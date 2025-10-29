A tragikus körülmények között meghalt Ernest Queralttól – akit mindenki csak „Nestu”-ként ismert – a klubja, a Tecnovit Alforja megrendítő közleményben búcsúzott.

38 éves korában meghalt Ernest Queralt

Meghalt a híres focista, Nestu

A hírek szerint a játékos

véletlenül egy könyvesbolt kirakatának esett és betörte az üveget, a kipattant üvegszilánk a gyomrába fúródott, amely olyan sérüléseket okozott, hogy nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrség még vizsgálja a tragikus eset körülményeit, de már kizárták a bűncselekmény lehetőségét.

Nincsenek szavaink arra, mit érzünk, és arra az űrre, amit magad után hagytál. Alapító, játékos, edző, koordinátor, kapitány, de legfőképpen ennek a címernek, ennek a városnak, ezeknek a színeknek a rajongója voltál. Értékeidet, elkötelezettségedet és csapatszellemedet tovább visszük, s így az emléked és örökséged is örökké fennmarad.

A Katalán Labdarúgó-szövetség is közleményében részvétét fejezte ki a családnak és barátoknak:

Őszinte részvétünket fejezzük ki a Tecnovit Alforja FS csapatkapitányának, aki mindössze 38 évesen távozott közülünk.

A közösségi médiában rengetegen emlékeztek meg a sportemberről: „Egy igazi csillag távozott közülünk. Repülj magasra, kapitány, s fentről vigyázz a szeretteidre!” – írta egy szurkoló, míg másvalaki így búcsúzott:

„Hatalmas ölelés, bárhol is legyél, Ernest. Szeretnivaló és nagyszerű ember voltál, akivel jó volt beszélgetni és együtt lenni.”

Az elmúlt két hónapban ez a második olyan futsalos tragédia, amely halállal végződött. Szeptember elején Antonio Edson dos Santos (becenevén Pixe) hunyt el Brazíliában egy amatőr tornán.

Az akkor 34 éves kapus egy büntető védése után esett össze, és a kórházba érkezése után, az orvosi beavatkozás ellenére életét vesztette. A szomorú esemény a brazíliai Augusto Correa egyik sportcsarnokában történt.