Franciaország nagy lépést tett a D csoport megnyerése, és ezzel a közvetlen világbajnoki kvalifikáció felé, miután Párizsban 3-0-ra legyőzte Azerbajdzsánt. A francia válogatott az első percektől kezdve nyomasztó fölényben játszott, ám a vezetést csak az első félidő ráadásában tudta megszerezni Kylian Mbappé góljával.

Mbappé megsérült, fájdalmas arccal hagyta el a pályát

Mbappé miatt aggódhatnak a franciák

A második félidőben Mbappé kiosztott egy gólpasszt Adrien Rabiotnak, ám a hajrában le kellett cserélni, ugyanis a világbajnok csatár bokája – amely már a múlt hétvégi Villarreal elleni bajnokin zúzódott – megsérült egy szerelésnél. A Real Madrid támadójának helyére az a Florian Thauvin állt be, aki 2019 után tért vissza a francia válogatottba, és alig egy perc kellett neki, hogy megszerezze a hazaiak harmadik találatát, amivel eldöntötte a meccset. Didier Deschamps együttese három kör után százszázalékos teljesítménnyel vezeti csoportját Ukrajna előtt, amely 5-3-ra nyert Izland vendégeként.

A németek hozták a kötelezőt

A világbajnoki selejtezősorozatot szeptemberben meglepő vereséggel kezdő németek magabiztosan, 4-0-ra nyertek Sinsheimben Luxemburg ellen. Julian Nagelsmann együttese már az 5. percben megszerezhette volna a vezetést, de Nick Woltemade gólját kezezés miatt még érvénytelenítették. Azonban negyedórával később már 2-0-s előnyben volt a német válogatott, ráadásul Dirk Carlson kezezése miatt emberelőnybe is került. A fordulás után Serge Gnabry is betalált, ám

a meccs legjobbja a duplázó csapatkapitány, Joshua Kimmich lett, aki 104. alkalommal lépett pályára a Nationalelfben, amivel megelőzte Franz Beckenbauert a válogatottsági ökörranglistán.

Az örökranglistán Franz Beckenbauert megelőző Joshua Kimmich duplázott Luxemburg ellen

Az A csoport másik mérkőzésén a forduló előtt százszázalékos szlovák válogatott 2-0-ra kikapott Észak-Írország otthonában, így három találkozót követően ebben a négyesben három hatpontos csapat van jelenleg.

A B csoportban Svédország hazai pályán kikapott a svájci válogatottól, utóbbi ezzel százszázalékos, előbbinek pedig már a második hely megszerzéséhez is bravúrra lenne szüksége, hiszen egyetlen ponttal a negyedik.