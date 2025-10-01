A mérkőzés a Chicago Fire számára történelmi jelentőségű volt: a klub nyolc év után újra bejutott az MLS rájátszásába, miután idegenben, a Lionel Messivel felálló Miami vendégeként aratott magabiztos, 5-3-as győzelmet. A Fire utoljára 2017-ben szerepelt a playoffban, azóta minden idényben lemaradt róla.

Messi 38 évesen nem tudja egyedül megnyerni a meccseket

Fotó: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az Inter Miami ezzel szemben már korábban bebiztosította saját playoff-helyét, így a vereség nem veszélyeztette a rájátszásban való szereplését. Mégis kínos volt a kudarc: a liga egyik legértékesebb és legtöbbet figyelt csapata hazai pályán kapott öt gólt úgy, hogy a világfutball egyik legnagyobb neve, Lionel Messi szinte észrevétlenül játszott.

„Miami kísértete” – csalódott és dühös reakciók

A meccs után a közösségi médiát elárasztották a kritikus bejegyzések. A leggyakrabban felbukkanó jelző a „Miami kísértete” volt – arra utalva, hogy Messi gyakorlatilag eltűnt a pályán, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá.

„Megint eltűnt a fontos meccsen” – írta egy szurkoló, míg mások arról beszéltek: „Ha ilyen teljesítményt nyújt, miért keres ennyit?” Többen úgy vélik, Messi már nem képes döntő tényező lenni: „Be kell látnunk, hogy 38 évesen nem tudja egyedül megnyerni a meccseket.”

A számok sem mutattak szebb képet a játékáról: Messi 69 százalékos passzpontossággal játszott, tíz lövéséből csak kettő találta el a kaput, hat cselkísérletéből egy sem sikerült, a tizenhatoson belül mindössze hét labdaérintése volt, és sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett. Sokan szerint a testbeszéde is árulkodó volt: „Mintha csak sétálgatott volna” – jegyezte meg egy kommentelő.

Folyamatosan nő a nyomás a világsztáron

Messi hónapok óta kapja a kritikákat, ha az Inter Miami nem hozza a várt eredményeket. Egy Minnesota elleni súlyos, 4-1-es vereségnél például sokan azt írták: „Minden nap megalázzák Messit – a klubvezetés nem veszi komolyan a csapatépítést.” A Toronto elleni döntetlen után pedig olyan vélemények keringtek, hogy „a csapat tele van kiöregedett játékosokkal, akik csak a pénzért jöttek”.

A mostani Chicago elleni fiaskó azonban új szintre emelte a csalódottságot. A szurkolók nemcsak a gyenge teljesítményt rótták fel, hanem azt is, hogy Messi nem tudja vezérré tenni a csapatot a legfontosabb pillanatokban. A „Miami kísértete” kifejezés ennek a frusztrációnak a jelképe lett.