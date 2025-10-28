Hétfőn meghalt a 42 éves Marvin Brown, aki több mint egy hete tért haza a kórházból azután, hogy kezelést kapott végső stádiumú epeúti-rákra. Brown 1999 szeptemberében a Bristol City történetének legfiatalabb játékosaként debütált az angol másodosztályban.

Az egykori tehetséges támadó szerepelt az angol U16-os és az U17-es válogatottban is, a Bristol City együttesében 26 mérkőzésen lépett pályára.

Meghalt a Bristol City rekorder játékosa

2004 nyarán a Forest Green Rovershez igazolt, majd szerepelt Tamworth, a Yeovil Town és a Salisbury együttesében is. Játékospályafutása után szülővárosában, Bristolban dolgozott ifjúsági edzőként, és megalapította a Total Pro Soccer nevű fejlesztő központot a városban élő gyerekek számára.

2024 nyarán a Corsham Town FC edzője lett. Az alsó osztályú klubnál Marvin Brown óriási népszerűségre tett szert, miután a csapat kispadján sorozatban tíz mérkőzést nyert meg.

Minden meccs után ott maradt, hogy beszélgessen az életről és a futballról, még akkor is, amikor már beteg volt, és a klubnál töltött ideje végéhez közeledett. Nagyon fog hiányozni, és gondolatainkat és részvétünket küldjük fiatal családjának ebben a nehéz időben”

– idézi a BBC Marvin Brown korábbi klubját.

We were saddened to hear of the passing of Marvin Brown aged 42.



Marvin joined the Bristol City Academy at the age of eight and went on to become the club’s youngest player, aged just 16 years and 71 days in September 1999.



While at the club, Marvin featured for England… pic.twitter.com/0fyClSz3vk — Bristol City FC (@BristolCity) October 27, 2025

A korábbi tehetség futballistánál 2022-ben diagnosztizáltak vastagbélrákot, az anyagi gondjai miatt azonban nem tudott életbiztosítást kötni. Felesége, Alexis és két lánya számára szervezett adománygyűjtés több mint 63 000 fontot hozott.

November 9-én jótékonysági mérkőzést rendeznek Marvin Brown tiszteletére.

Egy igazán vidám, vicces, okos, gondoskodó, kedves fiúként fogok emlékezni rá”

– mondta a BBC Radio Bristolnak Joe Burnell, a elhunyt korábbi csapattársa, aki szintén pályára lép majd a mérkőzésen.

„Az akadémia növendéke volt, és a legtöbb ott végzett fiú mindig nagyon megfontolt személyiség volt, ő is közéjük tartozott. Kedves, magával ragadó, mosolygós ember volt, igazi jófiú.”