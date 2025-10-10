Nagy várakozás előzi meg a Real Madrid jelenleg legjobb formában lévő játékosának interjúját, amely teljes egészében majd vasárnap kerül adásba a Movistar Plus+ csatornán. Kylian Mbappé ugyanis a Marca által már szemlézett beszélgetés során kifejtette a véleményét arról a Lamine Yamalról, aki a francia csatár csapatának legnagyobb riválisánál, a Barcelonánál játszik. Mbappé idén szenzációs formában van, hiszen bajnokin betalált kilenc alkalommal az ellenfeleknek és adott mellette 2 gólpasszt is, míg a BL-ben két mérkőzésen már 5 gólnál jár. Ám ezúttal nem ő volt a fő téma.

Kylian Mbappé idén ontja a gólokat, a jelenlegi szezonban már 14 találatnál jár

Fotó: Vjacseszlav Oszeledko/AFP

Mbappé szerint Yamalt a játéka és nem a magánélete alapján kell megítélni

A francia válogatott edzőtáborában nyilatkozó játékos rengeteget beszélt Yamalról, és kiemelte, noha a kivételes képességű támadó magánélete hagy némi kívánnivalót maga után, arra kér mindenkit, ne ezzel, hanem a pályán nyújtott játékával foglalkozzon. Ugyanis ő még csak 18 éves, aki most kezdi meg az igazi életét.

Egyértelmű, hogy nagyon szenvedélyesen szereti a futballt, és ez az egyetlen dolog, amit nem veszíthet el soha, amíg köze lesz a labdarúgáshoz. A többi a magánélete. Békén kell hagynunk. A futballban nagyszerű játékos, de az életben csak egy 18 éves gyerek. Ebben a korban mindenki hibázik. Jól csinálod a dolgokat, rosszul is...

– fogalmazott Mbappé.

A Real extraklasszisa szerint Yamal rvidesen rendelkezni fog annyi élettapasztalattal, aminek következtében tudni fogja, mi a jó és mi a rossz számára. És akkor majd a pályán nyújtott teljesítményével ad majd témát a sajtónak, hisz a magánélete már nem is lesz annyira érdekes.

– Amit a pályán kívül csinál, az nem fontos, ha az nem komoly. Nagy tehetséggel rendelkezik, és a kívánt utat fogja követni, ebben biztos vagyok. Sok sikert kívánok neki – tette hozzá Mbappé.