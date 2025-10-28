Hétfőn meghalt a 42 éves Marvin Brown, aki több mint egy hete tért haza a kórházból azután, hogy kezelést kapott végső stádiumú epeúti-rákra. Brown 1999 szeptemberében a Bristol City történetének legfiatalabb játékosaként debütált az angol másodosztályban.
Az egykori tehetséges támadó szerepelt az angol U16-os és az U17-es válogatottban is, a Bristol City együttesében 26 mérkőzésen lépett pályára.
Meghalt a Bristol City rekorder játékosa
2004 nyarán a Forest Green Rovershez igazolt, majd szerepelt Tamworth, a Yeovil Town és a Salisbury együttesében is. Játékospályafutása után szülővárosában, Bristolban dolgozott ifjúsági edzőként, és megalapította a Total Pro Soccer nevű fejlesztő központot a városban élő gyerekek számára.
2024 nyarán a Corsham Town FC edzője lett. Az alsó osztályú klubnál Marvin Brown óriási népszerűségre tett szert, miután a csapat kispadján sorozatban tíz mérkőzést nyert meg.
Minden meccs után ott maradt, hogy beszélgessen az életről és a futballról, még akkor is, amikor már beteg volt, és a klubnál töltött ideje végéhez közeledett. Nagyon fog hiányozni, és gondolatainkat és részvétünket küldjük fiatal családjának ebben a nehéz időben”
– idézi a BBC Marvin Brown korábbi klubját.
A korábbi tehetség futballistánál 2022-ben diagnosztizáltak vastagbélrákot, az anyagi gondjai miatt azonban nem tudott életbiztosítást kötni. Felesége, Alexis és két lánya számára szervezett adománygyűjtés több mint 63 000 fontot hozott.
November 9-én jótékonysági mérkőzést rendeznek Marvin Brown tiszteletére.
Egy igazán vidám, vicces, okos, gondoskodó, kedves fiúként fogok emlékezni rá”
– mondta a BBC Radio Bristolnak Joe Burnell, a elhunyt korábbi csapattársa, aki szintén pályára lép majd a mérkőzésen.
„Az akadémia növendéke volt, és a legtöbb ott végzett fiú mindig nagyon megfontolt személyiség volt, ő is közéjük tartozott. Kedves, magával ragadó, mosolygós ember volt, igazi jófiú.”