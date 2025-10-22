A Barcelona kedd esti mérkőzését élőben tekintette meg Lamine Yamal barátnője, a rapper Nicki Nicole is, azonban nem ő és nem is a sztárfocista volt az Olimpiakosz elleni találkozó hőse, hanem a 22 éves Fermín López. Az olimpiai- és Európa-bajnok spanyol támadó mesterhármassal vette ki a részét a győzelemből, ezzel a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messit megelőzve ő lett a Barcelona történetének második legfiatalabb játékosa, aki triplázni tudott a Bajnokok Ligájában.

Lionel Messi óta senki nem lőtt három gólt bal lábbal Barcelonában

Fotó: Josep Lago/AFP

Messit is megelőzte a Barcelona fiatal sztárja

Fermín López 22 évesen és 163 naposan triplázott az Olimpiakosz ellen, nála csak Neymar volt fiatalabb a klub történetében azok közül, akik mesterhármast tudtak lőni egy BL-meccsen. A brazil támadó 21 éves és 309 napos volt, amikor 2013 decemberében triplázni tudott egy Celtic elleni csoportmeccsen.

Fontos győzelmet arattunk csapatként, és az sem mellékes, hogyan tettük ezt. Nagyon büszke vagyok rá, hogy Lionel Messi óta én vagyok az első, aki bal lábas mesterhármast szerzett, és persze annak is örülök, hogy megkaptam a meccs embere díjat. Egy álmom vált valóra, ez az első mesterhármasom a Barcelonában. Most szeretném, ha a csapattársaim aláírnák a labdát, hiszen ezt nekik is köszönhetem”

– mondta a mérkőzés után Fermín López, aki az idei szezonban hét mérkőzésen öt gólnál jár a Barcelonában.

„Jó érzésekkel utazhatunk Madridba, szeretnénk jó meccset játszani és győzni a Bernabéuban. Egy ilyen mérkőzésre most nagy szükségünk volt” – tette hozzá a 22 éves játékos, aki arra a kérdésre, hogy ezek után vajon kezdeni fog-e a Clásicón, diplomatikusan annyit felelt, hogy majd az edző eldönti.

Fermín López történelmet írt a Bajnokok Ligájában

Fotó: Josep Lago/AFP

A mérkőzés után Hansi Flick, a Barcelona német edzője méltatta Fermín Lópezt, aki a Barcelona történetének első spanyol mesterhármast jegyző játékosa lett a BL-ben.

„Nagyszerű teljesítményt nyújtott. Három gólt lőtt, különösen az első volt fontos, ami nyitotta a gólok sorát. Ő egy olyan játékos, akiben minden megvan: dinamikus, és a sebességére is szükségünk van” – mondta Flick a mérkőzés utáni a sajtótájékoztatón.