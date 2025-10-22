Live
„Ilyen még sose történt a karrieremben" – Szoboszlai a reptéren adott rendkívüli interjút

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában az FC Barcelona 6-1-re legyőzte a görög Olimpiakosz csapatát a barcelonai Olimpiai Stadionban. A találkozó hőse a 22 éves Fermín López volt, aki a mesterhármasával még nyolcszoros aranylabdás Lionel Messit is megelőzte egy fontos összevetésben.

A Barcelona kedd esti mérkőzését élőben tekintette meg Lamine Yamal barátnője, a rapper Nicki Nicole is, azonban nem ő és nem is a sztárfocista volt az Olimpiakosz elleni találkozó hőse, hanem a 22 éves Fermín López. Az olimpiai- és Európa-bajnok spanyol támadó mesterhármassal vette ki a részét a győzelemből, ezzel a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messit megelőzve ő lett a Barcelona történetének második legfiatalabb játékosa, aki triplázni tudott a Bajnokok Ligájában. 

Lionel Messi óta senki nem lőtt három gólt bal lábbal Barcelonában
Fotó: Josep Lago/AFP

Messit is megelőzte a Barcelona fiatal sztárja

Fermín López 22 évesen és 163 naposan triplázott az Olimpiakosz ellen, nála csak Neymar volt fiatalabb a klub történetében azok közül, akik mesterhármast tudtak lőni egy BL-meccsen. A brazil támadó 21 éves és 309 napos volt, amikor 2013 decemberében triplázni tudott egy Celtic elleni csoportmeccsen. 

Fontos győzelmet arattunk csapatként, és az sem mellékes, hogyan tettük ezt. Nagyon büszke vagyok rá, hogy Lionel Messi óta én vagyok az első, aki bal lábas mesterhármast szerzett, és persze annak is örülök, hogy megkaptam a meccs embere díjat. Egy álmom vált valóra, ez az első mesterhármasom a Barcelonában. Most szeretném, ha a csapattársaim aláírnák a labdát, hiszen ezt nekik is köszönhetem” 

mondta a mérkőzés után Fermín López, aki az idei szezonban hét mérkőzésen öt gólnál jár a Barcelonában. 

„Jó érzésekkel utazhatunk Madridba, szeretnénk jó meccset játszani és győzni a Bernabéuban. Egy ilyen mérkőzésre most nagy szükségünk volt” – tette hozzá a 22 éves játékos, aki arra a kérdésre, hogy ezek után vajon kezdeni fog-e a Clásicón, diplomatikusan annyit felelt, hogy majd az edző eldönti. 

Barcelona's Spanish midfielder #16 Fermin Lopez is congratulated by Barcelona's Polish goalkeeper #25 Wojciech Szczesny after scoring three goals for a hat trick in the UEFA Champions League league phase match-day 3 football match between FC Barcelona and Olympiakos FC at Estadi Olimpic Lluis Companys in Barcelona on October 21, 2025. Barcelona won 6-1. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Fermín López történelmet írt a Bajnokok Ligájában
Fotó: Josep Lago/AFP

A mérkőzés után Hansi Flick, a Barcelona német edzője méltatta Fermín Lópezt, aki a Barcelona történetének első spanyol mesterhármast jegyző játékosa lett a BL-ben. 

„Nagyszerű teljesítményt nyújtott. Három gólt lőtt, különösen az első volt fontos, ami nyitotta a gólok sorát. Ő egy olyan játékos, akiben minden megvan: dinamikus, és a sebességére is szükségünk van” – mondta Flick a mérkőzés utáni a sajtótájékoztatón.

Szárnyal Barcelonában a Manchesterből kirúgott sztár

Fermín López mellett remekelt az angol válogatott Marcus Rashford is, aki ezúttal két góllal vette ki a részét a sikerből. A 27 éves angol támadó az idei szezonban 12 meccsen öt gólnál és hat gólpassznál jár, a spanyol csapatokat tekintve csak Kylian Mbappé vett részt nála több (17) gólban. 

Ez egy nagyon jó csapat, ahol élvezheted a futballt. Elégedett vagyok a mai teljesítménnyel, különösen azzal, amit a második félidőben nyújtottam. Annak ellenére, hogy nehéz volt nekik tíz emberrel, jobban kihasználtuk az előttünk nyíló területeket, és jobb volt az időzítésünk is” 

mondta a meccs után a 66-szoros angol válogatott támadó. 

Barcelona's English forward #14 Marcus Rashford celebrates after scoring their sixth goal during the UEFA Champions League league phase match-day 3 football match between FC Barcelona and Olympiakos FC at Estadi Olimpic Lluis Companys in Barcelona on October 21, 2025. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Az angol Marcus Rashford duplázott az Olympiakosz elleni meccsen
Fotó: Josep Lago/AFP

„Az első félidőben is kiválóan játszottunk, de a második félidőben gyorsabbak voltunk. 

Hansi Flick nagyon szigorú edző, nagy hangsúlyt fektet az intenzitásra. Nem csak ezt, hanem azt is elvárja tőlünk, hogy egyre több gólt akarjunk szerezni. Néha nehéz áttörni az ellenfelet, de olyan sok gólszerző játékosunk van különböző pozíciókban, hogy a gólszerzés a legkisebb gondunk”

 – tette hozzá Marcus Rashford, aki a Manchester United kölcsönjátékosként szerepel a Barcelona csapatában. 

„Nagyon jól játszott, remek formában van, fontos játékos számunkra. Mindent megtesz, amit kérek tőle, százszázalékosan odateszi magát. Rendkívül értékes, hogy a csapatban van. Gyors a labdával, jól játszik össze a társakkal, veszélyes a kapu előtt. Idővel egyre jobban fog tudni összejátszani a társakkal, tovább fog fejlődni” – mondta a találkozó után Rashfordról a Barcelona edzője. 

Lamine Yamal rapper barátnője, az argentin Nicki Nicole is a helyszínen szurkolta végig a Barcelona meccsét
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló:
Arsenal (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 4-0 (0-0)
gólszerzők: Gabriel (57.), Martinelli (64.), Gyökeres (67., 70.)

Bayer Leverkusen (német) - Paris Saint-Germain (francia) 2-7 (1-4)
gólszerzők: A. García (38., 54. - az elsőt 11-esből), illetve Pacho (7.), Doué (41., 45+3.), Kvarachelia (44.), Nuno Mendes (50.), Dembélé (66.), Vitinha (90.)
piros lap: Andrich (31.), illetve Zabarny (37.)

Villarreal (spanyol)-Manchester City (angol) 0-2 (0-2)
gólszerzők: Haaland (17.), Bernardo Silva (40.)

PSV Eindhoven (holland)-SSC Napoli (olasz) 6-2 (2-1)
gólszerzők: Buongiorno (35. - öngól), Saibari (38.), Man (54., 80.), Pepi (87.), Driouech (89.), illetve McTominay (31., 86.)
piros lap: Lucca (76. - Napoli)

FC Köbenhavn (dán)-Borussia Dortmund (német) 2-4 (1-1)
gólszerzők: Anton (33. - öngól), Dadason (91.), illetve Nmecha (20., 76.), Bensebaini (61. - 11-esből), Fábio Silva (87.)

Union Saint-Gilloise (belga) - Internazionale (olasz) 0-4 (0-2)
gólszerzők: Dumfries (41.), L. Martínez (45+1.), Calhanoglu (53. - 11-esből), Esposito (76.)

Newcastle United (angol)-Benfica (portugál) 3-0 (1-0)
gólszerzők: Gordon (32.), Barnes (70., 83.)

FC Barcelona (spanyol)-Olimpiakosz (görög) 6-1 (2-0)
gólszerzők: Fermín López (7., 39., 76.), Yamal (68., 11-esből), Rashford (74., 79.), illetve El Kaabi (50.)
piros lap: Hezze (57., Olimpiakosz)

Kairat Almati (kazah)-Pafosz (ciprusi) 0-0
piros lap: Joao Correia (3., Pafosz)

