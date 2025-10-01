Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasz 2. fordulójának keddi játéknapján több gólzáporos győzelem is született. A rekordbajnok Real Madrid ötgólos győzelemmel hozta le a kazah Kajrat Almati elleni találkozót, a mesterhármast szerző Kylian Mbappé pedig arról beszélt, hogy a jövőben sokkal több gólt szeretne lőni.

A 15-szörös győztes Real Madridot sokan féltették a kedd esti találkozótól, hiszen Xabi Alonso együttesének 11 órát kellett utaznia kazahsztáni mérkőzésre. A baszk szakember a meccs előtt elmondta, hogy komolyan veszik Kajrat Almatit, ennek szellemében pedig a lehető legerősebb csapatát küldte ki a pályára. A Real Madrid végül a mesterhármasig jutó Kylian Mbappé vezérletével 5-0-s győzelmet aratott, a világbajnok francia támadó pedig ezúttal is munkát adott a statisztikák szerelmeseinek.

Kylian Mbappénak szenzációs szezonja van a Real Madridban
Kylian Mbappénak szenzációs szezonja van a Real Madridban 
Fotó: Vjacseszlav Oszeledko/AFP

Mbappénak nem elég a mesterhármas

Az első fordulóban a Real Madrid 2-1-re nyert a Marseille ellen, a találkozón mindkét gólt Mbappé lőtte tizenegyesből. A Kajrat Almati elleni mérkőzés 25. percében a francia csatár ismét 11-esből szerzett vezetést, ezzel ő lett a Real első játékosa, aki egy adott BL-szezonban a csapata első három gólját lőtte. 

Ráadásul az osztrák Red Bull Salzburg (2021/22) után a Real Madrid lett a BL-történelem második csapata, amely az első három gólját 11-esből szerezte egy adott BL-szezonban. 

Az a dolgom, hogy segítsem a csapatot. Csak arra gondoltam, hogy segítsek a csapatnak, és mindent megtettem, hogy a csapat nyerjen. Ha gólokat szerzek, az nagyszerű, de a legfontosabb a győzelem” 

– mondta a mérkőzés után a meccs emberének megválasztotta Mbappé, akinek ez volt a negyedik mesterhármasa a Bajnokok Ligájában.

Kylian Mbappé mesterhármast lőtt a kazah Kajrat Almati otthonában
Kylian Mbappé mesterhármast lőtt  a kazah Kajrat Almati otthonában
Fotó: Vjacseszlav Oszeledko/AFP

A francia támadó ráadásul a négy mesterhármasából hármat idegenbeli meccsen szerzett, így ebben a tekintetben beérte a sorozat rekorderét, az olasz Filippo Inzaghit. 

Amikor öt lehetőségem adódik, öt gólt akarok szerezni, és öt gólt is kell szereznem. Ezért vett meg a Real Madrid. Mindig hiszek abban, hogy lehet ennél többet. Azért fogok dolgozni, hogy jobb legyek, és megpróbálok több gólt szerezni, hogy hatékonyabb legyek a kapu előtt” 

– folytatta a 26 éves támadó, aki az idei szezonban 12 meccsen 14 gólnál jár a Real Madridban. 

„Minden mérkőzésen határozottan futballozik a kapu előtt. Együtt kell működnünk vele, hogy lehetőségeket teremtsünk neki. Szükségünk van arra, hogy a teljesítménye kibontakozzon. Nagyon elégedett vagyok vele, fantasztikus játékot fog nyújtani a szezonban” – dicsérte Mbappét Xabi Alonso, a Real Madrid edzője. 

Mourinho csókokat dobált Stamford Bridge-en

A keddi játéknap egyik legnagyobb sztorija az volt, hogy José Mourinho a Benfica edzőjeként visszatért korábbi sikerei helyszínére, a Stamford Bridge-re. A portugál szakember 2004 és 2007, valamint 2013 és 2015 között két időszakban is irányította a Chelsea csapatát, ez idő alatt három bajnoki címet, három Ligakupát és egy FA-kupát nyert a londoni csapattal. 

José Mourinho rengeteget mosolygott a Stamford Bridge-en
José Mourinho rengeteget mosolygott a Stamford Bridge-en
Fotó: Adrian Dennies/AFP

A Chelsea-szurkolók természetesen nem felejtették el az egykori sikeredzőt, az egész stadion Mourinho nevét skandálta, a portugál edző pedig csókdobálással köszönte meg a drukkerek gesztusát. Mourinho számára érzelemdús volt a visszatérés, de teljesen nem lehetett boldog, hiszen csapata 1-0-s vereséget szenvedett. 

Két napunk volt a meccsek között, és még nem edzettünk, csak regenerálódtunk. Az egyik erősségem – ha szabad ezt mondanom – az edzéseim, de erre nem volt időnk. Nagy nyomás nehezedett a játékosokra, és a meccsre jövet csak azt mondtam nekik, hogy van különbség vereség és vereség között. Ez a vereség egy kiindulópont lehet, mert döntetlennel is távozhattunk volna innen, ami pozitív lett volna számukra” 

– mondta a meccs után Mourinho, akit egy hete neveztek ki a Benfica élére. 

„A probléma nem a mai vereség, hanem a Qarabag elleni vereség. Még a mai vereséggel is három pontunk kellene, hogy legyen, de most valahol vissza kell szereznünk azokat pontokat. Azt hiszem, ma eleget tettünk az egy pont megszerzéséért, de ez nem volt lehetséges. A mi csapatunk most önbizalmat épít, próbálkoztunk, de ez most nem volt elég” – tette hozzá a portugál sztáredző, aki 321 mérkőzésen ült a Chelsea kispadján. 

Egy fiatal Real Madrid-szurkoló Kylian Mbappénak üzent a meccs előtt
A Real Madrid-szurkolók a meccs előtt felfedzték Almati városát
A Kajrat Almati szurkolói érkeznek a Real Madrid elleni meccsre
Egy kazah kisfiú üzenete a Real Madrid sztárjátékosainak
A Kajrat Almati szurkolói érkeznek a Real Madrid elleni meccsre
Kylian Mbappé mesterhármast lőtt a kazah Kajrat Almati otthonában
Kylian Mbappé mesterhármast lőtt a kazah Kajrat Almati otthonában
Kylian Mbappé mesterhármast lőtt a kazah Kajrat Almati otthonában
Az Atalanta a horvát Mario Pasalic góljával fordította meg a Club Brugge elleni meccset
Az Atalanta a horvát Mario Pasalic góljával fordította meg a Club Brugge elleni meccset
Egy fiatal Real Madrid-szurkoló Kylian Mbappénak üzent a meccs előtt

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló:
Galatasaray (török)-Liverpool (angol) 1-0 (1-0)
gólszerzők: Osimhen (16., 11-esből)

Internazionale (olasz)-Slavia Praha (cseh) 3-0 (2-0)
gólszerzők: Martinez (30., 65.), Dumfries (34.)

Chelsea (angol)-Benfica (portugál) 1-0 (1-0)
gólszerző: Rios (18., öngól)

Atlético Madrid (spanyol)-Eintracht Frankfurt (német) 5-1 (3-0)
gólszerzők: Raspadori (4.), La Normand (33.), Griezmann (45+1.), Simeone (70.), Alvarez (82., 11-esből), illetve Burkardt (57.)

Bodö/Glimt (norvég)-Tottenham Hotspur (angol) 2-2 (0-0)
gólszerzők: Hauge (53., 66.), illetve van de Ven (68.), Richarlison (89.)

Olympique Marseille (francia)-Ajax Amsterdam (holland) 4-0 (3-0)
gólszerzők: Paixao (6., 12.), Greenwood (26.), Aubameyang (52.)

Páfosz (ciprusi)-Bayern München (német) 1-5 (1-4)
gólszerzők: Orsic (45.), illetve Kane (15., 34.), Guerreiro (20.), Jackson (31.), Olise (69.)

Atalanta (olasz)-Club Brugge (belga) 2-1 (0-1)
gólszerzők: Samardzic (74., 11-esből), Pasalic (87.), illetve Colisz (38.)

Kairat Almati (kazah)-Real Madrid (spanyol) 0-5 (0-1)
gólszerzők: Mbappé (25., 52., 74., az elsőt 11-esből), Camavinga (83.), Diaz (93.)

