AFP

„Köszönöm minden csapattársamnak, hogy a legjobbat hozták ki belőlem. Hihetetlen csapatunk van, és sok mindent nyerhetünk” – mondta a világbajnok francia támadó, akinek az idei szezonban is meglesz az esélye a győzelemre, ugyanis 10 meccsen 11 találatnál jár a La Ligában. 

A második hely a svéd válogatott Viktor Gyökeresé lett, aki a lisszaboni Sporting csatáraként 39 gólt szerzett ugyan a portugál bajnokságban, de ezzel a magyar felmenőkkel rendelkező játékos csak 58,5 pontig jutott, mivel az UEFA csupán másfélszeres szorzóval számítja a portugál ligában jegyzett találatokat. Az Aranycipő-rangsorban Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, az egyiptomi Mohamed Szalah lett a harmadik 29 góllal (58 pont).

  • A mostani az első alkalom Cristiano Ronaldo 2015-ös Aranycipője óta, hogy ismét Real Madrid-futballista nyerte el a díjat, amelyet 1968 óta ad át az európai szövetség. 
Galéria: Kylian Mbappé megkapta az Aranycipőt
1/15
Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke és Kylian Mbappé, a csapat támadója

Az Aranycipőt a legtöbbször a nyolcszoros aranylabdás argentin Lionel Messi érdemelte ki, ő hat alkalommal diadalmaskodott az FC Barcelona játékosaként.

Tavaly a Bayern München angol válogatott csatára, a 36 gólos Harry Kane nyerte az Aranycipőt.

  • kapcsolódó cikkek:
Nem csitul a botrány a Clásico után: gusztustalan dolgot tett a Real sztárja
Vinícius balhéja után mindenki Yamalon akart elégtételt venni
Mbappé vagy Haaland? Meghökkentő választ adott a Manchester City kapusa
Mbappé olyat tett, amire Cristiano Ronaldo óta senki sem volt képes a Real Madridban
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!