Az első félidőben csak a sárga lapok potyogtak, mindkét oldalon kettőt-kettőt osztott ki Guillermo Cuadra játékvezető. A második félidőben aztán beindult a madridi gépezet, amit ismét Kylian Mbappé irányított.

Kylian Mbappé továbbra is kirobbanó formában van

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A francia sztár minden madridi gólban benne volt.

Mbappé megállíthatatlan

A 47. percben Vínicius Jr. szerzett vezetést a Real Madridnak, a gólpasszt természetesen Mbappétól kapta. A brazil támadó a 68. percben tizenegyest harcolt ki Pape Gueyével szemben, a büntetőrúgás lehetőségét pedig átadta a francia sztár az utóbbi időben halványabb Viníciusnak, aki nem kis mázlival, de megduplázta a Real előnyét.

Mielőtt a 83. percben elhagyta volna a pályát, maga Mbappé is betalált a 81. percben. A támadó ezzel már 7 gólnál tart az idei bajnokságban, összesen pedig 12-nél madridi színekben. Ehhez kettőt a válogatottban is hozzátett, ami azt jelenti, hogy a Mallorca elleni meccs kivételével eddig az idény összes több, szám szerint 10 tétmeccsén eredményes volt.

Vendég részről a 2024-es foci-Eb-n csillogó grúz csatár, Georges Mikautadze volt eredményes, míg Santiago Mourinót a 77. percben kiállította a játékvezető.

Eredmény, La Liga 8. forduló:

Real Madrid – Villareal 3-1 (0-0)

gól: Vinícius 47., 69., (11-esből), Mbappé 81., ill. Mikautadze 73.