A 15-szörös győztes Real Madridot sokan féltették a kedd esti találkozótól, hiszen Xabi Alonso együttesének 11 órát kellett utaznia kazahsztáni mérkőzésre. A baszk szakember a meccs előtt elmondta, hogy komolyan veszik Kajrat Almatit, ennek szellemében pedig a lehető legerősebb csapatát küldte ki a pályára. A Real Madrid végül a mesterhármasig jutó Kylian Mbappé vezérletével 5-0-s győzelmet aratott, a világbajnok francia támadó pedig ezúttal is munkát adott a statisztikák szerelmeseinek.

Kylian Mbappénak szenzációs szezonja van a Real Madridban

Fotó: Vjacseszlav Oszeledko/AFP

Mbappénak nem elég a mesterhármas

Az első fordulóban a Real Madrid 2-1-re nyert a Marseille ellen, a találkozón mindkét gólt Mbappé lőtte tizenegyesből. A Kajrat Almati elleni mérkőzés 25. percében a francia csatár ismét 11-esből szerzett vezetést, ezzel ő lett a Real első játékosa, aki egy adott BL-szezonban a csapata első három gólját lőtte.

Ráadásul az osztrák Red Bull Salzburg (2021/22) után a Real Madrid lett a BL-történelem második csapata, amely az első három gólját 11-esből szerezte egy adott BL-szezonban.

Az a dolgom, hogy segítsem a csapatot. Csak arra gondoltam, hogy segítsek a csapatnak, és mindent megtettem, hogy a csapat nyerjen. Ha gólokat szerzek, az nagyszerű, de a legfontosabb a győzelem”

– mondta a mérkőzés után a meccs emberének megválasztotta Mbappé, akinek ez volt a negyedik mesterhármasa a Bajnokok Ligájában.

Fotó: Vjacseszlav Oszeledko/AFP

A francia támadó ráadásul a négy mesterhármasából hármat idegenbeli meccsen szerzett, így ebben a tekintetben beérte a sorozat rekorderét, az olasz Filippo Inzaghit.

Amikor öt lehetőségem adódik, öt gólt akarok szerezni, és öt gólt is kell szereznem. Ezért vett meg a Real Madrid. Mindig hiszek abban, hogy lehet ennél többet. Azért fogok dolgozni, hogy jobb legyek, és megpróbálok több gólt szerezni, hogy hatékonyabb legyek a kapu előtt”

– folytatta a 26 éves támadó, aki az idei szezonban 12 meccsen 14 gólnál jár a Real Madridban.

„Minden mérkőzésen határozottan futballozik a kapu előtt. Együtt kell működnünk vele, hogy lehetőségeket teremtsünk neki. Szükségünk van arra, hogy a teljesítménye kibontakozzon. Nagyon elégedett vagyok vele, fantasztikus játékot fog nyújtani a szezonban” – dicsérte Mbappét Xabi Alonso, a Real Madrid edzője.