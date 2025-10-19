A Barcelona Girona elleni drámai győzelme miatt a Real Madrid győzelmi kényszerben lépett pályára a Getafe otthonában, ám hiába játszottak nagy fölényben Kylian Mbappéék, sokáig nem tudták feltörni a hazaiak védelmét.

Kylian Mbappé mentette meg ismét a Real Madridot

Fotó: THOMAS COEX / AFP

Mbappé hozta a kötelezőt a Real Madridnak

Aztán a 77. percben az egy perccel korábban csereként beállt Allan Nyomot a Vinícius Juniorral szembeni durvaság miatt kiállította a játékvezető. Emberhátrányban nem húzta sokáig a Getafe, a cserként beállt Arda Güler passza után Mbappé a 80. percben megszerezte a vezetést a Realnak, sőt négy perccel később egy újabb hazai játékos kapott piros lapot, ami végleg eldöntötte a mérkőzés kimenetelét.

A török válogatott középpályás a mostani idényben már a negyedik gólpasszát adta Mbappénak, márpedig egyetlen másik játékos sem szolgált ki ennél többször egyetlen csapattársát a ligában. Kylian Mbappé pedig ezzel megszerezte tizedik bajnoki, összességében pedig idénybeli 15. gólját. Ráadásul

a francia világbajnok csatár az első Real-játékos Cristiano Ronaldo (17 gól) óta, aki az első kilenc meccsén eljutott legalább tíz gólig a spanyol labdarúgó-bajnokságban.

Xabi Alonso együttese zsinórban nyolcadszor győzte le a Getafét, mostani sikerével pedig újra élre állt és két ponttal vezeti a tabellát a címvédő Barcelona előtt.

La Liga, 9. forduló:

Elche-Athletic Bilbao 0-0

Celta Vigo-Real Sociedad 1-1 (1-0)

Levante-Rayo Vallecano 0-3 (0-2)

Getafe-Real Madrid 0-1 (0-0)