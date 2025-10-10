Live
A legutóbbi világbajnokságon döntős francia válogatott 3-0-ra nyert Azerbajdzsán ellen a labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatának pénteki játéknapján. Didier Deschamps csapata továbbra is százszázalékos, ám a párizsi győzelmet beárnyékolta Kylian Mbappé bokasérülése.

Franciaország nagy lépést tett a D csoport megnyerése, és ezzel a közvetlen világbajnoki kvalifikáció felé, miután Párizsban 3-0-ra legyőzte Azerbajdzsánt. A francia válogatott az első percektől kezdve nyomasztó fölényben játszott, ám a vezetést csak az első félidő ráadásában tudta megszerezni Kylian Mbappé góljával. 

Mbappé megsérült, fájdalmas arccal hagyta el a pályát
Mbappé megsérült, fájdalmas arccal hagyta el a pályát
Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Mbappé miatt aggódhatnak a franciák

A második félidőben Mbappé kiosztott egy gólpasszt Adrien Rabiotnak, ám a hajrában le kellett cserélni, ugyanis a világbajnok csatár bokája – amely már a múlt hétvégi Villarreal elleni bajnokin zúzódott – megsérült egy szerelésnél. A Real Madrid támadójának helyére az a Florian Thauvin állt be, aki 2019 után tért vissza a francia válogatottba, és alig egy perc kellett neki, hogy megszerezze a hazaiak harmadik találatát, amivel eldöntötte a meccset. Didier Deschamps együttese három kör után százszázalékos teljesítménnyel vezeti csoportját Ukrajna előtt, amely 5-3-ra nyert Izland vendégeként.

A németek hozták a kötelezőt

A világbajnoki selejtezősorozatot szeptemberben meglepő vereséggel kezdő németek magabiztosan, 4-0-ra nyertek Sinsheimben Luxemburg ellen. Julian Nagelsmann együttese már az 5. percben megszerezhette volna a vezetést, de Nick Woltemade gólját kezezés miatt még érvénytelenítették. Azonban negyedórával később már 2-0-s előnyben volt a német válogatott, ráadásul Dirk Carlson kezezése miatt emberelőnybe is került. A fordulás után Serge Gnabry is betalált, ám 

a meccs legjobbja a duplázó csapatkapitány, Joshua Kimmich lett, aki 104. alkalommal lépett pályára a Nationalelfben, amivel megelőzte Franz Beckenbauert a válogatottsági ökörranglistán. 

10 October 2025, Baden-Württemberg, Sinsheim: Soccer: World Cup Qualification Europe, Germany - Luxembourg, Group Phase, Group A, Matchday 3, PreZero Arena, Joshua Kimmich (Germany) celebrates the 4:0 goal next to David Raum (l). Photo: Uwe Anspach/dpa (Photo by UWE ANSPACH / dpa Picture-Alliance via AFP)
Az örökranglistán Franz Beckenbauert megelőző Joshua Kimmich duplázott Luxemburg ellen
Fotó: UWE ANSPACH / DPA

Az A csoport másik mérkőzésén a forduló előtt százszázalékos szlovák válogatott 2-0-ra kikapott Észak-Írország otthonában, így három találkozót követően ebben a négyesben három hatpontos csapat van jelenleg.

A B csoportban Svédország hazai pályán kikapott a svájci válogatottól, utóbbi ezzel százszázalékos, előbbinek pedig már a második hely megszerzéséhez is bravúrra lenne szüksége, hiszen egyetlen ponttal a negyedik.

Belgium meglepetésre hazai pályán nem bírt Észak-Macedóniával, amely pontszerzésének köszönhetően vezeti a J csoportot, igaz, az egy pontos hátránnyal második helyen álló belgák egy meccsel kevesebbet játszottak.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő jövő évi világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Eredmények:

  • A csoport:
    Németország-Luxemburg 4-0 (2-0)
    Észak-Írország - Szlovákia 2-0 (1-0)
    Az állás: 1. Németország 6 pont (7-3), 2. Észak-Írország 6 (6-4), 3. Szlovákia 6 (3-2), 4. Luxemburg 0
  • B csoport:
    Svédország-Svájc 0-2 (0-0)
    Koszovó-Szlovénia 0-0
    Az állás: 1. Svájc 9 pont, 2. Koszovó 4, 3. Szlovénia 2, 4. Svédország 1
  • D csoport:
    Izland-Ukrajna 3-5 (1-3)
    Franciaország-Azerbajdzsán 3-0 (1-0)
    Az állás: 1. Franciaország 9 pont, 2. Ukrajna 4, 3. Izland 3, 4. Azerbajdzsán 1
  • J csoport:
    Belgium - Észak-Macedónia 0-0

