A találkozót a floridai Chase Stadionban rendezték, ahol a 38 éves Inter Miami-sztár elképesztő formában futballozott. Messi előbb egy mesteri, ívelt labdával szolgálta ki Gonzalo Montielt, majd egy szenzációs sarkazással készítette elő Lautaro Martínez gólját. Ezzel ő lett a futballtörténelem asszisztkirálya, és immár 60 gólpassznál jár válogatott szinten, miután megelőzte az 58 előkészítést vállalt Neymart és Landon Donovant.

Martínez megelőzte Maradonát az argentin gólrangsorban, míg Messi a gólpasszok terén lett abszolút első

Fotó: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Messi még mindig éhes a sikerre

A nyolcszoros aranylabdás támadó a meccs egészében uralta a játékot: 75 passzt adott (ebből 15 érkezett a támadóharmadba), öt nagy helyzetet alakított ki, és minden megmozdulásával megmutatta, miért tartják sokan minden idők legjobb labdarúgójának.

Argentína magabiztos győzelméből hiába vette ki - Lautaro Martínezhez hasonlóan - két góllal a részét Alexis Mac Allister, Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársát Messi elhomályosította.

A duplázó Martínez - a legendás Diego Maradonát megelőzve - beérte Hernán Crespót az argentin válogatott örökrangsorában (35 gól). Akik még előtte vannak: Lionel Messi (112 gól), Gabriel Batistuta (56) és Sergio Agüero (41).

Közel a 400. gólpasszhoz

Messi statisztikái továbbra is szédítő ütemben javulnak: az idei MLS-szezonban már 26 gólt és 15 gólpasszt jegyzett az Inter Miamiban, összességében pedig 68 gólnál és 31 assziszt­nál jár az amerikai klub színeiben. A világbajnok klasszis ezzel már közel 400 gólpasszt osztott ki karrierje során.

A válogatottban szerzett 114 találatával továbbra is a második az örökrangsorban, csupán régi riválisa, Cristiano Ronaldo előzi meg 143 góllal. Aki ugye a magyarok ellen kedden is bevágott kettőt, igaz, végül ez csak a döntetlenhez volt elég, hiszen Szoboszlai Dominik a 91. percben pontot mentett Marco Rossi csapatának.