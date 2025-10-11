A francia válogatott pénteken 3-0-ra legyőzte Azerbajdzsánt, így továbbra is százszázalékos a csoportjában. A győzelem azonban vezéráldozattal járt, ugyanis a meccsen gólt és gólpasszt jegyző Kylian Mbappé bokája megsérült, így a Real Madrid támadóját le kellett cserélni a hajrában.

Kylian Mbappé sérülés miatt kihagyja a franciák izlandi mérkőzését

Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

Mbappé és a Liverpool védője sem játszhat Izlandon

Mbappé – aki karrierje legjobb sorozatát produkálva a legutóbbi tíz klub- és válogatottbeli meccs mindegyikén betalált – már a hét elején sem volt százszázalékos, amikor megérkezett a válogatott edzőtáborába, ugyanis a Villarreal elleni múlt hétvégi bajnokin kapott egy rúgást a jobb bokájára, ami miatt le kellett cserélni. Didier Deschamps szövetségi kapitány az azeriek elleni találkozó előtt még arról beszélt, hogy a világbajnok csatár sérülése nem komoly, így mindkét októberi vb-selejtezőben pályára léphet. Az előző idény aranycipőse azonban a tíz perccel a pénteki, párizsi összecsapás vége előtt fájdalmas arccal leült a földre, majd cserét kért.

A francia szövetség megerősítette, hogy Mbappé visszautazik Madridba kivizsgálásra, így kihagyja az Izland elleni mérkőzést. Didier Deschamps gondját nehezítheti, hogy a támadósorból korábban már kidőlt az aranylabdás Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram és Bradley Barcola is. Mbappé sérülésével kapcsolatban a spanyol lapok kétségessé teszik, hogy pályára léphet-e a Real Madrid következő mérkőzésein, köztük az idei szezon első El Clasicóján.

🚨 Deschamps on Kylian Mbappé injury: “It’s the same ankle where he was hurt. The pain decreases when he rests”.



“In a match, contacts are inevitably going to happen. We will assess it. He has discomfort that is not ideal for him”. pic.twitter.com/z1u3Kz5CdO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2025

Mbappé mellett egyébként a Liverpool védője, Ibrahima Konaté sem utazik el a szigetországba. A francia védő combsérüléssel küzd, ami miatt már Azerbajdzsán ellen sem léphetett pályára, a helyét pedig miden bizonnyal a Marseille-ben futballozó Benjamin Pavard veheti át.

Franciaország már a jövő héten kijuthat a 2026-os világbajnokságra, amennyiben hétfőn legyőzi az izlandi csapatot, Ukrajna pedig nem nyer Azerbajdzsán ellen.

Kapcsolódó cikkek: