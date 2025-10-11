A francia válogatott pénteken 3-0-ra legyőzte Azerbajdzsánt, így továbbra is százszázalékos a csoportjában. A győzelem azonban vezéráldozattal járt, ugyanis a meccsen gólt és gólpasszt jegyző Kylian Mbappé bokája megsérült, így a Real Madrid támadóját le kellett cserélni a hajrában.
Mbappé és a Liverpool védője sem játszhat Izlandon
Mbappé – aki karrierje legjobb sorozatát produkálva a legutóbbi tíz klub- és válogatottbeli meccs mindegyikén betalált – már a hét elején sem volt százszázalékos, amikor megérkezett a válogatott edzőtáborába, ugyanis a Villarreal elleni múlt hétvégi bajnokin kapott egy rúgást a jobb bokájára, ami miatt le kellett cserélni. Didier Deschamps szövetségi kapitány az azeriek elleni találkozó előtt még arról beszélt, hogy a világbajnok csatár sérülése nem komoly, így mindkét októberi vb-selejtezőben pályára léphet. Az előző idény aranycipőse azonban a tíz perccel a pénteki, párizsi összecsapás vége előtt fájdalmas arccal leült a földre, majd cserét kért.
A francia szövetség megerősítette, hogy Mbappé visszautazik Madridba kivizsgálásra, így kihagyja az Izland elleni mérkőzést. Didier Deschamps gondját nehezítheti, hogy a támadósorból korábban már kidőlt az aranylabdás Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram és Bradley Barcola is. Mbappé sérülésével kapcsolatban a spanyol lapok kétségessé teszik, hogy pályára léphet-e a Real Madrid következő mérkőzésein, köztük az idei szezon első El Clasicóján.
Mbappé mellett egyébként a Liverpool védője, Ibrahima Konaté sem utazik el a szigetországba. A francia védő combsérüléssel küzd, ami miatt már Azerbajdzsán ellen sem léphetett pályára, a helyét pedig miden bizonnyal a Marseille-ben futballozó Benjamin Pavard veheti át.
Franciaország már a jövő héten kijuthat a 2026-os világbajnokságra, amennyiben hétfőn legyőzi az izlandi csapatot, Ukrajna pedig nem nyer Azerbajdzsán ellen.
Kapcsolódó cikkek: