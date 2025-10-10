A világbajnoki címvédő argentin válogatott számára már véget értek a 2026-os torna selejtezői. Lionel Messiék hatalmas fölénnyel nyerték a dél-amerikai sorozatot, egy pillanatig nem volt kérdéses, hogy 2026 nyarán nekiállhatnak megvédeni a címüket. A csapatra így már csak felkészülési meccsek várnak addig, az első kettőt rögtön le is játsszák az előttünk lévő nemzetközi szünetben.
Lionel Messi és az MLS Aranycipője
A nyolcszoros aranylabdás szupersztár, Messi azonban várhatóan felmentést kér – és, ha ő kér, akkor kap is – az első, Venezuela elleni október 11-i találkozó alól, és csak három nappal később, Puerto Rico ellen lép majd pályára.
Hírek szerint ugyanis az észak-amerikai profiliga, az MLS góllövőlistáját 24 találattal a gaboni Denis Bouangával holtversenyben vezető Messi kihasználja, hogy neki, illetve klubjának az Inter Miaminak még kettő, míg ellenlábasa csapatának, a Los Angeles FC-nek már csak egy meccse van hátra az alapszakaszból.
Vagyis Messi október 12-én inkább az Atlanta United elleni hazai pályán sorra kerülő bajnokit választja a Venezuela elleni mérkőzés helyett. Majd a Puerto Rico elleni 90 perc után, október 19-én jöhet az utolsó alapszakaszmeccs a Nashville otthonában.
Egy évvel ezelőtt Messi csapattársával, Luis Suárezzel és Bouangával lett 20 találattal holtversenyben második a góllövőlistán, amelynek élén akkor a 23 gólos belga Christian Benteke zárt.
Messi tervei egyébként nem rondítanak bele a válogatott programjába, az argentinok ugyanis mindkét felkészülési meccset Miamiban játsszák, edzésekre pedig éppen az Inter Miami létesítményeit használják.