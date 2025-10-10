Franciaország nagy lépést tett a D csoport megnyerése, és ezzel a közvetlen világbajnoki kvalifikáció felé, miután Párizsban 3-0-ra legyőzte Azerbajdzsánt. A francia válogatott az első percektől kezdve nyomasztó fölényben játszott, ám a vezetést csak az első félidő ráadásában tudta megszerezni Kylian Mbappé góljával.
Mbappé miatt aggódhatnak a franciák
A második félidőben Mbappé kiosztott egy gólpasszt Adrien Rabiotnak, ám a hajrában le kellett cserélni, ugyanis a világbajnok csatár bokája – amely már a múlt hétvégi Villarreal elleni bajnokin zúzódott – megsérült egy szerelésnél. A Real Madrid támadójának helyére az a Florian Thauvin állt be, aki 2019 után tért vissza a francia válogatottba, és alig egy perc kellett neki, hogy megszerezze a hazaiak harmadik találatát, amivel eldöntötte a meccset. Didier Deschamps együttese három kör után százszázalékos teljesítménnyel vezeti csoportját Ukrajna előtt, amely 5-3-ra nyert Izland vendégeként.
A németek hozták a kötelezőt
A világbajnoki selejtezősorozatot szeptemberben meglepő vereséggel kezdő németek magabiztosan, 4-0-ra nyertek Sinsheimben Luxemburg ellen. Julian Nagelsmann együttese már az 5. percben megszerezhette volna a vezetést, de Nick Woltemade gólját kezezés miatt még érvénytelenítették. Azonban negyedórával később már 2-0-s előnyben volt a német válogatott, ráadásul Dirk Carlson kezezése miatt emberelőnybe is került. A fordulás után Serge Gnabry is betalált, ám
a meccs legjobbja a duplázó csapatkapitány, Joshua Kimmich lett, aki 104. alkalommal lépett pályára a Nationalelfben, amivel megelőzte Franz Beckenbauert a válogatottsági ökörranglistán.
Az A csoport másik mérkőzésén a forduló előtt százszázalékos szlovák válogatott 2-0-ra kikapott Észak-Írország otthonában, így három találkozót követően ebben a négyesben három hatpontos csapat van jelenleg.
A B csoportban Svédország hazai pályán kikapott a svájci válogatottól, utóbbi ezzel százszázalékos, előbbinek pedig már a második hely megszerzéséhez is bravúrra lenne szüksége, hiszen egyetlen ponttal a negyedik.
Belgium meglepetésre hazai pályán nem bírt Észak-Macedóniával, amely pontszerzésének köszönhetően vezeti a J csoportot, igaz, az egy pontos hátránnyal második helyen álló belgák egy meccsel kevesebbet játszottak.
A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő jövő évi világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.
Eredmények:
-
A csoport:
Németország-Luxemburg 4-0 (2-0)
Észak-Írország - Szlovákia 2-0 (1-0)
Az állás: 1. Németország 6 pont (7-3), 2. Észak-Írország 6 (6-4), 3. Szlovákia 6 (3-2), 4. Luxemburg 0
-
B csoport:
Svédország-Svájc 0-2 (0-0)
Koszovó-Szlovénia 0-0
Az állás: 1. Svájc 9 pont, 2. Koszovó 4, 3. Szlovénia 2, 4. Svédország 1
-
D csoport:
Izland-Ukrajna 3-5 (1-3)
Franciaország-Azerbajdzsán 3-0 (1-0)
Az állás: 1. Franciaország 9 pont, 2. Ukrajna 4, 3. Izland 3, 4. Azerbajdzsán 1
-
J csoport:
Belgium - Észak-Macedónia 0-0
Kapcsolódó cikkek: