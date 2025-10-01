Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor nagyon fontos bejelentést tett a nyugdíjakról

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kylian Mbappé beállította Filippo Inzaghi 23 éve fennálló rekordját, miután harmadszor is három gólt szerzett idegenben Bajnokok Ligája-mérkőzésen – számolt be a Nemzetközi Labdarúgás-történeti és Statisztikai Szövetség (IFFHS). A francia Mbappé a Real Madrid színeiben remekelt a kazah Kairat Almati otthonában, ahol a spanyolok 5–0-ra diadalmaskodtak a csoportkör második fordulójában.

Az IFFHS kiemelte: Mbappénak ez már a negyedik BL-mesterhármasa, amivel ő lett az ötödik játékos a sorozat történetében, aki elérte ezt a számot. Előtte Lionel Messi és Cristiano Ronaldo (mindketten 8), Robert Lewandowski (6), valamint Karim Benzema (4) áll.

Mbappé rávetette magát a BL-rekordokra
Mbappé rávetette magát a BL-rekordokra
Fotó: VYACHESLAV OSELEDKO / AFP

A 26 éves és 284 napos Mbappé egyúttal Messi (26 év 86 nap) után a második legfiatalabb futballista, aki eljutott 60 BL-gólig.

Madridi fölény: az Atlético és a Real is gálázott

A keddi játéknapot értékelve a szervezet kitért az Atlético Madrid fölényes sikerére is. A hétvégi bajnoki rangadón aratott 5–2-es Real-verés után Diego Simeone csapata a BL-ben is kiütött egy német riválist: 5-1-re múlta felül az Eintracht Frankfurtot.

A találkozón Antoine Griezmann 454. tétmeccsén betalált, és ezzel ő lett a klub történetének első játékosa, aki elérte a 200 gólos határt minden sorozatot figyelembe véve.

Liverpool továbbra is szenved Törökországban

A „legmagyarabb” csapatként emlegetett Liverpool – amelyben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végig a pályán volt – 1–0-s vereséget szenvedett a Galatasaray otthonában.

Az IFFHS emlékeztetett: az angol együttes történelmi mérlege továbbra is gyenge Törökországban. Az európai kupákban eddig hét alkalommal játszottak ott, és mindössze egyszer nyertek (15 éve), egy döntetlen mellett kedden már ötödik alkalommal kaptak ki.

Nemcsak Mbappé parádézott a csatárok közül

Az Internazionale hazai pályán 3-0-ra legyőzte a Slavia Prahát. A milánóiak világbajnok argentin csatára, Lautaro Martínez duplázott, és ezzel az első játékossá vált, aki hét különböző BL-szezonban is betalált az Inter mezében – jelentette az MTI.

A Bayern München a ciprusi Páfosz otthonában aratott 5-1-es győzelmet. Harry Kane ismét parádézott: egymás után ötödik mérkőzésén lőtt legalább két gólt, az idényben már 17 találatnál jár kilenc tétmeccsen. A bajorok kapusa, Manuel Neuer pedig újabb történelmi mérföldkőhöz ért: megszerezte 101. BL-győzelmét, amivel beállította Iker Casillas eddigi rekordját.

  • Még több cikk
Kemény szavakkal reagálnak a Liverpool angol szurkolói Szoboszlai meghurcolására
Mourinho csókokat dobált az ellenfél szurkolóinak, Mbappé mindenkit sokkolt a mesterhármasa után
A Liverpool nagy tragédiája esélyt adhat a magyar kapusnak

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!