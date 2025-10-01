Az IFFHS kiemelte: Mbappénak ez már a negyedik BL-mesterhármasa, amivel ő lett az ötödik játékos a sorozat történetében, aki elérte ezt a számot. Előtte Lionel Messi és Cristiano Ronaldo (mindketten 8), Robert Lewandowski (6), valamint Karim Benzema (4) áll.

Mbappé rávetette magát a BL-rekordokra

Fotó: VYACHESLAV OSELEDKO / AFP

A 26 éves és 284 napos Mbappé egyúttal Messi (26 év 86 nap) után a második legfiatalabb futballista, aki eljutott 60 BL-gólig.

Madridi fölény: az Atlético és a Real is gálázott

A keddi játéknapot értékelve a szervezet kitért az Atlético Madrid fölényes sikerére is. A hétvégi bajnoki rangadón aratott 5–2-es Real-verés után Diego Simeone csapata a BL-ben is kiütött egy német riválist: 5-1-re múlta felül az Eintracht Frankfurtot.

A találkozón Antoine Griezmann 454. tétmeccsén betalált, és ezzel ő lett a klub történetének első játékosa, aki elérte a 200 gólos határt minden sorozatot figyelembe véve.

Liverpool továbbra is szenved Törökországban

A „legmagyarabb” csapatként emlegetett Liverpool – amelyben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végig a pályán volt – 1–0-s vereséget szenvedett a Galatasaray otthonában.

Az IFFHS emlékeztetett: az angol együttes történelmi mérlege továbbra is gyenge Törökországban. Az európai kupákban eddig hét alkalommal játszottak ott, és mindössze egyszer nyertek (15 éve), egy döntetlen mellett kedden már ötödik alkalommal kaptak ki.

Nemcsak Mbappé parádézott a csatárok közül

Az Internazionale hazai pályán 3-0-ra legyőzte a Slavia Prahát. A milánóiak világbajnok argentin csatára, Lautaro Martínez duplázott, és ezzel az első játékossá vált, aki hét különböző BL-szezonban is betalált az Inter mezében – jelentette az MTI.

A Bayern München a ciprusi Páfosz otthonában aratott 5-1-es győzelmet. Harry Kane ismét parádézott: egymás után ötödik mérkőzésén lőtt legalább két gólt, az idényben már 17 találatnál jár kilenc tétmeccsen. A bajorok kapusa, Manuel Neuer pedig újabb történelmi mérföldkőhöz ért: megszerezte 101. BL-győzelmét, amivel beállította Iker Casillas eddigi rekordját.