A PSG 1-0-ra vezetett Nuno Mendes szabadrúgásból szerzett góljával, már-már mindenki elkönyvelte a párizsiak győzelmét, amikor a 81. percben Ethan Mbappé pályára lépett. A tinédzsernek mindössze négy perc kellett, hogy történelmet írjon: higgadtan tolta befelé a labdát, majd ballal laposan a hosszú sarokba csavart. A találat nemcsak a Lille pontját jelentette, hanem szimbolikus üzenet is volt: a PSG-t immár két Mbappé hagyta faképnél.

A két fivér, Kylian Mbappé és Ethan Mbappé az édesanyjukkal közösen még a PSG-nél töltött időkből Fotó: FRANCK FIFE / POOL

Ethan először nem akarta látványosan ünnepelni korábbi klubja ellen szerzett gólját, de aztán mégis megidézte testvérét: Kylian legendás, összekulcsolt kezes gólörömét mutatta be. A lelátón ülő Real Madrid-sztár pedig önfeledten nevetett, mintha csak saját találatát látta volna viszont.

Mindkét Mbappé elhagyta a PSG-t

Kylian Mbappé 2024 nyarán botrányokkal és pereskedéssel a háta mögött hagyta el a PSG-t, és a Real Madridban újra megtalálta a boldogságát – és a gólokat.

Ethan is hatalmas tehetségként robbant be, még 17 éves sem volt, amikor bemutatkozott a Ligue 1-ben, de ő sem maradt sokáig Párizsban: a klub a nyáron ingyen engedte el, a Lille pedig nagyot kaszált vele.

Kylian vagy Ethan a hatékonyabb?

A fiatal középpályás eddig elképesztő hatékonysággal villog: négy bajnokin két gólt szerzett mindössze 32 perc játék alatt.

A számok szerint így még bátyján is túltesz, pedig Kylian is remek idényt fut: 10 tétmeccsen 14 gól. Igaz, a nagy Mbappé már Bajnokok Ligája-triplázással is büszkélkedhet. De most nem a számok, hanem az érzelmek számítottak: a PSG ellen a kis Mbappé villant, a nagy Mbappé pedig diadalmasan tapsolt a lelátón.



