A magyar válogatott két fiatal sztárja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos most nem gólokkal, hanem nagylelkűségükkel írnak történelmet. A szeptemberi Magyarország–Portugália vb-selejtező után Szoboszlai a meccsen viselt mezét Cristiano Ronaldónak ajándékozta – CR7 mezét csak Lissazabonban kapta meg, mert a portugál sztár Budapesten már másnak odaígérte a dresszét–, ám egy másik, aláírt példányt nemes célra ajánlott fel. Kerkez Milos is csatlakozott a kezdeményezéshez, így két dedikált, eredeti hazai mez került fel a jótékonysági licitre, miként arról Bors beszámolt.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos aláírt meze jótékonysági árverésre kerül

Mezek, amelyek életeket menthetnek

A felhívás szerint a licitálás teljes bevétele Ungár Alex gyógykezelését támogatja. Alex mindössze néhány hónapos, és Duchenne-féle izomdisztrófiával küzd – ez a ritka genetikai betegség fokozatosan leépíti az izomzatot, így a kisfiú csak a rendkívül drága génterápia révén kaphat esélyt a teljes életre.

A gyógykezelés költsége elképesztő: 1,3 milliárd forint. Éppen ezért minden licit számít – az árverés 100 ezer forintról indul, és máris érkezett egy 120 ezres ajánlat Szoboszlai mezére. A bevétel teljes egészében Alex gyógyulását szolgálja.

Szoboszlai, Kerkez, Ronaldo: a futballpályán túl is példaképek

A szervezők szerint karácsony közeledtével ez a licit többről szól, mint ajándékról – a szeretet és az összefogás ünnepéről. A futballrajongók és gyűjtők egyaránt hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Alex új esélyt kapjon az életre.

Nem ez az első eset, hogy a futballvilág jótékony célra mozdul meg. Szoboszlai példaképe, Cristiano Ronaldo is rendszeresen támogat beteg gyerekeket, kórházakat és humanitárius alapítványokat – példát mutatva, hogy a valódi nagyság nemcsak a gólokban, hanem az önzetlenségben is mérhető.

A licit december 22-ig tart, így még bárki bekapcsolódhat. Egy biztos: ez a két mez most valóban életet jelenthet.

Szoboszlai Dominik nyilatkozata a Portugália–Magyarország vb-selejtező után: