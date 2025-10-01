A 15-szörös győztes Real Madridot sokan féltették a kedd esti találkozótól, hiszen Xabi Alonso együttesének 11 órát kellett utaznia kazahsztáni mérkőzésre. A baszk szakember a meccs előtt elmondta, hogy komolyan veszik Kajrat Almatit, ennek szellemében pedig a lehető legerősebb csapatát küldte ki a pályára. A Real Madrid végül a mesterhármasig jutó Kylian Mbappé vezérletével 5-0-s győzelmet aratott, a világbajnok francia támadó pedig ezúttal is munkát adott a statisztikák szerelmeseinek.
Az első fordulóban a Real Madrid 2-1-re nyert a Marseille ellen, a találkozón mindkét gólt Mbappé lőtte tizenegyesből. A Kajrat Almati elleni mérkőzés 25. percében a francia csatár ismét 11-esből szerzett vezetést, ezzel ő lett a Real első játékosa, aki egy adott BL-szezonban a csapata első három gólját lőtte.
Ráadásul az osztrák Red Bull Salzburg (2021/22) után a Real Madrid lett a BL-történelem második csapata, amely az első három gólját 11-esből szerezte egy adott BL-szezonban.
Az a dolgom, hogy segítsem a csapatot. Csak arra gondoltam, hogy segítsek a csapatnak, és mindent megtettem, hogy a csapat nyerjen. Ha gólokat szerzek, az nagyszerű, de a legfontosabb a győzelem”
– mondta a mérkőzés után a meccs emberének megválasztotta Mbappé, akinek ez volt a negyedik mesterhármasa a Bajnokok Ligájában.
A francia támadó ráadásul a négy mesterhármasából hármat idegenbeli meccsen szerzett, így ebben a tekintetben beérte a sorozat rekorderét, az olasz Filippo Inzaghit.
Amikor öt lehetőségem adódik, öt gólt akarok szerezni, és öt gólt is kell szereznem. Ezért vett meg a Real Madrid. Mindig hiszek abban, hogy lehet ennél többet. Azért fogok dolgozni, hogy jobb legyek, és megpróbálok több gólt szerezni, hogy hatékonyabb legyek a kapu előtt”
– folytatta a 26 éves támadó, aki az idei szezonban 12 meccsen 14 gólnál jár a Real Madridban.
„Minden mérkőzésen határozottan futballozik a kapu előtt. Együtt kell működnünk vele, hogy lehetőségeket teremtsünk neki. Szükségünk van arra, hogy a teljesítménye kibontakozzon. Nagyon elégedett vagyok vele, fantasztikus játékot fog nyújtani a szezonban” – dicsérte Mbappét Xabi Alonso, a Real Madrid edzője.
A keddi játéknap egyik legnagyobb sztorija az volt, hogy José Mourinho a Benfica edzőjeként visszatért korábbi sikerei helyszínére, a Stamford Bridge-re. A portugál szakember 2004 és 2007, valamint 2013 és 2015 között két időszakban is irányította a Chelsea csapatát, ez idő alatt három bajnoki címet, három Ligakupát és egy FA-kupát nyert a londoni csapattal.
A Chelsea-szurkolók természetesen nem felejtették el az egykori sikeredzőt, az egész stadion Mourinho nevét skandálta, a portugál edző pedig csókdobálással köszönte meg a drukkerek gesztusát. Mourinho számára érzelemdús volt a visszatérés, de teljesen nem lehetett boldog, hiszen csapata 1-0-s vereséget szenvedett.
Két napunk volt a meccsek között, és még nem edzettünk, csak regenerálódtunk. Az egyik erősségem – ha szabad ezt mondanom – az edzéseim, de erre nem volt időnk. Nagy nyomás nehezedett a játékosokra, és a meccsre jövet csak azt mondtam nekik, hogy van különbség vereség és vereség között. Ez a vereség egy kiindulópont lehet, mert döntetlennel is távozhattunk volna innen, ami pozitív lett volna számukra”
– mondta a meccs után Mourinho, akit egy hete neveztek ki a Benfica élére.
„A probléma nem a mai vereség, hanem a Qarabag elleni vereség. Még a mai vereséggel is három pontunk kellene, hogy legyen, de most valahol vissza kell szereznünk azokat pontokat. Azt hiszem, ma eleget tettünk az egy pont megszerzéséért, de ez nem volt lehetséges. A mi csapatunk most önbizalmat épít, próbálkoztunk, de ez most nem volt elég” – tette hozzá a portugál sztáredző, aki 321 mérkőzésen ült a Chelsea kispadján.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló:
Galatasaray (török)-Liverpool (angol) 1-0 (1-0)
gólszerzők: Osimhen (16., 11-esből)
Internazionale (olasz)-Slavia Praha (cseh) 3-0 (2-0)
gólszerzők: Martinez (30., 65.), Dumfries (34.)
Chelsea (angol)-Benfica (portugál) 1-0 (1-0)
gólszerző: Rios (18., öngól)
Atlético Madrid (spanyol)-Eintracht Frankfurt (német) 5-1 (3-0)
gólszerzők: Raspadori (4.), La Normand (33.), Griezmann (45+1.), Simeone (70.), Alvarez (82., 11-esből), illetve Burkardt (57.)
Bodö/Glimt (norvég)-Tottenham Hotspur (angol) 2-2 (0-0)
gólszerzők: Hauge (53., 66.), illetve van de Ven (68.), Richarlison (89.)
Olympique Marseille (francia)-Ajax Amsterdam (holland) 4-0 (3-0)
gólszerzők: Paixao (6., 12.), Greenwood (26.), Aubameyang (52.)
Páfosz (ciprusi)-Bayern München (német) 1-5 (1-4)
gólszerzők: Orsic (45.), illetve Kane (15., 34.), Guerreiro (20.), Jackson (31.), Olise (69.)
Atalanta (olasz)-Club Brugge (belga) 2-1 (0-1)
gólszerzők: Samardzic (74., 11-esből), Pasalic (87.), illetve Colisz (38.)
Kairat Almati (kazah)-Real Madrid (spanyol) 0-5 (0-1)
gólszerzők: Mbappé (25., 52., 74., az elsőt 11-esből), Camavinga (83.), Diaz (93.)
