A világbajnoki címvédő argentin válogatott számára már véget értek a 2026-os torna selejtezői. Lionel Messiék hatalmas fölénnyel nyerték a dél-amerikai sorozatot, egy pillanatig nem volt kérdéses, hogy 2026 nyarán nekiállhatnak megvédeni a címüket. A csapatra így már csak felkészülési meccsek várnak addig, az első kettőt rögtön le is játsszák az előttünk lévő nemzetközi szünetben.

Így fog örülni Lionel Messi, ha meglesz neki az MLS-Aranycipő

Lionel Messi és az MLS Aranycipője

A nyolcszoros aranylabdás szupersztár, Messi azonban várhatóan felmentést kér – és, ha ő kér, akkor kap is – az első, Venezuela elleni október 11-i találkozó alól, és csak három nappal később, Puerto Rico ellen lép majd pályára.

Hírek szerint ugyanis az észak-amerikai profiliga, az MLS góllövőlistáját 24 találattal a gaboni Denis Bouangával holtversenyben vezető Messi kihasználja, hogy neki, illetve klubjának az Inter Miaminak még kettő, míg ellenlábasa csapatának, a Los Angeles FC-nek már csak egy meccse van hátra az alapszakaszból.

Vagyis Messi október 12-én inkább az Atlanta United elleni hazai pályán sorra kerülő bajnokit választja a Venezuela elleni mérkőzés helyett. Majd a Puerto Rico elleni 90 perc után, október 19-én jöhet az utolsó alapszakaszmeccs a Nashville otthonában.

Lionel Messi and Denis Bouanga are tied at the top of the MLS Golden Boot race with only a few games left in the season 👀🔝 pic.twitter.com/7P7CnenGbe — OneFootball (@OneFootball) October 6, 2025

Egy évvel ezelőtt Messi csapattársával, Luis Suárezzel és Bouangával lett 20 találattal holtversenyben második a góllövőlistán, amelynek élén akkor a 23 gólos belga Christian Benteke zárt.

Messi tervei egyébként nem rondítanak bele a válogatott programjába, az argentinok ugyanis mindkét felkészülési meccset Miamiban játsszák, edzésekre pedig éppen az Inter Miami létesítményeit használják.