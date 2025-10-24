Live
Ünnepel az Inter Miami. A csapat legnagyobb sztárja, a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi ugyanis jelentősen meghosszabbította szerződését az Inter Miami csapatával.

Lionel Messi nem szokott szórakozni. A labdarúgás témájában legalábbis nem nagyon ismer tréfát. Minden idők talán legjobb futballistája 38 évesen sem a visszavonulásán gondolkodik, és ennek újabb jelét adta, egy kiadós szerződéshosszabbítással.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - SEPTEMBER 20: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF celebrates after scoring the team's third goal during the MLS match between Inter Miami CF and D.C. United at Chase Stadium on September 20, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Megan Briggs/Getty Images/AFP (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lionel Messi még évekig boldogítja az Inter Miami szurkolóit
Fotó: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Még évekig csodálhatjuk a pályán Messit

A nyolcszoros aranylabdás támadó az argentin válogatottból alighanem visszavonul a jövő nyári labdarúgó világbajnokság után, de még az sem biztos, hiszen a Venezuela elleni szeptemberi meccs után csupán annyit mondott, hogy vb-selejtezőn többé nem láthatják őt hazai pályán szerepelni a szurkolók.

Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a teljes visszavonulás gondolata járna az argentin sztár fejében. Jelenlegi klubja, az Inter Miami ugyanis arról számolt be, hogy Messi egészen a 2028-as MLS-szezon végéig hosszabbította meg szerződését a klubbal.

Az ünnepélyes aktusra a floridai csapat épülő új stadionjában került sor, ami jelen állapotában egy ókori amfiteátrumra emlékeztet.

Messi 2023. július 15-én írt alá a Miamihoz, amelynek színeiben azóta már az észak-amerikai profiliga, az MLS számos rekordját megdöntötte. Idén például gólkirály lett, de nyert már a csapattal alapszakaszt (Supporter's Shield) és egy nemzetközi trófeát is (Leagues Cup, azaz Ligák Kupája). A Miami játékosaként 53 bajnokin 50 gólnál, míg összességében 82 meccsen 71 gólnál jár. 

Új szerződése lejártakor még csak 41 éves lesz, azaz nincs rá garancia, hogy ne hosszabbítana még egyszer.

 

 

