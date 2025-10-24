Lionel Messi nem szokott szórakozni. A labdarúgás témájában legalábbis nem nagyon ismer tréfát. Minden idők talán legjobb futballistája 38 évesen sem a visszavonulásán gondolkodik, és ennek újabb jelét adta, egy kiadós szerződéshosszabbítással.
Még évekig csodálhatjuk a pályán Messit
A nyolcszoros aranylabdás támadó az argentin válogatottból alighanem visszavonul a jövő nyári labdarúgó világbajnokság után, de még az sem biztos, hiszen a Venezuela elleni szeptemberi meccs után csupán annyit mondott, hogy vb-selejtezőn többé nem láthatják őt hazai pályán szerepelni a szurkolók.
Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a teljes visszavonulás gondolata járna az argentin sztár fejében. Jelenlegi klubja, az Inter Miami ugyanis arról számolt be, hogy Messi egészen a 2028-as MLS-szezon végéig hosszabbította meg szerződését a klubbal.
Az ünnepélyes aktusra a floridai csapat épülő új stadionjában került sor, ami jelen állapotában egy ókori amfiteátrumra emlékeztet.
Messi 2023. július 15-én írt alá a Miamihoz, amelynek színeiben azóta már az észak-amerikai profiliga, az MLS számos rekordját megdöntötte. Idén például gólkirály lett, de nyert már a csapattal alapszakaszt (Supporter's Shield) és egy nemzetközi trófeát is (Leagues Cup, azaz Ligák Kupája). A Miami játékosaként 53 bajnokin 50 gólnál, míg összességében 82 meccsen 71 gólnál jár.
Új szerződése lejártakor még csak 41 éves lesz, azaz nincs rá garancia, hogy ne hosszabbítana még egyszer.