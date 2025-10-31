Kylian Mbappé, a Real Madrid világbajnok francia csatára a Santiago Bernabéu stadionban, csapattársai jelenlétében vette át a díjat.

A Real Madrid játékosai is gratuláltak Mbappé Aranycipő-díjához

Fotó: Anadolu via AFP/Burak Akbulut

A 26 éves támadó 34 meccsen elért 31 találattal - az UEFA-szorzó alapján 62 ponttal - zárta első La Liga-szezonját.

Mbappé a szorzókkal előzte meg Gyökerest

Az ünnepélyes díjátadón részt vett Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke, aki a francia csatárt méltatta beszédében.

Kedves Kylian, ez a cipő a futball iránti elkötelezettséged bizonyítéka. Büszke vagyok, hogy egy olyan játékosom van, mint te, aki tökéletesen megtestesíti klubunk értékeit. Ez az Aranycipő arra ösztönöz, hogy továbbra is nyerj, és tovább gazdagítsd a Real Madrid történelmét”

– idézi a Marca a madridi klub első emberét.

Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke és Kylian Mbappé, a csapat támadója

Fotó: Burak Akbulut/Anadolu via AFP

„Köszönöm minden csapattársamnak, hogy a legjobbat hozták ki belőlem. Hihetetlen csapatunk van, és sok mindent nyerhetünk” – mondta a világbajnok francia támadó, akinek az idei szezonban is meglesz az esélye a győzelemre, ugyanis 10 meccsen 11 találatnál jár a La Ligában.

A második hely a svéd válogatott Viktor Gyökeresé lett, aki a lisszaboni Sporting csatáraként 39 gólt szerzett ugyan a portugál bajnokságban, de ezzel a magyar felmenőkkel rendelkező játékos csak 58,5 pontig jutott, mivel az UEFA csupán másfélszeres szorzóval számítja a portugál ligában jegyzett találatokat. Az Aranycipő-rangsorban Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, az egyiptomi Mohamed Szalah lett a harmadik 29 góllal (58 pont).