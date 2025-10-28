Live
Lavrov kijelentése sokkolta Európát: kiderült, mit tervez Oroszország a NATO-val

Interjút adott a nyolcszoros aranylabdás. Lionel Messi, az argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitánya elmondta: ugyan tisztában van a korával és a fizikai korlátaival, mégis szeretné címvédéshez segíteni együttesét a jövő nyári világbajnokságon.

Lionel Messi – aki a június 11-én kezdődő torna ideje alatt tölti majd be a 39. életévét – a napokban hosszabbított szerződést 2028-ig klubjával, az Inter Miamival. Az egyik nagy amerikai televíziós csatornának pedig arról beszélt, mindent megtesz azért, hogy ott lehessen az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő vb-n.

Messi 2026-ban már a hatodik világbajnokságán szerepelhet Fotó: CHRIS ARJOON / AFP
Messi 2026-ban már a hatodik világbajnokságán szerepelhet
Fotó: CHRIS ARJOON / AFP

„Szeretnék ott lenni, jól lenni és segíteni a csapatomat. Napról napra fogok készülni, amikor jövőre elkezdem az alapozást, aztán meglátjuk, el tudom-e érni a százszázalékos állapotot és hasznosnak fogom-e érezni magam. Ennek fényében hozom majd meg a döntésemet” – fogalmazott a nyolcszoros aranylabdás játékos.

Messi álma a vb-győzelem volt

Messi hozzátette, mivel világbajnokságról van szó, természetesen izgatott miatta, pláne, hogy a legutóbbit megnyerte hazája nemzeti csapatával.

„Ez volt az álmom” – jelentette ki ennek kapcsán.

Messi 2004-ben az FC Barcelonában mutatkozott be, utána a Paris Saint-Germain labdarúgója volt, az Inter Miamit 2023 óta erősíti – emlékeztetett az MTI. Az argentin válogatottban 195 mérkőzésen 114 gólt szerzett, a jövő nyári lenne a hatodik vb-részvétele.

